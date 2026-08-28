Das Spiel zwischen Energie Cottbus und Greuther Fürth beginnt am 29.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Greuther Fürth

Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3 29. Aug. 2026 - 07:00 LEAG Energie Stadion

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und Greuther Fürth ist live bei Sky WOW zu sehen. Die verfügbaren TV- und Livestream-Optionen sind in der Übersicht unten aufgeführt.

Energie Cottbus vs. Greuther Fürth: Spielvorschau

Im LEAG Energie Stadion in Cottbus empfängt Energie Cottbus den SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Zwei Zweitligisten, die nach einem gemischten Saisonstart dringend Punkte brauchen.

Cottbus erlebte einen turbulenten Auftakt. Auf den 3:1-Sieg gegen Hannover 96 zum Ligastart folgte eine empfindliche 0:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld – und im DFB-Pokal schied die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz mit 0:2 gegen den FC Augsburg aus. Die Euphorie nach dem Aufstieg hat erste Kratzer bekommen.

Fürth reist mit ähnlich gemischten Gefühlen an. Die 2:4-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg im Frankenderby saß tief, das 1:1 gegen St. Pauli zum Auftakt reichte nicht als Fundament. Trainer Heiko Vogel braucht eine Reaktion seiner Mannschaft.

Beide Teams stehen unter Druck. Cottbus will die Heimstärke nutzen, Fürth muss auswärts liefern, um nicht früh in die Abstiegszone zu geraten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.





Energie Cottbus vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Form

Energie Cottbus kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel. Der Ligaauftakt verlief mit einem 3:1 gegen Hannover 96 vielversprechend, doch danach folgte eine 0:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Im DFB-Pokal schied Cottbus mit 0:2 gegen den FC Augsburg aus. In der Vorbereitung gab es Siege gegen Dynamo Dresden und Werder Bremen sowie eine 2:4-Niederlage gegen Werder. Insgesamt zeigt die Formkurve ein unbeständiges Bild.

Greuther Fürth weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Pflichtspiel endete mit einem 1:2 im DFB-Pokal gegen VfL Bochum. In der Liga kassierte Fürth eine 2:4-Niederlage gegen Nürnberg, nachdem das 1:1 gegen St. Pauli zum Auftakt noch Hoffnung geweckt hatte. In der Vorbereitung schlug Fürth Freiburg auswärts mit 0:3, verlor aber deutlich mit 4:1 gegen Hoffenheim. Fürth erzielte in diesen fünf Partien insgesamt sieben Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga datiert vom 4. Mai 2014: Greuther Fürth gewann damals im LEAG Energie Stadion mit 0:6 – ein deutliches Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse jener Zeit widerspiegelte. In den fünf erfassten direkten Duellen, allesamt in der 2. Bundesliga ausgetragen, gewann Fürth vier Partien, Cottbus keine einzige. Das einzige Remis fehlt in dieser Serie; Cottbus blieb ohne Sieg. Fürth erzielte dabei insgesamt 12 Tore, Cottbus lediglich 3.

Energie Cottbus vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

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