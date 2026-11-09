Weltklub will wohl Jonathan Tah! Droht dem FC Bayern der Abgang eines Topstars?

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Barca hatte Jonathan Tah wohl schon einmal im Auge. Starten die Katalanen im Januar einen erneuten Anlauf?

Der FC Barcelona klopft offenbar bei Bayern Münchens Jonathan Tah an und würde den Innenverteidiger gerne schon im anstehenden Wintertransferfenster verpflichten. Wie Sky berichtet, soll es dahingehend sogar schon eine Anfrage von Barca gegeben haben. Die Katalanen um Sportdirektor Deco scannen den Markt derzeit nach einem erfahrenen Innenverteidiger, der künftig gemeinsam mit dem 19-jährigen Eigengewächs Pau Cubarsi das Abwehrzentrum bilden soll.

Tah ist dabei laut Sky ein Kandidat, mit dem sich Barcelona intensiv beschäftigt. Aktuell verteidigt zumeist Gerard Martin neben Cubarsi, während Eric Garcia eher auf der Rechtsverteidigerposition zum Einsatz kommt. Weitere Alternative in der Innenverteidigung ist Andreas Christensen.

Vor Bayern-Wechsel war Tah bereits Thema bei Barca

Tah war derweil auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder Thema bei Barca. Bevor er im Sommer vergangenen Jahres von Bayer Leverkusen zu den Bayern wechselte, galt im Frühjahr 2025 zwischenzeitlich ein Transfer des deutschen Nationalspielers nach Barcelona als wahrscheinlich.

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Kommt es nun also mit Verspätung doch noch zu einem Engagement von Tah beim spanischen Meister? Laut Sky sieht es zumindest für den Januar nicht danach aus. Denn dem Bericht zufolge denkt man bei Bayern aktuell überhaupt nicht daran, den noch bis 2029 in München unter Vertrag stehenden 30-Jährigen abzugeben.

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Tah sei für die Zukunft fest eingeplant und auch der Verteidiger selbst habe momentan absolut keine Ambitionen, den FCB zu verlassen. Stattdessen fühle er sich an der Säbener Straße sehr wohl und wolle sich voll darauf konzentrieren, wieder die wichtige Rolle im Team von Trainer Vincent Kompany einzunehmen, die er in seiner ersten Saison beim Rekordmeister hatte.

Jonathan Tah muss beim FC Bayern um seinen Platz kämpfen

Bildete Tah 2025/26 gemeinsam mit Dayot Upamecano noch ein klar gesetztes Innenverteidiger-Duo, machte ihm Min-Jae Kim seinen Platz zuletzt immer erfolgreicher streitig. So saß Tah beispielsweise in den Bundesliga-Topspielen gegen RB Leipzig (6:1) und Borussia Dortmund (2:2) 90 Minuten lang auf der Bank und wurde beim Champions-League-Kracher gegen den FC Arsenal (2:2) erst zur zweiten Halbzeit eingewechselt.

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Dennoch spielt der 53-malige Nationalspieler weiterhin viel, kam 2026/27 wettbewerbsübergreifend bisher auf 13 Einsätze. Aktuell weilt Tah beim DFB-Team, mit dem er am Freitag in der Nations League auswärts auf Serbien trifft.