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Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs. Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Energie Cottbus - Greuther Fürth
Energie Cottbus
Greuther Fürth
Deutschland 2 Bundesliga

In der Deutschland 2 Bundesliga spielt Energie Cottbus gegen Greuther Fürth. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und Greuther Fürth beginnt am 29.08.2026, 13:00.

Anstoßzeit Energie Cottbus gegen Greuther Fürth

crest
Deutschland 2 Bundesliga - Spielwoche 3
LEAG Energie Stadion

Wer zeigt / überträgt Energie Cottbus vs Greuther Fürth heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Energie Cottbus und Greuther Fürth ist live bei Sky WOW zu sehen. Die verfügbaren TV- und Livestream-Optionen sind in der Übersicht unten aufgeführt.

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Energie Cottbus vs. Greuther Fürth: Spielvorschau

Im LEAG Energie Stadion in Cottbus empfängt Energie Cottbus den SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga. Zwei Zweitligisten, die nach einem gemischten Saisonstart dringend Punkte brauchen.

Cottbus erlebte einen turbulenten Auftakt. Auf den 3:1-Sieg gegen Hannover 96 zum Ligastart folgte eine empfindliche 0:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld – und im DFB-Pokal schied die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz mit 0:2 gegen den FC Augsburg aus. Die Euphorie nach dem Aufstieg hat erste Kratzer bekommen.

Fürth reist mit ähnlich gemischten Gefühlen an. Die 2:4-Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg im Frankenderby saß tief, das 1:1 gegen St. Pauli zum Auftakt reichte nicht als Fundament. Trainer Heiko Vogel braucht eine Reaktion seiner Mannschaft.

Beide Teams stehen unter Druck. Cottbus will die Heimstärke nutzen, Fürth muss auswärts liefern, um nicht früh in die Abstiegszone zu geraten.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur TV-Übertragung, zum Livestream und zur Anstoßzeit.


Energie Cottbus vs. Greuther Fürth: Aufstellungen

Energie Cottbus vs Greuther Fürth Voraussichtliche Aufstellungen

Energie Cottbus crest
Energie Cottbus
COT
Aufstellung
Greuther Fürth crest
Greuther Fürth
GFT
Greuther Fürth crest
Greuther Fürth
GFT

Trainer

  • C. Wollitz

Form

COT

COT - Form

DOD
S1-2
SVW
N2-4
H96
S3-1
ABI
N3-0
FCA
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
GFT

GFT - Form

TSG
N4-1
SCF
S0-3
FCP
U1-1
FCN
N2-4
BOC
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Energie Cottbus kommt mit zwei Siegen und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel. Der Ligaauftakt verlief mit einem 3:1 gegen Hannover 96 vielversprechend, doch danach folgte eine 0:3-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Im DFB-Pokal schied Cottbus mit 0:2 gegen den FC Augsburg aus. In der Vorbereitung gab es Siege gegen Dynamo Dresden und Werder Bremen sowie eine 2:4-Niederlage gegen Werder. Insgesamt zeigt die Formkurve ein unbeständiges Bild.

Greuther Fürth weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf. Das jüngste Pflichtspiel endete mit einem 1:2 im DFB-Pokal gegen VfL Bochum. In der Liga kassierte Fürth eine 2:4-Niederlage gegen Nürnberg, nachdem das 1:1 gegen St. Pauli zum Auftakt noch Hoffnung geweckt hatte. In der Vorbereitung schlug Fürth Freiburg auswärts mit 0:3, verlor aber deutlich mit 4:1 gegen Hoffenheim. Fürth erzielte in diesen fünf Partien insgesamt sieben Tore und kassierte acht.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Energie CottbusUnentschiedenGreuther Fürth
0
0
5
Deutschland 2 Bundesliga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
6
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
1
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
3
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
END
Deutschland 2 Bundesliga
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
0
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
2
END
Deutschland 2 Bundesliga
Greuther Fürth badge
Greuther Fürth
GFT
3
Energie Cottbus badge
Energie Cottbus
COT
1
END
1Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs in der 2. Bundesliga datiert vom 4. Mai 2014: Greuther Fürth gewann damals im LEAG Energie Stadion mit 0:6 – ein deutliches Ergebnis, das die Kräfteverhältnisse jener Zeit widerspiegelte. In den fünf erfassten direkten Duellen, allesamt in der 2. Bundesliga ausgetragen, gewann Fürth vier Partien, Cottbus keine einzige. Das einzige Remis fehlt in dieser Serie; Cottbus blieb ohne Sieg. Fürth erzielte dabei insgesamt 12 Tore, Cottbus lediglich 3.

Energie Cottbus vs. Greuther Fürth: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Hertha BSCHertha BSCBSC
3300104+69
S
S
S
2
1. FC Nürnberg1. FC NürnbergFCN
220072+56
S
S
3
Karlsruher SCKarlsruher SCKSC
211021+14
U
S
4
VfL WolfsburgVfL WolfsburgWOB
211010+14
S
U
5
BraunschweigBraunschweigEBS
310297+23
N
N
S
6
Arminia BielefeldArminia BielefeldABI
210142+23
S
N
7
Energie CottbusEnergie CottbusCOT
210134-13
N
S
8
VfL BochumVfL BochumBOC
310212-13
N
S
N
9
FC HeidenheimFC HeidenheimHDH
210157-23
N
S
10
MagdeburgMagdeburgFCM
210146-23
S
N
11
Dynamo DresdenDynamo DresdenDOD
210113-23
S
N
12
OsnabrückOsnabrückOSN
310247-33
S
N
N
13
Holstein KielHolstein KielHSK
20204402
U
U
14
St. PauliSt. PauliFCP
20203302
U
U
15
KaiserslauternKaiserslauternFCK
20200002
U
U
16
DarmstadtDarmstadtSVD
201123-11
N
U
17
Greuther FürthGreuther FürthGFT
201135-21
N
U
18
Hannover 96Hannover 96H96
200214-30
N
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg

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