Frauen-WM 2023: Um wie viel Uhr deutscher Zeit spielt die DFB-Elf?

Die Weltmeisterschaft in Australien bringt für die Fans in Europa ungewohnte Anstoßzeiten mit sich.

In diesem Sommer steigt in Australien und Neuseeland die Weltmeisterschaft der Frauen. Vom 20. Juli bis zum 20. August kämpfen 32 Nationalmannschaften um den größten Titel im Frauenfußball, darunter auch die deutsche Nationalelf, die zu den Titelkandidaten zählt.

Für die Fans hierzulande bedeutet es durchaus eine Herausforderung, dass die Endrunde in Down Under stattfindet. Schließlich werden die Partien dadurch zu ungewohnten Zeiten ausgetragen. Aber wann genau tritt die DFB-Elf an? Hier gibt es die Antwort.

Um wie viel Uhr deutscher Zeit spielt die DFB-Elf bei der WM in Australien und Neuseeland?

Deutschland bestreitet bei der Weltmeisterschaft zunächst drei Gruppenspiele. Dabei trifft die Elf von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg in der Gruppe H auf Marokko, Kolumbien und die Auswahl Südkoreas.

Die erste Partie steigt am 24. Juli um 18.30 Uhr Ortszeit in Melbourne. Das entspricht 10.30 Uhr unserer Zeit. Am 30. Juli steht das zweite Spiel gegen Kolumbien an. Dieses wird um 19.30 Uhr Ortszeit in Sydney angepfiffen. In Deutschland ist es dann 11.30 Uhr.

Getty





Den Abschluss der Vorrunde bildet am 3. August das Duell mit Südkorea in Brisbane. Um 20 Uhr Ortszeit erfolgt dabei der Anstoß, entsprechend ist es dann 12 Uhr Mittags unserer Zeit.

Deutschland bei der Frauen-WM 2023, die Gruppenspiele mit Anstoßzeiten:

Spieltag Datum Paarung Anstoßzeit (MESZ) 1 24. Juli Deutschland vs. Marokko 10.30 Uhr 2 30. Juli Deutschland vs. Kolumbien 11.30 Uhr 3 3. August Südkorea vs. Deutschland 12 Uhr

In einem möglichen Achtelfinale müsste die DFB-Elf am 8. August ran. Je nachdem, welcher Platz am Ende der Gruppenphase steht, erfolgt der Anstoß dann um 10 Uhr oder 13 Uhr unserer Zeit.

Frauen-WM 2023 in Australien und Neuseeland: Die wichtigsten Informationen