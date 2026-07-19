Das Endspiel der WM 2026 steht an: Am Sonntag, den 19. Juli, kämpfen Spanien und Titelverteidiger Argentinien im MetLife Stadium in East Rutherford um den wichtigsten Titel des Weltfußballs. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 21 Uhr.

Für beide Finalisten steht dabei ein historischer Moment bevor. Spanien hat die Chance, nach dem Triumph von 2010 zum zweiten Mal Weltmeister zu werden. Argentinien könnte derweil mit einem weiteren Titel seine WM-Erfolge auf vier Siege ausbauen und in der ewigen Rangliste mit Deutschland und Italien gleichziehen.

Doch beim Finale geht es nicht ausschließlich um den WM-Pokal, Prestige und finanzielle Belohnungen. Der neue Weltmeister darf sich erstmals zusätzlich über eine besondere Ehrung freuen: einen eigenen Sieger-Ring.

GOAL erklärt, welche Bedeutung hinter der neuen Auszeichnung steckt.

Warum bekommt der Weltmeister nach dem WM Finale einen Ring?





Die Einführung der WM-Ringe steht sinnbildlich für die zunehmende Orientierung des Turniers an Elementen aus dem US-Sport. Bereits mit der verlängerten Halbzeitpause und Show-Acts nach dem Vorbild des Super Bowls setzt die FIFA auf mehr Unterhaltung rund um die Veranstaltung. Auch die neue Ring-Tradition hat ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten: In den großen Profiligen NBA, NFL, NHL und MLB erhalten die jeweiligen Champions seit Jahren sogenannte Championship-Ringe als besondere Erinnerung an ihren Titelgewinn. Nun findet diese Tradition erstmals auch bei der Fußball-Weltmeisterschaft Anwendung.

Die FIFA stellte die neuen WM-Ringe auf ihrer offiziellen Website in einem Video vor. Das Design verbindet klassische WM-Elemente mit einer persönlichen Note: Auf einer Seite des Rings ist der WM-Pokal abgebildet, während die andere Seite individuell gestaltet wird. Direkt im Anschluss an das Finale bekommen die Spieler und das Trainerteam des Weltmeisters zunächst eine Übergangsversion überreicht. Die endgültigen 30 Ringe werden anschließend individuell angefertigt und exakt an die Finger der jeweiligen Träger angepasst.

Aufgrund der maßgeschneiderten Herstellung gibt es keine allgemeingültige Ringgröße. Insgesamt sollen 2026 Exemplare produziert werden. 30 davon sind für die Spieler und das Trainerteam des neuen Weltmeisters vorgesehen, die übrigen 1996 Ringe sollen weltweit verkauft werden. Der geschätzte Preis liegt Medienangaben zufolge bei etwa 150.000 US-Dollar pro Stück - umgerechnet rund 138.000 Euro.

Warum bekommt der Weltmeister nach dem WM Finale einen Ring? Lionel Messi erhält nach WM-Triumph in Katar einen Bischt





Die WM 2026 ist nicht die erste Endrunde, bei der eine besondere Ehrung abseits des Pokals für Gesprächsstoff sorgt. Bereits nach Argentiniens Triumph bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar erhielt Kapitän Lionel Messi eine außergewöhnliche Auszeichnung. Nach dem Finalsieg wurde ihm ein sogenannter Bischt angelegt - ein traditioneller katarischer Umhang, den der Superstar sowohl bei der Pokalübergabe als auch beim anschließenden Jubel mit dem WM-Pokal trug.

Der Bischt steht in der arabischen Kultur für Würde, Ehre und besondere Wertschätzung. Mit der Geste sollte Messis herausragende Leistung und der historische Titelgewinn Argentiniens gewürdigt werden. Dennoch löste die Übergabe des Gewands weltweit auch Diskussionen und Kritik aus.





Warum bekommt der Weltmeister nach dem WM Finale einen Ring? Der Weg beider Mannschaften ins Finale





Spanien

Argentinien 0:0 vs. Kap Verde (U) 1. Gruppenspiel 3:0 vs. Algerien (S) 4:0 vs. Saudi-Arabien (S) 2. Gruppenspiel 2:0 vs. Österreich (S) 1:0 vs. Uruguay (S) 3. Gruppenspiel 3:1 vs. Jordanien (S) 3:0 vs. Österreich (S) Sechzehntelfinale 3:2 vs. Kap Verde (S) 1:0 vs. Portugal (S) Achtelfinale 3:2 vs. Ägypten (S) 2:1 vs. Belgien (S) Viertelfinale 3:1 vs. Schweiz (S) 2:0 vs. Frankreich (S) Halbfinale 2:1 vs. England (S)











