Deutschland spielt bei der Frauen-WM in der Gruppe H. GOAL zeigt, wann genau die DFB-Frauen dran iat.

Die Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland ist das Fußball-Highlights dieses Sommers. Das DFB-Team will an die erfolgreiche EM 2022 (Platz zwei) anknüpfen und bei der Titelvergabe ein Wörtchen mitreden.

Doch bevor die Mannschaft von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg den Blick Richtung Finale richten kann, muss erst einmal die Vorrunden überstanden werden.

Die deutschen Frauen wollen bei der WM 2023 weit kommen. Wann spielt Deutschland überhaupt? Das verrät Euch GOAL.

Frauen-WM 2023: Wann spielt Deutschland?

Deutschland spielt in der Gruppe H zusammen mit Marokko, Kolumbien und Südkorea. Auf den ersten Blick allesamt schlagbare Gegner.

Vier Tage nach dem Eröffnungsspiel zwischen Australien und Irland sind die DFB-Frauen erstmals am 24. Juli im WM-Einsatz. In Melbourne geht es dann gegen Marokko (Anpfiff: 10.30 Uhr).

Die weiteren Gruppenspiele sind für den 30. Juli (in Sydney gegen Kolumbien, 11.30 Uhr) und den 3. August (in Brisbane gegen Südkorea, 12 Uhr) terminiert.

Wann und ob es danach überhaupt weitergeht, richtet sich nach der Abschlussplatzierung in der Gruppe H. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass Deutschland Dritter oder Vierter wird, ist das Turnier nach der Vorrunde bereits beendet.

Gewinnt Deutschland die Gruppe H geht es am 8. August in Melbourne gegen den Zweiten der Gruppe F (18 Uhr). Wird Deutschland Gruppenzweiter ist am 8. Januar der Sieger der Gruppe F der Achtelfinalgegner (in Adelaide, 20.30 Uhr).

Wann spielt Deutschland bei der Frauen-WM 2023? Die Termine im Überblick

Spiel Datum Anstoß (deutsche Zeit) Deutschland - Marokko Montag, 24. Juli 10.30 Uhr Deutschland - Kolumbien Sonntag, 30. Juli 11.30 Uhr Südkorea - Deutschland Donnerstag, 3. August 12 Uhr

Frauen-WM 2023: Die Vorrundengruppen