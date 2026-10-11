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Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs. Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Crystal Palace - Nottingham Forest
Crystal Palace
Nottingham Forest
Premier League

In der Premier League spielt Crystal Palace gegen Nottingham Forest. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest beginnt am 11.10.2026, 15:00.

Anstoßzeit Crystal Palace gegen Nottingham Forest

crest
Premier League - Spielwoche 6
Selhurst Park

Wer zeigt / überträgt Crystal Palace vs Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Crystal Palace und Nottingham Forest wird live auf WOW übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Informationen zur Übertragung.

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Crystal Palace vs. Nottingham Forest: Spielvorschau

Crystal Palace empfängt Nottingham Forest in der Premier League im Selhurst Park in London. Beide Mannschaften befinden sich im Mittelfeld der Tabelle und brauchen Punkte, um den Anschluss nach oben zu halten.

Für Crystal Palace läuft die Saison bislang durchwachsen. Trainer Pierre Sage hat seine Mannschaft noch nicht stabilisiert — ein Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen in den letzten vier Pflichtspielen zeigen, dass die Eagles nach Konstanz suchen.

Nottingham Forest reist mit gemischten Gefühlen an. Oliver Glasner hat mit seinem Team zuletzt starke Ergebnisse gegen Liverpool und Tottenham geholt, doch die 0:1-Niederlage gegen Coventry City hat die Fortschritte etwas getrübt.

Glasner steht zudem im Mittelpunkt einer breiteren Debatte: Der Forest-Trainer hat öffentlich vor den Konsequenzen des laufenden Rechtsstreits um Manchester City gewarnt und betont, dass das Ansehen der Premier League auf dem Spiel stehe.

James McAtee, der im Sommer für 30 Millionen Pfund von Manchester City zu Forest wechselte, hat in dieser Saison an Fahrt gewonnen und gilt als einer der Schlüsselspieler im Mittelfeld der Reds. Ob er auch im Selhurst Park seine Qualität zeigen kann, bleibt abzuwarten.

Die Partie verspricht ein offenes Duell zweier Mannschaften, die sich in der Tabelle noch nicht festgesetzt haben. Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es weiter unten.


Crystal Palace vs. Nottingham Forest: Aufstellungen

Crystal Palace vs Nottingham Forest Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Aufstellung
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
W. BenitezW. BenitezC. RichardsC. RichardsJ. CanvotJ. CanvotJ. LermaJ. Lermateam-logoA. KhalailiA. WhartonA. WhartonD. KamadaD. KamadaYéremy PinoYéremy PinoT. MitchellT. MitchellQ. TimberQ. TimberJörgen Strand LarsenJörgen Strand LarsenM. SelsM. SelsMurilloMurilloO. DiomandeO. DiomandeJ. CunhaJ. CunhaD. NdoyeD. NdoyeX. SchlagerX. SchlagerM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteJ. McAteeJ. McAteeD. MunozD. MunozO. AinaO. AinaL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Crystal Palace

Startelf

Nottingham Forest

Trainer

  • P. Sage
  • O. Glasner

Form

CRY

CRY - Form

MID
S3-0
IPS
N2-3
LCH
S4-0
LEE
U0-0
BRC
N0-2
Tor erzielt (kassiert)
9/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
NFO

NFO - Form

LEE
N0-2
LIV
U2-2
TOT
U0-0
AVL
S1-2
COV
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Crystal Palace kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten vier Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es ein 0:0 gegen Leeds United in der Premier League, davor ein 4:0 gegen Lech Posen in der Europa League. In der Liga verlor Palace 2:3 gegen Ipswich — ein Ergebnis, das die Anfälligkeit der Mannschaft in engen Spielen verdeutlicht.

Nottingham Forest hat aus den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen geholt. Der Sieg gelang auswärts bei Aston Villa mit 2:1, während die Reds gegen Tottenham (0:0) und Liverpool (2:2) Punkte holten. Die jüngste Niederlage, ein 0:1 gegen Coventry City, war die zweite Ligapleite in Folge.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Crystal PalaceUnentschiedenNottingham Forest
0
4
1
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
0
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
END
4Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Mannschaften in der Premier League endete am 1. Februar 2026 mit einem 1:1 im City Ground — Forest als Gastgeber, Palace als Gast. Blickt man auf die letzten fünf direkten Duelle, fällt auf, dass vier davon mit einem 1:1 endeten; lediglich ein Spiel, ein 1:0 für Forest im Oktober 2024, hatte einen klaren Sieger. Crystal Palace hat in dieser Serie keinen einzigen Sieg eingefahren.

Crystal Palace vs. Nottingham Forest: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
6501105+515
S
N
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
6411185+1313
S
S
S
U
N
4
BrentfordBrentfordBRE
6240126+610
U
S
U
U
U
5
FC ChelseaFC ChelseaCHE
63121513+210
S
N
U
N
S
6
LeedsLeedsLEE
623185+39
N
U
S
U
U
7
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
8
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
9
IpswichIpswichIPS
6303912-39
S
N
S
N
N
10
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
61329906
U
U
N
U
S
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
Aston VillaAston VillaAVL
6123611-55
U
S
N
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
SunderlandSunderlandSUN
6114612-64
N
N
N
U
S
17
BournemouthBournemouthBOU
6033713-63
N
N
U
U
U
18
TottenhamTottenhamTOT
603339-63
U
N
U
U
N
19
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
20
FulhamFulhamFUL
6024610-42
N
U
U
N
N
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UEFA Europa League
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