Frauen-WM: Wer ist in der deutschen Gruppe?

Die WM beginnt wieder, wie immer, mit der Gruppenphase - und wie immer warten drei Gegner. Mit wem bekommt es das DFB-Team bei der WM zu tun?

Im Juli und August findet die Frauen-WM in Australien und Neuseeland statt. Deutschland ist als eines der Top-Teams Europas natürlich mit dabei - und will am liebsten mit dem WM-Pokal wieder nach Hause kommen. Bis es so weit ist, müssen jedoch einige Gegner vom Team der Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg aus dem Weg geräumt werden.

Drei dieser Gegner stehen jetzt schon fest - es sind die Mannschaften, mit denen es Deutschland in der Gruppenphase zu tun bekommt.

Wer sind diese drei Gegner? GOAL klärt Euch auf!

Frauen-WM: Die Vorrundengruppen

Im Vergleich zur letzten WM vor vier Jahren gibt es eine wichtige Änderung: Die Teilnehmerzahl wurde von 24 Teams auf 32 Teams erhöht. Da es bei den gewohnten Vierergruppen in der ersten Turnierphase bleibt, bedeutet das: In Australien und Neuseeland gibt es nun acht statt sechs Vorrundengruppen.

Frauen-WM 2023: Die Einteilung der Vorrundengruppen

A Neuseeland Norwegen Philippinen Schweiz B Australien Irland Nigeria Kanada C Spanien Costa Rica Sambia Japan D England Haiti Dänemark China E USA Vietnam Niederlande Portugal F Frankreich Jamaika Brasilien Panama G Schweden Südafrika Italien Argentinien

Frauen-WM 2023: Die deutsche Gruppe

Das deutsche Team geht in der Gruppe H an den Start - und trifft dort auf keinen Gegner aus Europa, sondern auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.

Die deutschen Vorrundenspiele

24. Juli Deutschland - Marokko 10.30 Uhr deutsche Zeit 30. Juli Deutschland - Kolumbien 11.30 Uhr deutsche Zeit 3. August Deutschland - Südkorea 12 Uhr deutsche Zeit

Die deutschen Gegner Marokko, Kolumbien und Südkorea

Der Auftaktgegner Marokko ist auf dem Papier der leichteste Vorrundengegner des DFB-Teams. Das Team aus Nordafrika ist erstmals bei einer WM mit dabei, qualifizierte sich beim Afrika-Cup für das Turnier in Australien und Neuseeland. Der 72. der Weltrangliste hat noch nie gegen Deutschland gespielt.

Kolumbien hingegen war schon zweimal bei einer WM mit dabei und erreichte 2015 sogar das Achtelfinale. Auch die Südamerikanerinnen, 25. der Weltrangliste, haben noch kein Duell mit Deutschland bestritten.

Und auch Südkorea feiert seine Premiere gegen das DFB-Team im dritten Gruppenspiel bei der WM. Der 17. der Weltrangliste ist zum vierten Mal bei einer WM mit dabei, erreichte 2015 das Achtelfinale.