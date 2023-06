Den WM-Pokal in die Höhe stemmen - das ist das ultimative Ziel. Wie oft durften Deutschlands Frauen diesen besonderen Moment schon erleben?

Weltmeister werden - das geht nicht nur bei den Männern, sondern natürlich auch bei den Frauen: Seit 1991 gibt es auch eine WM bei den Frauen, in diesem Jahr steht in Australien und Neuseeland die neunte Ausgabe des Turniers, das alle vier Jahre stattfindet, an.

Deutschland zählt auch in diesem Sommer zu den Mitfavoriten auf den Titel, neben Teams wie unter anderem den USA, Frankreich, Brasilien und England.

Bei den Männern wird gerne davon gesprochen, dass das DFB-Team eine Turniermannschaft sei - also eine Truppe, die sich im Laufe der Veranstaltung steigern könne und am Ende die Erwartungen übertreffe. Gilt das auch für die DFB-Frauen? Haben sie auch schon einmal den WM-Pokal in Empfang nehmen dürfen?

GOAL beantwortet Euch in diesem Text die Frage, wie oft Deutschland bei den Frauen schon Fußball-Weltmeister war.

Wie oft war Deutschland bei den Frauen schon Weltmeister?

Acht WM-Turniere gab es bislang - und vier verschiedene Teams konnten sich den Pokal sichern. Deutschland gehört auch zu diesen Nationen.

2003 setzte sich das DFB-Team beim Turnier in den USA durch. Nach drei souveränen Siegen in der Gruppenphase ließ Deutschland im Viertelfinale Russland beim 7:1 nicht den Hauch einer Chance. Das Meisterstück machte das Team von Trainerin Tina Theune im Halbfinale, als es den Gastgeber USA in einem Duell, das von vielen Experten als bestes Frauenfußball-Spiel aller Zeiten gesehen wurde, mit 3:0 besiegte. Im Finale lieferte sich Deutschland dann mit Schweden ein offenes Spiel, das durch das Golden Goal von Nia Künzer zum 2:1 in der Verlängerung entschieden wurde.

Getty Images

2007 verteidigt Deutschland den Titel beim Turnier in China. Mit der neuen Bundestrainerin Silvia Neid an der Seitenlinie überstand das DFB-Team die Vorrunde ungeschlagen - und blieb in der K.-o.-Phase auf dem Weg zum Titel danach ohne Gegentor. Doch sowohl beim 3:0 gegen Nordkorea im Viertelfinale, als auch beim 3:0 gegen Norwegen im Halbfinale hatten die Gegnerinnen gute Chancen. Genau wie auch Brasilien im Finale, das einen Elfmeter verschoss. Deutschland siegte 2:0 und durfte damit erneut jubeln.

Jahr Weltmeister Finale 1991 USA 2:1 vs. Norwegen 1995 Norwegen 2:0 vs. Deutschland 1999 USA 5:4 (0:0) n.E. vs. China 2003 Deutschland 2:1 n.V. vs. Schweden 2007 Deutschland 2:0 vs. Brasilien 2011 Japan 3:1 (2:2) n.E. vs. USA 2015 USA 5:2 vs. Japan 2019 USA 2:0 vs. Niederlande

Zu diesen beiden Titeln soll in Australien und Neuseeland der dritte für Deutschland hinzukommen. In der Gruppenphase geht es für das DFB-Team dabei zunächst gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea.