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Premier League
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Wer zeigt / überträgt Brighton vs. FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Brighton - FC Arsenal
Brighton
FC Arsenal
Premier League

In der Premier League spielt Brighton gegen FC Arsenal. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Brighton und FC Arsenal beginnt am 19.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit Brighton gegen FC Arsenal

crest
Premier League - Spielwoche 5
The American Express Community Stadium

Wer zeigt / überträgt Brighton vs FC Arsenal heute live im TV und Livestream?

Das Premier-League-Spiel zwischen Brighton und Arsenal wird live auf Sky WOW und RTL+ übertragen. Beide Dienste bieten die Möglichkeit, das Spiel per Livestream zu verfolgen.

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Brighton vs. FC Arsenal: Spielvorschau

Im American Express Community Stadium in Brighton trifft der Tabellenführer der Premier League auf einen der formstärksten Verfolger der Liga. Arsenal reist als Spitzenreiter an – mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen im Rücken.

Mikel Arteta hat sein Team in beeindruckender Verfassung. Die Gunners gewannen zuletzt in der Champions League bei SSC Neapel und schlugen sowohl Chelsea als auch Aston Villa in der Liga. Der Kader hat Qualität, auch wenn die Defensive aktuell unter Druck steht.

Ben White zog sich beim Premier-League-Sieg in Sunderland eine Leistenproblematik zu, Jurrien Timber kämpft ebenfalls mit Fitnessproblemen. Arteta muss auf seiner rechten Abwehrseite improvisieren – eine Herausforderung, die die Aufstellung gegen Brighton maßgeblich beeinflussen dürfte.

Brighton unter Fabian Hürzeler ist alles andere als ein einfacher Gegner. Die Seagulls schlugen zuletzt Manchester United im Carabao Cup mit 3:2 – ein Comeback nach einem 0:2-Rückstand, das für erhebliche Schlagzeilen sorgte. In der Liga gewannen sie zuletzt gegen Coventry mit 5:0.

Die Gastgeber haben jedoch eine lange Verletztenliste. Kaoru Mitoma, Evan Ferguson und Yankuba Minteh fehlen allesamt – wobei Minteh trotz Interesse des FC Liverpool vorerst in Brighton bleibt. Hürzeler muss auf mehrere Stammkräfte verzichten.

Die Tabellensituation macht dieses Duell besonders interessant: Arsenal führt die Premier League an, Brighton belegt Rang fünf. Ein Sieg der Gunners würde den Vorsprung an der Spitze weiter ausbauen.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.


Brighton vs. FC Arsenal: Aufstellungen

Brighton vs FC Arsenal Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Brighton crest
Brighton
BHA
Aufstellung
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
B. VerbruggenB. VerbruggenF. KadiogluF. KadiogluO. BoscagliO. BoscagliL. VuskovicL. VuskovicL. DunkL. DunkM. De CuyperM. De CuyperY. AyariY. AyariMalick Junior YalcouyéMalick Junior YalcouyéD. GomezD. GomezP. GrossP. GrossC. KostoulasC. KostoulasD. RayaD. RayaGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaR. CalafioriR. CalafioriJ. TimberJ. TimberB. SakaB. SakaD. RiceD. RiceMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardC. TzolisC. TzolisB. GuimaraesB. GuimaraesK. HavertzK. Havertz
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
4-2-3-1
Brighton

Startelf

FC Arsenal

Trainer

  • Fabian Hürzeler
  • M. Arteta

Form

BHA

BHA - Form

TRO
S4-0
CHE
N4-3
LEE
U1-1
COV
S0-5
MUN
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
16/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
ARS

ARS - Form

AVL
S0-1
CHE
S2-1
NAP
S0-1
SUN
S0-2
IPS
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Brighton kommt mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in dieses Duell. Zuletzt besiegten die Seagulls Manchester United im Carabao Cup mit 3:2 – ein bemerkenswertes Comeback nach 0:2-Rückstand. Zuvor gab es ein 5:0 gegen Coventry in der Premier League sowie ein 1:1 gegen Leeds. Die einzige Niederlage war ein 3:4 gegen Chelsea.

Arsenal präsentiert sich in noch konstanterer Form: vier Siege und eine Niederlage in den letzten fünf Spielen. Die Gunners gewannen zuletzt im Carabao Cup mit 4:2 gegen Ipswich und davor 2:0 in der Premier League bei Sunderland. Auch in der Champions League überzeugte Arsenal mit einem 1:0-Auswärtssieg bei SSC Neapel. Insgesamt erzielte Arsenal in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte nur vier.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

BrightonUnentschiedenFC Arsenal
0
2
3
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
England EFL Cup
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Brighton badge
Brighton
BHA
0
END
Premier League
Brighton badge
Brighton
BHA
1
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
Brighton badge
Brighton
BHA
1
END
3Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Teams fand am 4. März 2026 in der Premier League statt – Arsenal gewann damals auswärts mit 1:0 im American Express Community Stadium. Aus den letzten fünf direkten Duellen gewann Arsenal dreimal, einmal trennten sich beide Teams unentschieden, und Brighton verbuchte keinen Sieg. Arsenal erzielte dabei insgesamt sechs Tore, Brighton vier.

Brighton vs. FC Arsenal: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
440081+712
S
S
S
S
2
Manchester CityManchester CityMCI
440082+612
S
S
S
S
3
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
4
LeedsLeedsLEE
422073+48
S
U
U
S
5
HullHullHUL
422052+38
U
U
S
S
6
BrightonBrightonBHA
4211135+87
S
U
N
S
7
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
8
LiverpoolLiverpoolLIV
413064+26
U
S
U
U
9
EvertonEvertonEVE
413053+26
U
U
U
S
10
IpswichIpswichIPS
4202710-36
S
N
N
S
11
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
41214405
S
U
U
N
12
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
412178-15
N
U
S
U
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
41127704
N
U
S
N
14
SunderlandSunderlandSUN
411235-24
N
U
S
N
15
BournemouthBournemouthBOU
403167-13
U
U
U
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
4103611-53
N
S
N
N
17
TottenhamTottenhamTOT
402205-52
U
U
N
N
18
FulhamFulhamFUL
401347-31
U
N
N
N
19
Aston VillaAston VillaAVL
401317-61
N
U
N
N
20
CoventryCoventryCOV
4004010-100
N
N
N
N
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UEFA Europa League
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