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Tim Ursinus
Übersetzt von

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader des FC Bayern München gegen Arsenal? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
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J. Kimmich

Der FC Bayern München muss im Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal auf Joshua Kimmich verzichten. Doch was steckt hinter seinem Ausfall – eine Sperre, eine Verletzung oder ein anderer Grund? GOAL liefert die Antwort.

Joshua Kimmich wird dem FC Bayern München im Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal fehlen. Der deutsche Rekordmeister bestätigte am Mittwoch, dass der Mittelfeldspieler nicht zum Aufgebot für die um 21 Uhr beginnende Partie gehört. DAZN überträgt das Spiel live.

Ist er verletzt, gesperrt oder gibt es einen anderen Grund? Hier bekommt Ihr die Antwort auf Kimmichs Ausfall.

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader des FC Bayern München gegen Arsenal? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?

Joshua Kimmich wird dem FC Bayern München im Champions-League-Duell aus einem traurigen Grund fehlen. Wie der Rekordmeister am Vormittag mitteilte, liegt beim Nationalspieler ein "Trauerfall im engsten Familienkreis" vor. Der Verein bekundete sein Mitgefühl und versicherte, in dieser schweren Zeit an Kimmichs Seite zu stehen.

Gleichzeitig appellierten die Münchner im Namen der Familie an die Öffentlichkeit, die Privatsphäre der Angehörigen zu wahren und auf weitere Nachforschungen sowie Berichte zu verzichten. Bereits am Dienstag hatte Kimmich beim Abschlusstraining gefehlt. Als Grund dafür nannte der Klub zunächst private Angelegenheiten.

Laut einem Bericht der Bild soll Kimmichs Vater im Alter von nur 57 Jahren verstorben sein.

Neben dem Mittelfeldspieler muss der FC Bayern gegen Arsenal auch auf Michael Olise verzichten. Der Offensivspieler fehlt aufgrund einer Sperre.

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader des FC Bayern München gegen Arsenal? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Die wichtigsten Infos zum Spiel und der Übertragung

Begegnung

FC Bayern München vs. FC Arsenal

Wettbewerb

Champions League

Spieltag

3 (Ligaphase)

Datum

21. Oktober 2026

Uhrzeit

21 Uhr

Ort

Allianz Arena, München

Übertragung

DAZN

Liveticker

SPOX

Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader des FC Bayern München gegen Arsenal? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung der Champions League am Mittwoch

Uhrzeit

Begegnung

Übertragung

18.45 Uhr

Como 1907 vs. Manchester United

DAZN

18.45 Uhr

OSC Lille vs. Galatasaray Istanbul

DAZN

21.00 Uhr

Aston Villa vs. Viking Stavanger

DAZN

21.00 Uhr

Club Brügge vs. RC Lens

DAZN

21.00 Uhr

FC Bayern München vs. FC Arsenal

DAZN

21.00 Uhr

Inter Mailand vs. Schachtar Donezk

DAZN

21.00 Uhr

Real Betis Sevilla vs. Feyenoord Rotterdam

DAZN

21.00 Uhr

Real Madrid vs. RB Leipzig

DAZN

21.00 Uhr

Sporting Lissabon vs. Linzer ASK

DAZN

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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