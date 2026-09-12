Das Spiel zwischen Aston Villa und Nottingham Forest beginnt am 12.09.2026, 16:00.

Anstoßzeit Aston Villa gegen Nottingham Forest

Premier League - Spielwoche 4 12. Sept. 2026 - 10:00 Villa Park

Wer zeigt / überträgt Aston Villa vs Nottingham Forest heute live im TV und Livestream?

Das Spiel zwischen Aston Villa und Nottingham Forest ist in Großbritannien live bei Sky WOW zu sehen. Den Link zum Angebot findet ihr weiter unten.

Aston Villa vs. Nottingham Forest: Spielvorschau

Aston Villa empfängt Nottingham Forest in der Premier League im Villa Park in Birmingham. Unai Emery sucht mit seinem Team nach Stabilität in einer bislang durchwachsenen Saison.

Für Villa war der Saisonstart holprig. Vier Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen, darunter ein 0:4-Debakel in Brighton und ein 0:1 gegen Arsenal, haben den Druck auf Emery erhöht. Der jüngste 3:2-Auswärtssieg in der Champions League bei Club Brügge, bei dem Neuzugang Nicolas Jackson sein erstes Tor für den Klub erzielte, kam daher zur rechten Zeit.

Doch die Freude über den europäischen Erfolg wird durch eine unangenehme Nachricht aus der Premier League getrübt. Die Liga hat offiziell eingeräumt, dass im Spiel gegen Arsenal ein gravierender Schiedsrichterfehler unterlaufen ist: Ian Maatsen hätte nach einem rücksichtslosen Foul in der Nachspielzeit vom Platz gestellt werden und Arsenal einen Elfmeter erhalten müssen.

Nottingham Forest reist mit einer eigenen Agenda nach Birmingham. Oliver Glasners Mannschaft hat zuletzt zweimal in der Premier League unentschieden gespielt und zeigt sich schwer zu bezwingen. Das 2:2 bei Liverpool und das 0:0 gegen Tottenham unterstreichen die defensive Stabilität des Teams.

Mit Liam Delap und Morgan Gibbs-White verfügt Forest über zwei der interessantesten Offensivkräfte der Liga. Beide stehen im Fokus – nicht nur wegen ihrer Leistungen, sondern auch wegen der Spekulationen über ihre Zukunft auf höchstem Niveau.

In der Tabelle liegen beide Teams eng beieinander, was diesem Duell zusätzliche Brisanz verleiht. Alle Infos zur TV-Übertragung und zum Live-Stream gibt es nachfolgend.





Aston Villa vs. Nottingham Forest: Aufstellungen

Form

Aston Villa kommt mit einer Bilanz von einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Der jüngste Erfolg war das 3:2 bei Club Brügge in der Champions League, zuvor gab es ein torloses Remis gegen Hull City. Insgesamt erzielte Villa in diesem Zeitraum sechs Treffer und kassierte neun.

Nottingham Forest weist aus den letzten fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen vor. Das jüngste Ergebnis war ein 0:0 gegen Tottenham, davor ein 2:2 bei Liverpool. Forest traf in diesen fünf Partien viermal und ließ vier Gegentreffer zu.

Bilanz direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen beider Klubs fand am 7. Mai 2026 in der Europa League statt: Aston Villa gewann zu Hause mit 4:0. Im Rückspiel eine Woche zuvor hatte Nottingham Forest das Hinspiel mit 1:0 für sich entschieden. Aus den letzten fünf direkten Duellen holt Villa drei Siege, Forest einen – ein weiteres Spiel endete unentschieden. Villa erzielte dabei insgesamt elf Tore, Forest vier.

Aston Villa vs. Nottingham Forest: Die Tabellen

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