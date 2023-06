Frauen-WM: Gegen wen könnte Deutschland im Achtelfinale spielen?

Das DFB-Team will weit kommen - und deshalb sollte das Überstehen der Gruppenphase Pflicht sein. Auf wen könnte man im Achtelfinale treffen?

Bei der Frauen-WM, die vom 20. Juli bis zum 20. August in Australien und Neuseeland ausgetragen wird, zählt Deutschland mal wieder zu den Favoriten. Und das ist beim Blick auf die Turniergeschichte nicht sonderlich verwunderlich: Achtmal gab es bereits eine Frauen-WM - und das DFB-Team kam jedes Mal mindestens ins Viertelfinale.

Zweimal, 2003 und 2007, wurde Deutschland sogar Weltmeister. Trainerin Martina Voss-Tecklenburg und ihre Truppe hätten wohl nichts dagegen, wenn im August ein dritter Triumph dazukäme. Um das große Ziel zu erreichen, muss sich Deutschland aber höchstwahrscheinlich mächtig strecken - und sich nicht nur gegen die drei Gegner in der Gruppenphase durchsetzen. Nach den ersten Duellen folgt die K.-o.-Phase, die mit dem Achtelfinale beginnt.

Auf welche Teams könnte Deutschland im Achtelfinale treffen, wenn der Verlierer dann nach Hause fliegen muss? GOAL beantwortet Euch diese Frage!

Frauen-WM: Das DFB-Team in der Vorrunde

Bevor es zum Achtelfinale kommt, gilt es erst einmal, die Gruppenphase zu überstehen und in die Runde der letzten 16 einzuziehen. Dazu muss das DFB-Team nach den drei Gruppenspielen einen der ersten beiden Tabellenplätze belegen.

24. Juli Deutschland - Marokko 10.30 Uhr deutsche Zeit 30. Juli Deutschland - Kolumbien 11.30 Uhr deutsche Zeit 3. August Deutschland - Südkorea 12 Uhr deutsche Zeit

Deutschland: Die möglichen Gegner im Achtelfinale

Gelingt das, steht das Achtelfinale auf dem Programm. Welches Team genau der Gegner sein wird, steht natürlich noch nicht fest, sondern ergibt sich aus den Platzierungen in der Gruppenphase.

Fest steht jedoch, dass der mögliche deutsche Gegner aus der Gruppe F kommen wird. Sollte das DFB-Team Gruppensieger werden, geht es am 8. August in Melbourne um 10 Uhr deutscher Zeit gegen den Zweiten der Gruppe F. Sollte das DFB-Team auf dem zweiten Platz landen, wartet am 8. August in Adelaide um 13 Uhr deutscher Zeit der Sieger der Gruppe F.

In der Gruppe F spielen Frankreich, Brasilien, Jamaika und Panama, sodass nun klar ist, dass dies die vier möglichen DFB-Gegner im Achtelfinale sind. Klar ist auch, dass auf das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg damit eine große Aufgabe warten könnte, wenn sich in der Gruppe F die Favoriten durchsetzen: Denn sowohl Frankreich als auch Brasilien zählen ebenfalls zu den Titelfavoriten beim Turnier in Australien und Neuseeland.