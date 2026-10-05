Die Spatzen pfeifen es schon länger von den Dächern, dass Manuel Neuer seine Karriere nach dieser Saison beendet. Im Zuge dessen soll der FC Bayern München eine namhafte Liste haben, um sich auf der Torhüterposition zu verstärken.

Laut Sky bereitet sich der deutsche Rekordmeister schon intensiv auf die Zeitenwende nach einem möglichen Rücktritt der langjährigen Nummer eins vor. Obwohl Jonas Urbig das Vertrauen als Nachfolger Neuers erhalten soll, herrscht dringender Handlungsbedarf in der zweiten Reihe. Zumal wohl auch Sven Ulreich seine Torwarthandschuhe an den Nagel hängen wird. Zum dritten Torhüter könnte indes das 17-jährige Talent Leonard Prescott aufsteigen.

Dem Vernehmen nach soll Urbig ein erfahrener Backup an die Seite gestellt werden, der auch Fähigkeiten im Spiel mit dem Ball hat. Zudem soll er Führungsqualitäten besitzen und eine unterstützende Rolle für den 23-Jährigen einnehmen. Zuletzt war dahingehend schon über ein Interesse an Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Bernd Leno (FC Fulham) und Marvin Schäbe (1. FC Köln) berichtet worden. Sky enthüllte nun weitere Namen, die auf besagter Kandidatenliste stehen sollen.

FC Bayern: Welche Torhüter sind im Gespräch?

Der Bezahlsender nannte Koen Casteels (Al-Qadsiah), Kevin Trapp (Paris FC), Frederik Rönnow (Union Berlin), Lukas Hradecky (AS Monaco), Nick Pope (Newcastle United), Juan Musso (Atletico Madrid) und Rui Silva (Sporting), die in den Überlegungen an der Säbener Straße eine Rolle spielen sollen. Allerdings, heißt es einschränkend in dem Bericht, habe der FC Bayern noch zu keinem der diskutierten Keeper Kontakt aufgenommen.

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Angeblich sollen die Münchner auch über Finn Dahmen vom FC Augsburg nachdenken. Der 28-Jährige, unlängst von Jürgen Klopp zu dessen erstem Lehrgang als Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft eingeladen, würde von den Fuggertstädtern wohl keine Steine in den Weg gelegt bekommen. "Wenn einer zu den Besten der Bundesliga gehört, ist er mit Sicherheit Thema bei den besten Mannschaften in der Bundesliga. In Augsburg ist es schon Teil der Philosophie, dass man dann auch mal Spieler ziehen lässt, die vielleicht überdurchschnittlich leisten", sagte FCA-Coach Manuel Baumer zuletzt gegenüber der Bild-Zeitung.

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Karriereende: Tritt Manuel Neuer nach dieser Saison zurück?

Da sein Vertrag in Augsburg 2027 ausläuft, wäre Dahmen im Sommer ablösefrei zu haben. Dann endet auch Neuers Arbeitspapier nach 16 Jahren in München, der in den vergangenen Wochen mehrfach sein Karriereende angedeutet hatte. In der laufenden Saison ist der inzwischen 40-Jährige zwar offiziell noch die Nummer eins bei den Bayern, macht im Zuge einer Absprache im Vergleich zur Vorsaison aber noch häufiger Platz für Urbig. Der ehemalige Kölner stand in der laufenden Spielzeit bislang zweimal im Kasten. Zuletzt in der Bundesliga gegen die SV Elversberg.

Auch aufgrund seiner unregelmäßigen Spielzeit ließ ihn Klopp in den vergangenen beiden Länderspielen gegen Serbien (2:0) und Griechenland (0:0) jeweils durchspielen. Urbig überzeugte in beiden Partien und entschärfte bei der Nullnummer gegen die Griechen obendrein eine Großchance.



