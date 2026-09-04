Wechsel-Veto von BVB-Youngster verhinderte offenbar weiteren Transfer von Borussia Dortmund

Wie die Bild berichtet, lehnte der Innenverteidiger einen Wechsel auf die Insel eigenständig ab. Doch Reggianis Entscheidung soll nicht ohne weitere Konsequenzen geblieben sein. Dem Bericht zufolge platzte ein anderer möglicher Deal: Die Dortmunder hatten Marcel Regula vom polnischen Erstligisten Zaglebie Lubin offenbar als Plan B auf dem Zettel, sollte die Verpflichtung von Ethan Nwaneri nicht zustande kommen.

Letztlich kam es anders. Der BVB sicherte sich Nwaneri kurz vor dem Ende der Transferperiode vom FC Arsenal. Der 19-Jährige soll für eine Saison auf Leihbasis in Dortmund bleiben und gilt als Ersatz für den verletzten Giannis Konstantelias.

Konstantelias hatte sich ausgerechnet bei seinem Bundesliga-Debüt für den BVB, bei dem er zugleich sein erstes Tor für die Dortmunder erzielte, gegen den Hamburger SV einen Kreuzbandriss zugezogen. Der Grieche wird dem BVB deshalb für "einige Monate" fehlen.

Für Reggiani selbst hat sich derweil ebenfalls einiges verändert. Der Innenverteidiger schaffte in diesem Sommer den Sprung von der Dortmunder U23 in den Profikader. Unter Trainer Niko Kovac kommt der Youngster bislang allerdings noch nicht zum Zug. Die Konkurrenz in der Innenverteidigung ist derzeit schlicht zu groß.