Joshua Kimmich wird dem FC Bayern München im Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal fehlen. Der deutsche Rekordmeister bestätigte am Mittwoch, dass der Mittelfeldspieler nicht zum Aufgebot für die um 21 Uhr beginnende Partie gehört. DAZN überträgt das Spiel live.
Ist er verletzt, gesperrt oder gibt es einen anderen Grund? Hier bekommt Ihr die Antwort auf Kimmichs Ausfall.
Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader des FC Bayern München gegen Arsenal? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund?
Joshua Kimmich wird dem FC Bayern München im Champions-League-Duell aus einem traurigen Grund fehlen. Wie der Rekordmeister am Vormittag mitteilte, liegt beim Nationalspieler ein "Trauerfall im engsten Familienkreis" vor. Der Verein bekundete sein Mitgefühl und versicherte, in dieser schweren Zeit an Kimmichs Seite zu stehen.
Gleichzeitig appellierten die Münchner im Namen der Familie an die Öffentlichkeit, die Privatsphäre der Angehörigen zu wahren und auf weitere Nachforschungen sowie Berichte zu verzichten. Bereits am Dienstag hatte Kimmich beim Abschlusstraining gefehlt. Als Grund dafür nannte der Klub zunächst private Angelegenheiten.
Laut einem Bericht der Bild soll Kimmichs Vater im Alter von nur 57 Jahren verstorben sein.
Neben dem Mittelfeldspieler muss der FC Bayern gegen Arsenal auch auf Michael Olise verzichten. Der Offensivspieler fehlt aufgrund einer Sperre.
Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader des FC Bayern München gegen Arsenal? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Die wichtigsten Infos zum Spiel und der Übertragung
Begegnung
FC Bayern München vs. FC Arsenal
Wettbewerb
Champions League
Spieltag
3 (Ligaphase)
Datum
21. Oktober 2026
Uhrzeit
21 Uhr
Ort
Allianz Arena, München
Übertragung
DAZN
Liveticker
SPOX
Warum fehlt Joshua Kimmich heute im Kader des FC Bayern München gegen Arsenal? Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Übertragung der Champions League am Mittwoch
Uhrzeit
Begegnung
Übertragung
18.45 Uhr
Como 1907 vs. Manchester United
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18.45 Uhr
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21.00 Uhr
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21.00 Uhr
FC Bayern München vs. FC Arsenal
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