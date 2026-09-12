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Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs. Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Aston Villa - Nottingham Forest
Aston Villa
Nottingham Forest
Premier League

In der Premier League spielt Aston Villa gegen Nottingham Forest. Doch wo läuft die Partie live im TV und Live Stream? GOAL verrät es Euch.

Das Spiel zwischen Aston Villa und Nottingham Forest beginnt am 12.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit Aston Villa gegen Nottingham Forest

crest
Premier League - Spielwoche 4
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Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Aston Villa und Nottingham Forest ist in Großbritannien live bei Sky WOW zu sehen. Den Link zum Angebot findet ihr weiter unten.

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Aston Villa vs. Nottingham Forest: Spielvorschau

Aston Villa empfängt Nottingham Forest in der Premier League im Villa Park in Birmingham. Unai Emery sucht mit seinem Team nach Stabilität in einer bislang durchwachsenen Saison.

Für Villa war der Saisonstart holprig. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein 0:4-Debakel in Brighton und ein 0:1 gegen Arsenal, haben den Druck auf Emery erhöht. Der jüngste 3:2-Auswärtssieg in der Champions League bei Club Brügge, bei dem Neuzugang Nicolas Jackson sein erstes Tor für den Klub erzielte, kam daher zur rechten Zeit.

Doch die Freude über den europäischen Erfolg wird durch eine unangenehme Nachricht aus der Premier League getrübt. Die Liga hat offiziell eingeräumt, dass im Spiel gegen Arsenal ein gravierender Schiedsrichterfehler unterlaufen ist: Ian Maatsen hätte nach einem rücksichtslosen Foul in der Nachspielzeit vom Platz gestellt werden und Arsenal einen Elfmeter erhalten müssen.

Nottingham Forest reist mit einer eigenen Agenda nach Birmingham. Oliver Glasners Mannschaft hat zuletzt zweimal in der Premier League unentschieden gespielt und zeigt sich schwer zu bezwingen. Das 2:2 bei Liverpool und das 0:0 gegen Tottenham unterstreichen die defensive Stabilität des Teams.

Mit Liam Delap und Morgan Gibbs-White verfügt Forest über zwei der interessantesten Offensivkräfte der Liga. Beide stehen im Fokus – nicht nur wegen ihrer Leistungen, sondern auch wegen der Spekulationen über ihre Zukunft auf höchstem Niveau.

In der Tabelle liegen beide Teams eng beieinander, was diesem Duell zusätzliche Brisanz verleiht. Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es nachfolgend.


Aston Villa vs. Nottingham Forest: Aufstellungen

Aston Villa vs Nottingham Forest Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Aufstellung
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
3-4-2-1
Z. SuzukiZ. SuzukiM. CashM. CashI. MaatsenI. MaatsenVictor Nilsson LindelöfVictor Nilsson LindelöfT. MingsT. MingsE. BuendiaE. BuendiaR. BarkleyR. BarkleyJ. McGinnJ. McGinnB. KamaraB. Kamarateam-logoG. HemmingsN. JacksonN. JacksonM. SelsM. SelsN. MilenkovicN. MilenkovicMurilloMurilloJ. CunhaJ. CunhaJ. McAteeJ. McAteeO. AinaO. AinaN. WilliamsN. WilliamsX. SchlagerX. SchlagerI. JesusI. JesusM. Gibbs-WhiteM. Gibbs-WhiteL. DelapL. Delap
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
4-2-3-1
Aston Villa

Startelf

Nottingham Forest

Trainer

  • U. Emery
  • O. Glasner

Form

AVL

AVL - Form

BMG
N2-1
BHA
N4-0
ARS
N0-1
HUL
U0-0
CLB
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
4/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
NFO

NFO - Form

B29
S2-0
LEE
N0-1
LEE
N0-2
LIV
U2-2
TOT
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
4/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

Aston Villa kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 3:2 bei Club Brügge in der Champions League, zuvor gab es ein torloses Remis gegen Hull City. Insgesamt erzielte Villa in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte neun.

Nottingham Forest weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Tottenham, davor ein 2:2 bei Liverpool. Forest traf in diesen fünf Partien viermal und ließ vier Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Aston VillaUnentschiedenNottingham Forest
3
1
1
Europa League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
4
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
0
END
Europa League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
0
END
Premier League
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
1
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
3
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
Premier League
Aston Villa badge
Aston Villa
AVL
2
Nottingham Forest badge
Nottingham Forest
NFO
1
END
10Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 7. Mai 2026 in der Europa League statt: Aston Villa gewann zu Hause mit 4:0. Im Rückspiel eine Woche zuvor hatte Nottingham Forest das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden. Aus den letzten fünf direkten Duellen holt Villa drei Siege, Forest einen – ein weiteres Spiel endete unentschieden. Villa erzielte dabei insgesamt elf Tore, Forest vier.

Aston Villa vs. Nottingham Forest: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
330072+59
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
330061+59
S
S
S
3
HullHullHUL
321030+37
U
S
S
4
FC ChelseaFC ChelseaCHE
320187+16
N
S
S
5
BrentfordBrentfordBRE
312052+35
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
312064+25
S
U
U
7
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
312064+25
U
S
U
8
EvertonEvertonEVE
312053+25
U
U
S
9
LeedsLeedsLEE
312032+15
U
U
S
10
BrightonBrightonBHA
311185+34
U
N
S
11
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
311176+14
U
S
N
12
SunderlandSunderlandSUN
31113304
U
S
N
13
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
310248-43
S
N
N
14
IpswichIpswichIPS
310248-43
N
N
S
15
BournemouthBournemouthBOU
302145-12
U
U
N
16
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
302123-12
U
U
N
17
Aston VillaAston VillaAVL
301205-51
U
N
N
18
TottenhamTottenhamTOT
301205-51
U
N
N
19
FulhamFulhamFUL
300347-30
N
N
N
20
CoventryCoventryCOV
300305-50
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
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