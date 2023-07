Lange war noch offen, ob die Frauen-WM 2023 in Deutschland überhaupt übertragen wird. Inzwischen herrscht aber Klarheit.

Nach der EM-Euphorie im vergangenen Jahr will die deutsche Frauen-Nationalmannschaft nun auch bei der WM 2023 für Furore sorgen. Das Turnier steigt vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland.

"Wir haben immer gesagt, dass wir um den Titel mitspielen wollen", betonte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg zuletzt im ZDF. Gleichzeitig wisse man natürlich, dass es "neun bis zehn Mannschaften gibt, die ebenfalls die Qualität haben, um den WM-Titel zu spielen. Wir wollen dazu gehören."

Das erste WM-Spiel der DFB-Frauen steht am 24. Juli an, wenn es um 10.30 Uhr deutscher Zeit gegen Marokko geht.

Wo diese und alle anderen Partien der Frauen-WM 2023 übertragen werden, hat GOAL Euch in diesem Artikel zusammengefasst.

Wo läuft die Frauen-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM? Sender und Übertragung

In den vergangenen Monaten war die Übertragung der Frauen-WM 2023 immer wieder Thema in den Medien. Die FIFA befand das Angebot der deutschen TV-Sender für den Erwerb der Übertragungsrechte zunächst für zu niedrig - es drohte sogar das Szenario, dass das Turnier in Deutschland gar nicht in TV und STREAM zu sehen ist.

Glücklicherweise hat man sich letztlich aber doch geeinigt und seit Mitte Juni steht fest: Die ARD und das ZDF übertragen alle Spiele der Frauen-WM 2023 im TV und LIVE-STREAM.

Die Partien werden natürlich kostenlos im Wechsel bei den beiden öffentlich-rechtlichen Sendern zu sehen sein.

Frauen-WM 2023 live bei ARD und ZDF: Wer sind die Moderatoren und Kommentatoren?

Im ZDF wird Sven Voss als Moderator durch die Übertragungen der Frauen-WM führen. Lena Kesting ist derweil vor Ort in Australien und Neuseeland und berichtet als Reporterin aus dem Quartier der deutschen Nationalmannschaft.

Kommentieren wird im ZDF unter anderem Claudia Neumann, zudem sind beispielsweise auch Oliver Schmidt und Martin Schneider am Mikrofon im Einsatz.

Bei der ARD sollen Claus Lufen und Expertin Nia Künzer das Moderationsteam für die Übertragungen sein. Kommentiert werden die WM-Spiele im Ersten von Christina Graf, Stephanie Baczyk und Bernd Schmelzer.

Frauen-WM 2023: Das sind die Gruppen

Gruppe A:

Neuseeland

Norwegen

Philippinen

Schweiz

Gruppe B:

Australien

Irland

Kanada

Nigeria

Gruppe C:

Costa Rica

Japan

Sambia

Spanien

Gruppe D:

China

Dänemark

England

Haiti

Gruppe E:

Niederlande

Portugal

USA

Vietnam

Gruppe F:

Brasilien

Frankreich

Jamaika

Panama

Gruppe G:

Argentinien

Italien

Schweden

Südafrika

Gruppe H:

Deutschland

Kolumbien

Marokko

Südkorea

Frauen-WM 2023: Wann spielt Deutschland in der Gruppenphase?