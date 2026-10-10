Ilkay Gündogan hat mit einer Frust-Aussage zu seiner Rolle als Bankdrücker beim türkischen Meister Galatasaray aufhorchen lassen.

Der ehemalige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft saß beim dramatischen 3:1-Erfolg seines Klubs im Süper-Lig-Spiel gegen Kasimpasa erneut 90 Minuten lang auf der Bank. Auf die anschließende Frage, ob er bereit für die anstehende Champions-League-Partie gegen seinen Ex-Klub FC Barcelona in der kommenden Woche sei, antwortete er resignierend bis giftig: "Ich spiele doch nicht - warum sollte ich also bereit sein?"

In der Tat kommt der 35-Jährige in dieser Saison in der Mannschaft von Cheftrainer Okan Buruk kaum zu Bewährungschancen. Gündogan absolvierte nur zwei Begegnungen und sammelte dabei magere elf Minuten Spielzeit.

Beim Heimerfolg über Kasimpasa vertraute Coach Buruk im zentralen Mittelfeld dem Duo Lucas Torreira und Gabriel Sara. Torreira sah allerdings die Rote Karte, womöglich ist das eine Chance für Gündogan am kommenden Spieltag, wenn der Titelverteidiger bei Genclerbirligi antritt.

Nächste Spiele GAL Champions League 15:00 BAR

Wie lange läuft Ilkay Gündogans Vertrag bei Galatasaray?

Zuvor aber steht das mit Spannung erwartete Duell mit dem FC Barcelona an. Die Katalanen waren vor der Länderspielpause in großartiger Form und treten am Dienstagabend in Istanbul an. Gündogan trifft dann auf einige alte Bekannte, er kickte in der Saison 2023/24 für Barca. Nach einer Rückkehr zu Manchester City wechselte er im Sommer 2025 ablösefrei zu Galatasaray. Dort bringt er es insgesamt auf 40 Einsätze, in denen ihm zwei Tore und fünf Assists gelangen. Sein Vertrag läuft nach dieser Spielzeit aus.

Getty Images

Gündogan ist nicht der einzige Deutsche bei Galatasaray, bei dem es aktuell nicht nach Wunsch läuft. Auch Leroy Sane ist weit von einem Stammplatz entfernt. Gegen Kasimpasa wurde der ehemalige Bayern-Flügelstürmer in der 77. Minute eingewechselt und half immerhin noch mit, aus einem 1:1 in der Nachspielzeit einen 3:1-Erfolg zu machen.

Trotzdem bleibt Sane ein Sorgenkind: In acht Einsätzen dieser Saison ist er weiter ohne direkte Torbeteiligung. Fanatik berichtete daher in der vergangenen Woche, dass Sane wegen seiner Formschwäche zum Rapport bei der sportliche Leitung antreten sollte. Die Klubspitze erhoffte sich demnach von dem Austausch nicht nur Aufschluss über die Ursachen der Krise, sondern forderte von ihrem Großverdiener eine schnelle Leistungssteigerung.

Die Situation des 80-fachen deutschen Nationalspielers, der zuletzt auch von Bundestrainer Jürgen Klopp nicht für die DFB-Auswahl berücksichtigt wurde, bei den Gelb-Roten ist schon seit Wochen angespannt. Bereits Anfang September berichtete die Zeitung Sabah über deutliche Missstimmungen.

Demnach war Sane unzufrieden mit seinen Einsatzzeiten und liebäugelte zwischenzeitlich sogar mit einem vorzeitigen Abschied. Intern soll ihm wegen seiner Rolle als Ergänzungsspieler der Kragen geplatzt sein. Sane habe damals klar gemacht, dass er sich keineswegs als Reservist für Kurzeinsätze sehe und dieser Zustand nicht seinen Ansprüchen entspreche.