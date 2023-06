Giulia Gwinn gehört zu den besten deutschen Nationalspielerinnen. Warum ist sie nicht bei der WM dabei?

Die Frauen-Weltmeisterschaft 2023 steht bevor, vom 20. Juli bis zum August kämpfen die besten Nationen der Welt in Australien und Neuseeland um den Titel. Für die deutsche Nationalmannschaft um Kapitänin Alexandra Popp geht es in der machbaren Vorrundengruppe gegen Kolumbien, Marokko und Südkorea.

Den vorläufigen Kader hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bereits vor einigen Wochen bekanntgegeben. Neben Stürmerin Popp stehen unter anderem auch Mittelfeldspielerin Lena Oberdorf, Angreiferin Jule Brand (beide VfL Wolfsburg) sowie Lea Schüller (FC Bayern München) und Melanie Leupolz (FC Chelsea) im Aufgebot. Eine bekannte Spielerin fehlt dem DFB-Team allerdings beim Turnier: Giulia Gwinn.

GOAL erklärt im Text, weshalb sie fehlt.

Die Frauen-WM 2023 startet am 20. Juli, auch Deutschland hat sich qualifiziert. Aber warum ist Giulia Gwinn nicht dabei?

Warum ist Giulia Gwinn nicht bei der WM dabei? Infos zur Spielerin

Name Giulia Gwinn Geburtsdatum und -ort 2. Juli 1999 in Ailingen Aktueller Verein FC Bayern München Position Verteidigerin Länderspiele für die A-Nationalmannschaft 33 (drei Tore)

Warum ist Giulia Gwinn nicht bei der WM dabei? Verletzung kurz nach der EM 2022

Der Grund für nicht Nichtnominierung Gwinns ist weniger sportlicher, sondern vielmehr medizinischer Natur. Kurz nach der EM 2022 riss sich die Bayern-Akteurin zum zweiten Mal das Kreuzband, ihr letztes Pflichtspiel bestritt sie im Oktober 2022.

Daher verzichtete Voss-Tecklenburg darauf, die Abwehrspielerin in ihren Kader für das Turnier zu berufen. Dasselbe gilt auch für die seit März verletzte Linda Dallmann.

Warum ist Giulia Gwinn nicht bei der WM dabei? Voss-Tecklenburg begründet Fehlen im DFB-Kader

"Giulia ist mit ihrem Rehaplan sehr weit, jedoch fehlen ihr mehrere Wochen Trainingszeit. Sie hat noch kein Fußballspiel machen können, ist noch nicht im Kontakttraining, hat noch kein einziges Mannschaftstraining komplett absolvieren können", erklärte die 55-Jährige.

Gwinn selbst zeigte sich im Anschluss enttäuscht von der Entscheidung, konnte aber auch Verständnis aufbringen. "Der persönliche Austausch mit der Bundestrainerin im Vorfeld der Nominierung war immer auf Augenhöhe und von großem gegenseitigem Respekt geprägt. Vielleicht ist diese gemeinsame Vernunftsentscheidung mit Blick in die Zukunft genau richtig", so die Nationalspielerin via Instagram.

Warum ist Giulia Gwinn nicht bei der WM dabei? DFB-Kader für das Turnier

In Herzogenaurach empfing Voss-Tecklenburg am 20. Juni ihr vorläufiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft zu einem Vorbereitungslehrgang. Welche Spielerinnen eingeladen wurden, seht Ihr nachfolgend. Bis zur WM muss der Kader allerdings noch auf 23 Akteurinnen reduziert werden.

Tor: Ann-Katrin Berger, Merle Frohms, Stina Johannes, Ena Mahmutovic

Abwehr: Sara Doorsoun, Marina Hegering, Kathrin Hendrich, Sophia Kleinherne, Sarai Linder, Sjoeke Nüsken, Felicitas Rauch, Carolin Simon

Mittelfeld/Angriff: Nicole Anyomi, Jule Brand, Klara Bühl, Sara Däbritz, Laura Freigang, Chantal Hagel, Svenja Huth, Melissa Kössler, Paulina Krumbiegel, Lena Lattwein, Melanie Leupolz, Sydney Lohmann, Lina Magull, Janine Minge, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Lea Schüller, Carlotta Wamser (bereits wieder abgereist)

Warum ist Giulia Gwinn nicht bei der WM dabei? Spiele der deutschen Nationalmannschaft