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Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs. FC Chelsea heute live im TV und Livestream?

FC Arsenal - FC Chelsea
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In der Premier League spielt FC Arsenal gegen FC Chelsea. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen FC Arsenal und FC Chelsea beginnt am 06.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen FC Chelsea

crest
Premier League - Spielwoche 3
Emirates Stadium

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs FC Chelsea heute live im TV und Livestream?

Das Premier-League-Derby zwischen Arsenal und Chelsea wird live übertragen. Den TV-Kanal und den Live-Stream für Deutschland findet ihr in der Übersicht unten.

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FC Arsenal vs. FC Chelsea: Spielvorschau

Das Emirates Stadium ist Schauplatz eines der bedeutendsten Londoner Derbys der Premier-League-Saison, wenn Arsenal den FC Chelsea empfängt. Mikel Arteta trifft auf seinen früheren Spieler Xabi Alonso, der in seiner ersten Saison als Chelsea-Trainer gleich mit einem Auswärtsspiel beim Titelverteidiger konfrontiert wird.

Arsenal geht als amtierender Meister in diese Partie und hat den Saisonstart mit drei Pflichtspielsiegen in Folge eindrucksvoll gestaltet. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts bei Aston Villa – ein Ergebnis, das die Titelverteidigungsansprüche der Gunners unterstreicht.

Chelsea reist nach einem ebenfalls starken Saisonauftakt an. Alonso hat die Blues in kurzer Zeit geprägt: Drei Siege aus drei Ligaspielen sprechen für eine Mannschaft im Aufwind. Der knappe 4:3-Erfolg gegen Brighton zeigte allerdings auch defensive Anfälligkeit, die Arsenal ausnutzen könnte.

Die Personalsituation bei Arsenal gibt Arteta Rätsel auf. Jurrien Timber und William Saliba fehlen verletzt, was die Abwehrreihe der Gastgeber vor dem Duell mit Chelseas offensivstarkem Kader vor eine Bewährungsprobe stellt. Auch auf Chelsea-Seite sind Ausfälle zu verzeichnen.

Xabi Alonso hat im Sommer einen tiefgreifenden Umbau des Kaders vorangetrieben. Emiliano Martinez steht im Tor, Cole Palmer führt das Angriffsspiel an – ein Duo, das in der Öffentlichkeit für Diskussionen gesorgt hat. Die Verpflichtung von Martinez wurde von Experten kontrovers bewertet.

Gary Neville erwartet einen taktisch anspruchsvollen Abend und sieht Arsenal als Favoriten. Für den Titelverteidiger wäre ein Heimsieg ein wichtiges Signal an die Konkurrenz – für Chelsea die Gelegenheit, frühzeitig Meisterschaftsambitionen anzumelden.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wann die Partie live zu sehen ist.


FC Arsenal vs. FC Chelsea: Aufstellungen

FC Arsenal vs FC Chelsea Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
3-4-2-1
1D. Raya6Gabriel33R. Calafiori4B. White15E. Konsa7B. Saka17C. Tzolis49M. Lewis-Skelly41D. Rice8Martin Ödegaard29K. Havertz1E. Martinez3W. Fofana6L. Colwill5M. Lacroix45R. Lavia7P. Neto21J. Hato17M. Rogers10C. Palmer24R. James9J. Pedro
FC Chelsea crest
FC Chelsea
CHE
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

FC Chelsea

Trainer

  • M. Arteta
  • X. Alonso

Form

ARS

ARS - Form

BVB
S2-3
COM
S1-1
MCI
S3-0
COV
S3-0
AVL
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CHE

CHE - Form

JDT
U3-3
RSO
S3-1
FUL
S2-3
LUT
S2-0
BHA
S4-3
Tor erzielt (kassiert)
15/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Arsenal kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in das Derby. Die Gunners gewannen zuletzt 1:0 bei Aston Villa in der Premier League und setzten sich zuvor mit 3:0 gegen Coventry durch. Auch der Community Shield gegen Manchester City endete mit einem deutlichen 3:0-Erfolg. Arsenal erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte lediglich vier.

Chelsea verzeichnet vier Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Die Blues gewannen zuletzt 4:3 gegen Brighton – ein Spiel, das die Offensivstärke, aber auch defensive Schwächen offenbarte. Zuvor setzte sich Chelsea mit 3:2 bei Fulham durch. In den fünf Partien erzielte Chelsea 15 Tore und ließ zehn zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenFC Chelsea
4
1
0
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
England EFL Cup
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
2
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
3
END
Premier League
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
FC Chelsea badge
FC Chelsea
CHE
0
END
8Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 1. März 2026 in der Premier League statt: Arsenal gewann im Emirates Stadium mit 2:1 gegen Chelsea. Auch im EFL-Cup-Finale im Februar 2026 behielt Arsenal mit 1:0 die Oberhand. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Arsenal dreimal, Chelsea einmal, ein Spiel endete unentschieden.

FC Arsenal vs. FC Chelsea: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
2
HullHullHUL
321030+37
U
S
S
3
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
220075+26
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
S
U
U
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
8
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
9
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
10
EvertonEvertonEVE
211031+24
U
S
11
SunderlandSunderlandSUN
31113304
U
S
N
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210154+13
S
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
S
N
N
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
N
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
U
U
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
U
U
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
U
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
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