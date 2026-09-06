Das Spiel zwischen FC Arsenal und FC Chelsea beginnt am 06.09.2026, 17:30.

Anstoßzeit FC Arsenal gegen FC Chelsea

Premier League - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 11:30 Emirates Stadium

Wer zeigt / überträgt FC Arsenal vs FC Chelsea heute live im TV und Livestream?

Das Premier-League-Derby zwischen Arsenal und Chelsea wird live übertragen. Den TV-Kanal und den Live-Stream für Deutschland findet ihr in der Übersicht unten.

FC Arsenal vs. FC Chelsea: Spielvorschau

Das Emirates Stadium ist Schauplatz eines der bedeutendsten Londoner Derbys der Premier-League-Saison, wenn Arsenal den FC Chelsea empfängt. Mikel Arteta trifft auf seinen früheren Spieler Xabi Alonso, der in seiner ersten Saison als Chelsea-Trainer gleich mit einem Auswärtsspiel beim Titelverteidiger konfrontiert wird.

Arsenal geht als amtierender Meister in diese Partie und hat den Saisonstart mit drei Pflichtspielsiegen in Folge eindrucksvoll gestaltet. Zuletzt gewann die Mannschaft auswärts bei Aston Villa – ein Ergebnis, das die Titelverteidigungsansprüche der Gunners unterstreicht.

Chelsea reist nach einem ebenfalls starken Saisonauftakt an. Alonso hat die Blues in kurzer Zeit geprägt: Drei Siege aus drei Ligaspielen sprechen für eine Mannschaft im Aufwind. Der knappe 4:3-Erfolg gegen Brighton zeigte allerdings auch defensive Anfälligkeit, die Arsenal ausnutzen könnte.

Die Personalsituation bei Arsenal gibt Arteta Rätsel auf. Jurrien Timber und William Saliba fehlen verletzt, was die Abwehrreihe der Gastgeber vor dem Duell mit Chelseas offensivstarkem Kader vor eine Bewährungsprobe stellt. Auch auf Chelsea-Seite sind Ausfälle zu verzeichnen.

Xabi Alonso hat im Sommer einen tiefgreifenden Umbau des Kaders vorangetrieben. Emiliano Martinez steht im Tor, Cole Palmer führt das Angriffsspiel an – ein Duo, das in der Öffentlichkeit für Diskussionen gesorgt hat. Die Verpflichtung von Martinez wurde von Experten kontrovers bewertet.

Gary Neville erwartet einen taktisch anspruchsvollen Abend und sieht Arsenal als Favoriten. Für den Titelverteidiger wäre ein Heimsieg ein wichtiges Signal an die Konkurrenz – für Chelsea die Gelegenheit, frühzeitig Meisterschaftsambitionen anzumelden.

Nachfolgend alle Informationen, wo und wann die Partie live zu sehen ist.





FC Arsenal vs. FC Chelsea: Aufstellungen

Form

Arsenal kommt mit fünf Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in das Derby. Die Gunners gewannen zuletzt 1:0 bei Aston Villa in der Premier League und setzten sich zuvor mit 3:0 gegen Coventry durch. Auch der Community Shield gegen Manchester City endete mit einem deutlichen 3:0-Erfolg. Arsenal erzielte in diesen fünf Partien zehn Tore und kassierte lediglich vier.

Chelsea verzeichnet vier Siege und ein Unentschieden aus den vergangenen fünf Pflichtspielen. Die Blues gewannen zuletzt 4:3 gegen Brighton – ein Spiel, das die Offensivstärke, aber auch defensive Schwächen offenbarte. Zuvor setzte sich Chelsea mit 3:2 bei Fulham durch. In den fünf Partien erzielte Chelsea 15 Tore und ließ zehn zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 1. März 2026 in der Premier League statt: Arsenal gewann im Emirates Stadium mit 2:1 gegen Chelsea. Auch im EFL-Cup-Finale im Februar 2026 behielt Arsenal mit 1:0 die Oberhand. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Arsenal dreimal, Chelsea einmal, ein Spiel endete unentschieden.

FC Arsenal vs. FC Chelsea: Die Tabellen

Mit VPN überall auf der Welt streamen

Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.