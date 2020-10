Waldhof Mannheim gegen Türkgücü München: Die 3. Liga live im TV und LIVE-STREAM verfolgen

Mannheim hat eine schwierige Aufgabe vor sich: Türkgücü München kommt vorbei. Alles zur Übertragung der 3. Liga erklärt euch Goal in diesem Artikel.

Dritter Spieltag in der : Waldhof Mannheim empfängt Aufsteiger Türkgücü aus München. Das Spiel findet heute im Carl-Benz-Stadion in Mannheim statt, Anstoß ist um 14 Uhr.

Die Hausherren aus Baden-Württemberg sind mit zwei Unentschieden in die Saison gestartet. Zwar gab es bisher noch keine Niederlage zu beklagen, trotzdem wünscht man sich den ersten Sieg in dieser Spielzeit.

Mit Türkgücü kommt allerdings ein starker Gegner: Der Aufsteiger konnte im ersten Spiel bereits ein 2:2-Unentschieden gegen Vorjahresmeister II erkämpfen, vergangene Woche folgte der erste Drei-Punkte-Erfolg gegen den .

Man kann also getrost von einem spannenden Spiel ausgehen. Wie Waldhof Mannheim vs. Türkgücü München live im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird, erklärt Goal in diesem Artikel.

Waldhof Mannheim empfängt Türkgücü München: Das Spiel der 3. Liga im Überblick

Duell SV Waldhof Mannheim - Türkgücü München e. V. Datum Samstag, 03. Oktober 2020 Uhrzeit 14 Uhr Stadion Carl-Benz-Stadion, Mannheim Zuschauer bis zu 3500

Waldhof Mannheim gegen Türkgücü München live im TV sehen: Die 3. Liga im Fernsehen

Treue Fans wissen, dass jedes Spiel der 3. Liga bei Magenta Sport übertragen wird - allerdings gibt es diesen Sender leider nicht im Free-TV. Auch regionale öffentlich-rechtliche Sender übertragen einige Drittligapartien, allerdings ist das hier nicht der Fall. Deshalb wird es das Spiel zwischen Mannheim und Türkgücü heute nicht im Free-TV geben.

Trotzdem gibt es eine Möglichkeit, die Partie kostenlos zu sehen - allerdings müssen dafür bestimmte Voraussetzungen gegeben sein.

Mannheim - Türkgücü: MagentaSport überträgt die 3. Liga live im TV

Da MagentaSport zur Telekom gehört, bekommen Telekomkunden dort besondere Angebote: So können Kunden, die bereits einen Vertrag bei dem Unternehmen haben, beispielsweise das gesamte erste Jahr über kostenlos MagentaSport benutzen. Wenn dieses Jahr vorbei ist, kann man weiterhin für 4,83 Euro monatlich auf das Angebot zugreifen.

3. Liga LIVE: Kann ich MagentaSport benutzen, ohne Telekomkunde zu sein?

Ihr seid kein Telekomkunde? Keine Sorge, das Spiel könnt ihr trotzdem gucken: Es steht sowohl ein Monatsabo (16,53 Euro pro Monat) also auch ein Jahresabo (9,70 Euro pro Monat) zur Verfügung.

Die Vielzahl an Angeboten und Preise wirken etwas verwirrend? Dann schaut mal auf der Webseite von MagentaSport vorbei, dort ist alles schön ordentlich aufgelistet.

Türkgücü München zu Gast beim SV Waldhof Mannheim: Die 3. Liga im LIVE-STREAM

MagentaSport ist nicht nur ein Fernsehsender, sondern auch ein Streaminganbieter. Deshalb kann man das Spiel heute auch im LIVE-STREAM verfolgen. Alles was man dafür braucht, ist ein Gerät mit Internetanschluss sowie ein Abonnement bei MagentaSport. Welche Möglichkeiten es da gibt, wurde im vorherigen Abschnitt erklärt.

In der MagentaSport App, die es kostenlos zum Download gibt, kann man sich dann anmelden und schon steht dem Streamingspaß nichts mehr im Weg. Solltet ihr noch kein Abonnement bei MagentaSport haben, gelten hier logischerweise die gleichen Preise wie oben beschrieben - die Übersicht dazu gibt es hier.

Waldhof Mannheim - Türkgücü München im LIVE-TICKER verfolgen: Die 3. Liga am Samstag

Wenn ihr keine Möglichkeit habt, das Spiel im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen, hat Goal die perfekte Alternative: Mit dem LIVE-TICKER ist man stets auf dem aktuellen Stand.

Jedes Tor, jede Karte und jede Großchance wird erklärt, dazu kommt noch interessantes Hintergrundwissen. Selbstverständlich ist der LIVE-TICKER kostenlos - hier klicken, und schon seid ihr da!

Waldhof Mannheim spielt gegen Türkgücü München: So wird die 3. Liga übertragen

Wo läuft heute Waldhof Mannheim gegen Türkgücü München? Live im TV: MagentaSport Im LIVE-STREAM: www.MagentaSport.de Im LIVE-TICKER: Goal

SV Waldhof Mannheim vs. Türkgücü München: Die Aufstellungen

Kurz vor Anpfiff werden die Aufstellungen hier eingetragen. Klickt euch also rechtzeitig wieder rein!