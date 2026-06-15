Weltmeisterschaft - WM Gruppe C Boston Stadium

Das Spiel Schottland gegen Marokko beginnt am 19. Juni 2026 um 22:00 Uhr GMT und 18:00 Uhr EST.

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Schottland gegen Marokko: Hintergrund

Das Duell ist wichtig, denn beide Teams wollen sich in der starken Gruppe C absetzen. Nach dem ersten Spieltag – Schottland gewann 1:0 gegen Haiti, Marokko holte ein 1:1 gegen Brasilien – bleibt im Boston Stadium kaum Platz für Fehler. Beide Teams reisen an die Ostküste und wissen, dass Psyche und schnelle Regeneration nach den intensiven Auftaktspielen über den weiteren Turnierverlauf entscheiden.

Der langjährige schottische Nationaltrainer Steve Clarke will sofort eine Elf aufstellen, die zwei Turniersiege in Folge anstrebt. Er verlässt sich auf seinen stabilen Kern um Kapitän Andy Robertson und Mittelfeldmotor Scott McTominay, um das Spiel neu auszurichten, das Zentrum zu kontrollieren und die Umschaltphasen zu nutzen, die nötig sind, um den Gegner zu zermürben. Auf der anderen Seite steht das widerstandsfähige marokkanische Team um Trainer Mohamed Ouahbi. Nach dem 0:0 gegen Brasilien in East Rutherford setzt Marokko auf eine stabile Abwehr und schnelle Konter.

Im Boston Stadium (Gillette Stadium) wird das Duell zum Taktik-Krimi. Beide Teams dürfen sich im Zentrum keine Abwehrschwäche erlauben; klares Mittelfeldspiel und Präzision im letzten Drittel entscheiden. Schottland will die Partie als Sprungbrett nutzen, um die Gruppenführung zu festigen und sich früh das Ticket für die Runde der letzten 32 zu sichern. Marokko hingegen setzt auf seine schnellen Umschaltaktionen, um jeden Fehler der Schotten zu bestrafen. Mit jedem Spiel wird klarer, wie wichtig es ist, die Gruppe C zu überwintern.

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Wie haben sich beide Teams am ersten Spieltag geschlagen?

Haiti 0:1 Schottland

Die Mannschaft von Steve Clarke feierte ihre Rückkehr zur Weltmeisterschaft nach 28 Jahren mit einem 1:0-Sieg über Haiti im ausverkauften Boston Stadium. Die Schotten profitierten von der lautstarken Unterstützung ihrer mitgereisten Fans, dominierten von Beginn an und gingen in der 27. Minute in Führung, als Aston-Villa-Kapitän John McGinn nach leichter Ablenkung aus der Distanz ins Tor schoss. Trotz klarer Ballbesitzvorteile konnten sie das Spiel nicht frühzeitig entscheiden. So entwickelte sich eine spannende zweite Halbzeit, in der Haiti spät Druck aufbaute und Schottland die Führung mit Mühe verteidigte. Am Ende standen drei wertvolle Punkte und Platz eins in Gruppe C.

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Brasilien 1:1 Marokko

Die Atlas-Löwen zeigten taktische Disziplin und defensive Ordnung und sicherten sich in East Rutherford ein 1:1 gegen die südamerikanische Fußballmacht. Marokko ging in der 20. Minute in Führung und schockte den Turnierfavoriten, als Ismael Saibari nach einer starken Aktion den Führungstreffer erzielte. Vinícius Júnior glich nur elf Minuten später aus, doch die Mannschaft von Mohamed Ouahbi weigerte sich, dem Druck nachzugeben. Dank der starken Leistung von Torhüter Yassine Bounou und klarer Kommunikation in der Abwehr hielt Marokko seinen tiefen Block und sicherte sich einen historischen Punkt sowie eine starke Ausgangsposition für das nächste Spiel.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Schottland (Steve Clarke): Kaltschnäuzigkeit & defensive Konzentration

Steve Clarke muss das strukturierte, disziplinierte Defensivsystem, das in Boston einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Haiti einfuhr, nicht ändern, aber er muss die mangelnde kalte Effizienz angehen, die das Spiel lange offen hielt. Schottland dominierte, ging durch John McGinn früh in Führung, doch das Team entschied das Spiel nicht, wodurch die zweite Halbzeit nervös blieb und Haiti Druck ausübte.

Marokkos kompakte, technisch starke Abwehr wird die zentralen Räume eng machen. Clarkes wichtigste Anpassung wird deshalb sein, das Umschalten zu beschleunigen und vertikal schneller zu werden. McTominay und Gilmour dürfen nicht in Querpässen hängen bleiben; die Schotten müssen das Spiel rasch verlagern, um die Überlappungsläufe von Robertson und Hickey zu nutzen. So entstehen hochwertige Flanken für Lawrence Shankland oder Ché Adams, und Schottland vermeidet weitere erfolglose Weitschüsse aus der Mitte.

Marokko (Mohamed Ouahbi): Übergangsgeschwindigkeit & Kontrolle im Mittelfeld

Mohamed Ouahbis diszipliniertes Konzept stoppte Brasiliens Star-Angriff beim 1:1 in East Rutherford, doch am zweiten Spieltag braucht er eine andere Umstellungsphilosophie. Der kompakte Block begrenzte Brasiliens Räume im Mittelfeld und hinten, doch 90 Minuten Passivität könnten gegen Schottlands Kopfballstärke riskant sein.

Gegen ein robustes schottisches Mittelfeld führt statisches Spiel im zweiten Drittel jedoch zu Problemen. Daher muss er sein junges Mittelfeldduo Neil El Aynaoui und Ayyoub Bouaddi einsetzen, um Läufer aggressiv zu verfolgen und die Auslösepunkte des schottischen Ballbesitzes früh zu stören. Sobald Marokko den Ball gewinnt, muss der Umschaltvorgang sofort einsetzen. Statt auf langsame Aufbauprozesse zu setzen, sollten die Atlas-Löwen das Tempo und die Spielübersicht von Azzedine Ounahi und Samir El Mourabet nutzen, um die Räume hinter den vorrückenden schottischen Außenverteidigern zu attackieren.

Was sind die neuesten Mannschaftsnachrichten vor dem 2. Spieltag?

Aufstellung Schottlands

Steve Clarkes größte Aufgabe vor dem Spiel in Boston lautet, seine Mannschaft frisch zu halten und sie nach dem intensiven Auftaktsieg auf dem Boden zu halten. Für die Schotten gab es nach der körperlichen Partie keine größeren Verletzungen, daher kann Clarke auf einen voll einsatzfähigen Kader bauen.

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Kapitän Andy Robertson führt die Mannschaft erneut als linker Außenverteidiger an, während Scott McTominay im Mittelfeld das Spiel lenkt. Die eigentliche Spannung liegt im letzten Drittel: Clarke denkt über leichte Rotationen im Kader nach, um dem Sturm neue Energie zu geben, der im Auftaktspiel ohne Ballbesitz hart gearbeitet hat. John McGinn steht nach seinem Siegtreffer gegen Haiti in der Startelf. Offensivkräfte wie Ché Adams und Lewis Morgan drängen darauf, neben Lawrence Shankland zu spielen, um mehr Durchschlagskraft zu zeigen und Marokkos disziplinierte Abwehr zu knacken.

Marokko: Mannschaftsaufstellung

Mohamed Ouahbi steht vor einem weitaus komplizierteren physischen und personellen Puzzle, während er seine Mannschaft auf die schottische Herausforderung vorbereitet. Das größte Thema rund um die Atlas-Löwen ist die Bewältigung der enormen körperlichen Belastung durch das zermürbende, hochintensive 1:1-Unentschieden gegen Brasilien in East Rutherford, wo mehrere Spieler bis an ihre absoluten Grenzen gingen, um einen historischen Punkt zu sichern.

Das medizinische Team überwacht die Fitness des erfahrenen Mittelfeldspielers Sofyan Amrabat, der sich beim Schutz der Abwehr gegen Brasilien eine leichte Verletzung zugezogen hat. In der Abwehr überstanden Innenverteidiger Nayef Aguerd und Rechtsverteidiger Achraf Hakimi die 90 Minuten ohne Verletzung. Beide organisieren die Abwehr und sichern die Kommunikation gegen Schottlands Kopfballstärke. Im letzten Drittel drängen junge Talente wie Amir El Mourabet auf einen Stammplatz, um Marokko im Umschalten eine schärfere Konterwaffe zu geben.

Schottland vs. Marokko: Die wichtigsten Duelle

John McGinn vs. Nayef Aguerd

Nach seinem eiskalten Siegtreffer gegen Haiti bleibt John McGinn das Herzstück von Steve Clarkes Team. Schottlands System lebt von seinen kraftvollen Läufen als dritter Mann aus dem Mittelfeld in den Strafraum, von seiner Kraft in den Beinen, mit der er den Ball abschirmt, Verteidiger aus der Position zieht und mit Lawrence Shankland kombiniert. Um die gut organisierte Abwehr zu knacken, muss McGinn Wege in die zentralen Räume finden und Marokkos defensive Balance stören.

Innenverteidiger Nayef Aguerd soll ihn stoppen. Er ist der defensive Anker des marokkanischen Blocks im unteren und mittleren Mittelfeld. In East Rutherford bot Marokko gegen Brasiliens Star-Angriff hohe Widerstandskraft. In Boston erwartet Aguerd und seine Innenverteidigung jedoch eine andere Aufgabe. Anstatt schnelles, kompliziertes Flügelspiel zu verfolgen, muss Aguerd seinen Strafraum mit absoluter Autorität gegen Schottlands physische Kopfballspielweise und ständige Zweikämpfe um den zweiten Ball verteidigen. Er muss eine makellose Positionierung beibehalten, um vorzurücken und McGinns charakteristische späte Läufe zu blockieren, bevor der Schotte einen Schuss von der Strafraumgrenze abgeben kann.

Scott McTominay gegen Azzedine Ounahi

Als Motor des schottischen Mittelfelds bestimmte Scott McTominay im Auftaktspiel das Tempo, leitete Umschaltphasen ein und stoppte den Aufbau des Gegners. Gegen Marokko will er seinen aufrückenden Außenverteidigern Deckung geben und mit schnellen Vertikalpässen das Zentrum entlasten. Erhält McTominay Zeit und Raum im Mittelfeld, bestimmt er das Tempo und drängt Marokko tief in die eigene Hälfte.

Azzedine Ounahi, der kreative Spielmacher Marokkos, will diesen Rhythmus stören. Gegen Brasilien brachte er die Atlas-Löwen mit seiner Pressresistenz und seinem Spielverständnis immer wieder schnell nach vorn. Dieses Duell ist Marokkos beste Chance, Schottland zu treffen: Gelingt es Ounahi, McTominays körperliches Pressing im mittleren Drittel zu umgehen, kann er das Tempo seiner Flügel nutzen, um die schottische Abwehr in Umschaltmomenten zu öffnen.

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Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe C?

Nach dem ersten Spieltag ist die Partie am zweiten Spieltag in Boston ein Schlüsselspiel für Gruppe C. Schottland führt mit drei Punkten und einer Tordifferenz von +1, weil das Team Haiti 1:0 besiegte. Marokko folgt mit einem Punkt und einer Tordifferenz von 0 nach dem 1:1 gegen Brasilien.

Da beide Teams direkt aufeinandertreffen, verändern sich die Chancen auf das Achtelfinale mit dem Schlusspfiff drastisch.

Gewinnt Schottland

Ein zweiter Sieg würde Schottland auf sechs Punkte bringen und dem Team von Steve Clarke den Einzug in die Runde der letzten 32 schon vor dem letzten Spiel sichern. Je nach Ergebnis des Parallelspiels zwischen Brasilien und Haiti könnte ein Erfolg sogar den alleinigen ersten Platz in Gruppe C bedeuten. Damit hätte Clarke die Möglichkeit, seine Schlüsselspieler im letzten Gruppenspiel gegen Brasilien zu schonen. Marokko bliebe bei einem Punkt und müsste im abschließenden Duell mit Haiti unbedingt gewinnen, um noch eine Chance auf das Weiterkommen zu haben.

Gewinnt Marokko

Mit dann vier Zählern stünde Marokko an der Spitze von Gruppe C. Ein Sieg würde bedeuten, dass Marokko am letzten Spieltag voraussichtlich ein Remis gegen Haiti reicht, um unter den ersten beiden zu bleiben und sich automatisch zu qualifizieren. Schottland bliebe hingegen bei drei Punkten, hätte das Achtelfinale noch in Reichweite, stünde aber vor dem letzten Gruppenspiel gegen Brasilien unter hohem Druck.

Unentschieden-Szenario

Ein Remis im Boston Stadium lässt beide Teams weiter über ihr Schicksal entscheiden. Ein Remis brächte Schottland vier Punkte. Die Mannschaft bliebe ungeschlagen und wäre auf Kurs Richtung Achtelfinale; am dritten Spieltag genügte dann ein Punkt gegen Brasilien, um Platz eins oder zwei abzusichern. Für Marokko bedeutete das Unentschieden zwei Punkte. Damit bliebe das Team in Reichweite der K.o.-Runde, und ein klarer Sieg über Haiti am letzten Spieltag würde mit hoher Wahrscheinlichkeit das Ticket für die Runde der letzten 32 lösen.

Mannschaftsnachrichten & Aufstellungen

Schottland trainiert Steve Clarke. Verletzungen oder Sperren sind bisher nicht bestätigt. Eine voraussichtliche Startelf hat der Verein noch nicht genannt. Kurz vor dem Anpfiff folgen aktuelle Infos.

Marokko führt Trainer Mohamed Ouahbi an. Auch hier liegen noch keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und eine voraussichtliche Startelf gibt es noch nicht. Wir ergänzen weitere Teamnews, sobald sie vorliegen.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Schottland holte drei der letzten fünf Spiele; die anderen beiden gingen verloren. Zuletzt gewann das Team beim WM-Auftakt am 14. Juni 1:0 gegen Haiti und beendete damit eine 36-jährige Sieglosigkeit bei diesem Turnier. Zuvor besiegte Clarkes Mannschaft Bolivien 4:0 und Curaçao 4:1 in Tests und zeigte dabei Offensivstärke. Die beiden Niederlagen gab es im März gegen die Elfenbeinküste (1:0) und Japan (1:0), beides knappe Ergebnisse in der Vorbereitung auf das Turnier.

Marokko holte in den vergangenen fünf Spielen drei Siege und zwei Remis. Das jüngste Spiel endete 1:1 gegen Brasilien bei der Weltmeisterschaft am 13. Juni. Zuvor trennte sich die Mannschaft 1:1 von Norwegen. Davor gewann sie 4:0 gegen Madagaskar, 5:0 gegen Burundi und 2:1 gegen Paraguay. In diesen fünf Partien erzielte Marokko 14 Tore und kassierte nur zwei.

Direkte Begegnungen

Im aktuellen Datensatz fehlen Daten zum direkten Vergleich zwischen Schottland und Marokko. Es ist das erste Duell beider Teams in der Gruppenphase der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, und offizielle historische Daten zu dieser Begegnung liegen hier nicht vor.

Tabelle



