Das Spiel zwischen Brighton und FC Arsenal beginnt am 19.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit Brighton gegen FC Arsenal

Premier League - Spielwoche 5 19. Sept. 2026 - 10:00 The American Express Community Stadium

Wer zeigt / überträgt Brighton vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Premier-League-Spiel zwischen Brighton und Arsenal wird live auf Sky WOW und RTL+ übertragen. Beide Dienste bieten die Möglichkeit, das Spiel per Livestream zu verfolgen.

Brighton vs. FC Arsenal: Spielvorschau

Im American Express Community Stadium in Brighton trifft der Tabellenführer der Premier League auf einen der formstärksten Verfolger der Liga. Arsenal reist als Spitzenreiter an – mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen im Rücken.

Mikel Arteta hat sein Team in beeindruckender Verfassung. Die Gunners gewannen zuletzt in der Champions League bei SSC Neapel und schlugen sowohl Chelsea als auch Aston Villa in der Liga. Der Kader hat Qualität, auch wenn die Defensive aktuell unter Druck steht.

Ben White zog sich beim Premier-League-Sieg in Sunderland eine Leistenproblematik zu, Jurrien Timber kämpft ebenfalls mit Fitnessproblemen. Arteta muss auf seiner rechten Abwehrseite improvisieren – eine Herausforderung, die die Aufstellung gegen Brighton maßgeblich beeinflussen dürfte.

Brighton unter Fabian Hürzeler ist alles andere als ein einfacher Gegner. Die Seagulls schlugen zuletzt Manchester United im Carabao Cup mit 3:2 – ein Comeback nach einem 0:2-Rückstand, das für erhebliche Schlagzeilen sorgte. In der Liga gewannen sie zuletzt gegen Coventry mit 5:0.

Die Gastgeber haben jedoch eine lange Verletztenliste. Kaoru Mitoma, Evan Ferguson und Yankuba Minteh fehlen allesamt – wobei Minteh trotz Interesse des FC Liverpool vorerst in Brighton bleibt. Hürzeler muss auf mehrere Stammkräfte verzichten.

Die Tabellensituation macht dieses Duell besonders interessant: Arsenal führt die Premier League an, Brighton belegt Rang fünf. Ein Sieg der Gunners würde den Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.





Brighton vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Form

Brighton kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt besiegten die Seagulls Manchester United im Carabao Cup mit 3:2 – ein bemerkenswertes Comeback nach 0:2-Rückstand. Zuvor gab es ein 5:0 gegen Coventry in der Premier League sowie ein 1:1 gegen Leeds. Die einzige Niederlage war ein 3:4 gegen Chelsea.

Arsenal präsentiert sich in noch konstanterer Form: vier Siege und eine Niederlage in den letzten fünf Spielen. Die Gunners gewannen zuletzt im Carabao Cup mit 4:2 gegen Ipswich und davor 2:0 in der Premier League bei Sunderland. Auch in der Champions League überzeugte Arsenal mit einem 1:0-Auswärtssieg bei SSC Neapel. Insgesamt erzielte Arsenal in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte nur vier.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 4. März 2026 in der Premier League statt – Arsenal gewann damals auswärts mit 1:0 im American Express Community Stadium. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Arsenal dreimal, einmal trennten sich beide Teams unentschieden, und Brighton verbuchte keinen Sieg. Arsenal erzielte dabei insgesamt sechs Tore, Brighton vier.

Brighton vs. FC Arsenal: Die Tabellen

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