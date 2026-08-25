Im deutschen Fußball gibt es zahlreiche Vereine mit den unterschiedlichsten Abkürzungen, die man nicht auf Anhieb entschlüsseln kann.

Während bei Borussia Dortmund beispielsweise der BVB für "Ballspielverein Borussia" steht oder beim VfB Stuttgart die drei Buchstaben "Verein für Bewegungsspiele" bedeuten, findet sich bei mehreren Klubs die Abkürzung VfL.

Besonders bekannt sind dabei der VfL Bochum, der VfL Wolfsburg und der VfL Osnabrück. Doch was bedeutet "VfL" eigentlich?

Was bedeutet VfL? Wofür der Vereinsname von Bochum, Wolfsburg und Co. steht

Die Abkürzung VfL steht für "Verein für Leibesübungen". Das "V" steht für Verein, das "f" ist ein für und das "L" heißt Leibesübungen.

Der Begriff "Leibesübungen" ist eine ältere Bezeichnung für körperliche Übungen und sportliche Betätigung. Vereine mit diesem Namen wurden vor allem in einer Zeit gegründet, in der Sportvereine sich für gewöhnlich noch nicht ausschließlich bestimmten Sportarten gewidmet hatten.

Der Zusatz VfL hat damit erst einmal keinen klaren Bezug zum Fußball. Vielmehr sollte die Bezeichnung ausdrücken, dass der jeweilige Verein grundsätzlich ein Ort verschiedener körperlicher Aktivitäten ist. Das gibt es heutzutage ja immer noch.

Wird von einem VfL gesprochen, ist damit beispielsweise der VfL Bochum, VfL Wolfsburg oder VfL Osnabrück gemeint. Trotz der gemeinsamen Abkürzung handelt es sich um eigenständige Vereine, sie haben keine direkte Verbindung zueinander. Dementsprechend gibt es auch bekannte Klubs mit dem VfL-Zusatz in anderen Sportarten - etwa den VfL Gummersbach im Handball.

Bochum hat das VfL auffällig in seinem Wappen platziert, während das Emblem des Osnabrücker Klubs sogar ausschließlich aus einem "VfL" besteht.

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