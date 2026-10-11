Das Spiel zwischen Como und AS Rom beginnt am 11.10.2026, 12:30.

Anstoßzeit Como gegen AS Rom

Italien Serie A - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

Wer zeigt / überträgt Como vs AS Rom heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird live auf DAZN übertragen. Über den folgenden Link könnt ihr die Partie im Livestream verfolgen.

Como vs. AS Rom: Spielvorschau

Im Stadio G. Sinigaglia empfängt Como die AS Rom in einem der spannendsten Duelle der laufenden Serie-A-Saison. Beide Klubs haben sich in dieser Spielzeit als ernstzunehmende Kräfte im italienischen Fußball etabliert und gelten derzeit als die überzeugendsten Herausforderer des amtierenden Meisters Inter Mailand.

Como unter Trainer Cesc Fàbregas hat die Konkurrenz mit einer beeindruckenden Frühform aufgeschreckt. Der Aufsteiger schlug Napoli auswärts, fegte den CFC Genua mit 4:1 vom Platz und gewann in der Champions League gegen RB Leipzig mit demselben Ergebnis – ein Signal, das weit über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen wurde.

Doch zuletzt geriet das Momentum ins Stocken. Die 0:2-Niederlage gegen Frosinone war ein unerwarteter Rückschlag, der zeigt, dass Fàbregas' Mannschaft noch nicht die nötige Konstanz besitzt, um Woche für Woche auf höchstem Niveau zu liefern.

Die AS Rom reist als Tabellenführer an – ein Status, der die Erwartungen an Gian Piero Gasperinis Mannschaft in dieser Saison widerspiegelt. Mit Siegen gegen Atalanta und Turin sowie einem respektablen 2:2 bei Inter hat die Roma gezeigt, dass sie über die Qualität verfügt, um den Titel ernsthaft anzugreifen.

Personell muss Gasperini auf Bryan Cristante verzichten, was das Mittelfeld neu ordnet. Marten de Roon, der in diesem Sommer gezielt verpflichtet wurde, bekommt damit die Chance, sich als unverzichtbarer Baustein zu beweisen. Donyell Malen hat ein Knieproblem überwunden und steht zur Verfügung.

Für Como ist die Lage im Angriff angespannt: Moise Kean kehrt angeschlagen aus dem Länderspieldienst zurück und fehlt verletzungsbedingt. Nico Paz reiste nach einem langen Rückflug spät an und könnte ebenfalls nicht in Bestform sein.

Wo und wann dieses Duell live zu sehen ist, erfahrt ihr im Folgenden.





Como vs. AS Rom: Aufstellungen

Form

Como kommt mit einer gemischten Bilanz aus den jüngsten fünf Pflichtspielen: drei Siege, keine Unentschieden, zwei Niederlagen. Die Mannschaft schlug Parma mit 2:1 und fegte RB Leipzig in der Champions League mit 4:1 vom Platz, kassierte zuletzt aber eine 0:2-Niederlage gegen Frosinone. Insgesamt erzielte Como in diesen fünf Partien neun Tore und ließ acht zu – ein Bild, das Stärke im Angriff, aber auch Anfälligkeit in der Defensive zeigt.

Die AS Rom weist in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden vor – ohne eine einzige Niederlage. Gasperinis Elf gewann auswärts beim FC Turin mit 2:0 und beim Lecce deutlich mit 4:0, spielte zuletzt aber 2:2 bei Inter Mailand. Zwölf Tore erzielt, nur fünf kassiert: Die Roma präsentiert sich derzeit als die formstärkste Mannschaft der Liga.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen endete im März 2026 mit einem 2:1-Heimsieg für Como – das bislang letzte Duell in der Serie A. Betrachtet man die letzten fünf Begegnungen, hält Como drei Siege, die Roma zwei. Como hat in dieser Serie zehn Tore erzielt, die Roma deren fünf – die Bilanz spricht für die Gastgeber, auch wenn die Roma zuletzt mit einem 1:0-Heimsieg im Dezember 2025 antwortete.

Como vs. AS Rom: Die Tabellen

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