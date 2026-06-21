Vorschau Paraguay vs. Australien: Alles zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Paraguay gegen Australien: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Gruppe D San Francisco Bay Area Stadium

Anpfiff ist am 26. Juni 2026 um 02:00 Uhr GMT beziehungsweise am 25. Juni 2026 um 21:00 Uhr EST.

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Paraguay gegen Australien: Hintergrundinformationen

Das Duell in Kalifornien hat große Bedeutung, weil beide Teams aus Gruppe D nach dem intensiven zweiten Spieltag ihre Kampagne voranbringen oder retten wollen. Nach dem zweiten Spieltag, der die frühe Gruppendynamik durcheinanderwirbelte – die USA sicherten sich durch einen souveränen 2:0-Sieg über Australien den ersten Platz, Paraguay schlug die Türkei trotz Roter Karte gegen Miguel Almirón in der ersten Halbzeit 1:0 –, ist der Spielraum für Fehler im San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) drastisch geschrumpft. Beide Teams wissen, dass flexible Taktik und schnelle Regeneration über den weiteren Verlauf ihrer K.-o.-Runde-Träume entscheiden.

Australiens Cheftrainer Tony Popovic muss dafür sorgen, dass sein Team defensiv konzentriert bleibt und seine Chancen nutzt. Er setzt auf kompromisslose Taktik, um Platz zwei in der Gruppe zu sichern. Popovic baut auf seine dynamischen Offensivkräfte und das schnelle Umschaltspiel, um das Tempo zu bestimmen, das Zentrum zu kontrollieren und die disziplinierte, körperlich starke südamerikanische Abwehr zu knacken. Auf der anderen Seite steht die strukturierte und entschlossene Mannschaft von Paraguay unter Trainer Gustavo Alfaro. Der Kader besteht aus körperlich starken Spielern. "La Albirroja" setzt auf ein hartnäckiges Konzept und schnelle Konter, geführt von Matías Galarza – dem Torschützen vom zweiten Spieltag – und Julio Enciso, die unter hohem Druck und strenger Disziplin ihre Stärken zeigen.

Im hochmodernen San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) wird diese Partie zu einem strategischen Duell. Beide Teams dürfen sich keinen weiteren Abwehrfehler im Umschalten leisten, sodass klare Kommunikation im Mittelfeld und schnelles vertikales Nachrücken entscheidend bleiben. Australien will die Partie nutzen, um unter Popovics strenger Leitung den direkten Einzug in die K.o.-Phase abzusichern. Paraguay strebt nach einem mutigen Auftritt, will den Ausfall von Almirón ausgleichen und mit einem Sieg den Gegner in der Tabelle überholen. Die Konturen der Gruppe werden klarer, daher entscheidet der Platz im Achtelfinale von Beginn an über die Taktik.

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Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

USA 2:0 Australien

Die Mannschaft von Tony Popovic verlor im Seattle Stadium 0:2, weil die Mitgastgeber eine präzise Offensivleistung zeigten. Die Socceroos wollten sich in der Gruppe behaupten und starteten mit dem Plan, defensiv stabil zu stehen, doch sie kamen gegen das flüssige Pressing der Amerikaner im Zentrum kaum zu Chancen.

Ein frühes Eigentor in der 11. Minute zerstörte Australiens Spielplan und gab den Gastgebern Aufwind. Popovics Team setzte auf körperliche Präsenz, um schnelle Gegenstöße über weite Strecken der ersten Halbzeit zu verhindern. Kurz vor der Pause jedoch brach die Ordnung unter dem Druck zusammen, als Alex Freeman in der 43. Minute präzise zum 2:0 traf. In der Schlussphase stürmte Australien mit vielen Spielern nach vorn und stellte das System um, doch der Team blockierte den hartnäckigen amerikanischen Abwehrblock nicht, sodass es am letzten Spieltag um den Verbleib in der Gruppe kämpfen musste.

Türkei 0:1 Paraguay

Die Elf von Gustavo Alfaro zeigte im San Francisco Bay Area Stadium Disziplin und Souveränität. Paraguay gewann 1:0 und hielt die Null. "La Albirroja" übernahm sofort die Kontrolle und ging in der 2. Minute durch den präzisen Schuss von Mittelfeldspieler Matías Galarza in Führung.

Ihr bis dahin makelloser Plan wackelte jedoch kurz vor der Pause, als Kapitän Miguel Almirón in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit direkt Rot sah und vom Platz musste. Obwohl Paraguay die zweite Halbzeit in Unterzahl spielte, übernahm die kompakte Mannschaftsorganisation sofort die Kontrolle. Alfaro neutralisierte Stars wie Arda Güler und Kenan Yıldız, indem er die zentralen Räume schloss und die Übergangswege verengte. Die Abwehr brachte die letzten Minuten sicher über die Zeit und holte alle drei Punkte – ein wichtiger Rettungsanker in Gruppe D.

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Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

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Australien (Tony Popovic)

Popovic muss nicht von dem mutigen, schnellen Offensivplan abweichen, der den Socceroos zu Beginn des Turniers Schwung gab. Vertikale Laufwege, präzise Flügelrotationen und eine schnelle Spielumstellung zeigen, dass Australien das taktische Repertoire für Kontrolle auf höchstem Niveau hat.

Gegen Teams mit gutem Ballbesitz muss Popovic jedoch sicherstellen, dass seine Elf auch in der Verteidigung konzentriert bleibt. Im letzten Spiel ließ Australiens mutige Offensivordnung manchmal zu viel Raum, wenn die Außenverteidiger weit in den Strafraum gingen. So verlor das Team 0:2 gegen die USA. Gegen das körperlich starke Paraguay könnte jeder leichte Ballverlust im Aufbau gefährlich werden. Sein wichtigstes Mittel: ein klares Positionsbewusstsein der defensiven Mittelfeldspieler, um die Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass schnelle Südamerikaner die Innenverteidiger ausspielen.

Paraguay (Gustavo Alfaro)

Gustavo Alfaro muss das pragmatische Spielkonzept, mit dem seine Mannschaft die Anfangsphase dominierte, nicht völlig umstellen. Die Rote Karte gegen Miguel Almirón in der ersten Halbzeit zwang das Team jedoch zu einer zermürbenden Abwehrschlacht, um den 1:0-Sieg gegen die Türkei zu sichern. Das defensive Gerüst und die physische Präsenz im Mittelfeld bleiben Stärken, doch der dritte Spieltag verlangt eine klare offensive Anpassung, weil die Mannschaft den Ball ohne ihren gesperrten Spielmacher anders kontrollieren und nach vorne tragen muss.

Gegen Australiens hohen, aggressiven Block führt reines Querpassspiel oder zu langsames Kombinieren im Mittelfeld zu schneller Ermüdung und absehbaren Angriffen. Alfaro muss deshalb das Mittelfeld umstellen und Führungsspieler wie Matías Galarza anweisen, den Ball nach Eroberung schnell nach vorne zu treiben. Gelingt es, die Außenverteidiger mit schnellen, direkten Läufen nach vorne zu schicken, zieht sich die australische Abwehr in die Breite und schafft Räume im Zentrum. Diese Tiefe braucht Spielmacher Julio Enciso, um gefährlich zu werden und das Angriffsspiel vor dem dichten Mittelfeld zu entlasten.

Wie sehen die aktuellen Mannschaftsnachrichten vor dem 3. Spieltag aus?

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Kader-News aus Paraguay

Im hochmodernen San Francisco Bay Area Stadium muss Alfaro die Effizienz im letzten Drittel steigern und zugleich eine erzwungene Umstellung bewältigen. Nach dem 1:0-Sieg gegen die Türkei gab es keine neuen Verletzten, doch Spielmacher Miguel Almirón fehlt nach seiner Roten Karte im ersten Durchgang gesperrt.

Paraguay bleibt beim 4-2-3-1-System. Torhüter Orlando Gill bleibt nach einer starken Leistung zwischen den Pfosten. Omar Alderete und Gustavo Gómez bilden weiter die Innenverteidigung, Junior Alonso links und Juan Cáceres rechts verteidigen außen.

Im Mittelfeld setzt Alfaro auf Kraft in der Zentrale und defensive Absicherung. Andrés Cubas und der Torschütze des zweiten Spieltags, Matías Galarza, der nach einer Gelben Karte aufpassen muss, bilden den Doppel-Sechser. Vor ihnen übernimmt Julio Enciso die kreative Verantwortung im Zentrum, flankiert von Diego Gómez auf dem rechten Flügel. Da Almirón gesperrt ist, muss Alfaro auf seine Bank zurückgreifen, um die Lücke auf der linken Flanke zu schließen. Im Sturm wird Zielspieler Isidro Pitta selbstbewusst die Sturmspitze anführen und die zentralen Angriffskanäle besetzen.

Team-News Australien

Popovic steht vor einem ebenso kniffligen Auswahlproblem, während er seine Mannschaft darauf vorbereitet, sich die direkte Qualifikation aus Gruppe D zu sichern. Das größte Thema rund um die Socceroos ist der Umgang mit den körperlichen Belastungen und die psychologische Erholung nach der 0:2-Niederlage gegen die Vereinigten Staaten, die deutliche Spuren in der Disziplin seiner Abwehr hinterlassen hat.

Australien setzt auf eine disziplinierte, flexible 5-4-1-Formation. In der Abwehr bilden die Innenverteidiger Cameron Burgess (der sich von einem Eigentor erholen möchte), Harry Souttar und Alessandro Circati das Rückgrat der Dreierkette. Die Außenverteidiger Jordan Bos links und Jason Italiano rechts flankieren sie – diese Abwehrkette braucht Disziplin, denn Bos, Souttar, Circati und Italiano haben alle schon die Gelbe Karte vom zweiten Spieltag gesehen. Der junge Torhüter Patrick Beach steht weiter zwischen den Pfosten und baut auf stabilen Schutz.

Das Mittelfeld will das Tempo kontrollieren und den Ballbesitzrhythmus stabilisieren. Paul Okon-Engstler und Aiden O’Neill bilden das zentrale Schutzschild, Nishan Velupillay links und der Routinier Matthew Leckie rechts treiben den Ballbesitzrhythmus an. Im Sturm erwartet Mohamed Touré eine intensive Partie. Er besetzt die zentralen Räume, liefert im letzten Drittel Präsenz und Tempo und bestraft Paraguays Fehler im Konter.

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Paraguay gegen Australien: Die wichtigsten Duelle

Julio Enciso gegen Harry Souttar

Julio Enciso hat sich als wichtiger Dreh- und Angelpunkt im Angriff von Gustavo Alfaro etabliert und führt die paraguayische Offensive mit Energie und Selbstbewusstsein an. Gegen die Türkei spielte Enciso hinter dem Mittelstürmer und leitete viele Angriffe ein. Um Australiens große Abwehr zu knacken, muss Enciso mit Laufwegen, Dribblings und seiner Ausdauer die Innenverteidiger ziehen, die Decker locken und Räume für Flügelspieler wie Diego Gómez schaffen.

Innenverteidiger Harry Souttar soll ihn stoppen. Er ist ein zentraler Baustein in Tony Popovics Abwehr. Gegen die USA führte Souttar den zentralen Abwehrblock und sicherte die Dreierkette unter großem Druck. Trotz einiger Gelber Karten und wackliger Momente setzt Souttar auf seine körperliche Stärke und seine Kopfballfähigkeit, um Top-Stürmer zu bremsen. Gemeinsam mit Cameron Burgess und Alessandro Circati braucht er volle Konzentration und klare Kommunikation, um Encisos Durchbrüche durch die Mitte zu stoppen und Paraguay keinen frühen Umschaltmoment zu gönnen.

Matías Galarza gegen Aiden O’Neill

Matías Galarza, Herzstück und Motor des paraguayischen Mittelfelds am zweiten Spieltag, bestimmt den Rhythmus im Ballbesitz und soll die gegnerischen Reihen für "La Albirroja" durchbrechen. Gegen die Türkei agierte Galarza im Zentrum, stürmte nach vorne und erzielte das einzige Tor des Spiels. Gegen Australien will er Lücken zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorne spielen und die schnellen Flügelstürmer bedienen. Erhält Galarza Zeit und Raum, um sich zu drehen und die Abwehr anzuspielen, bringt seine Übersicht den australischen Block aus dem Gleichgewicht.

Australiens Mittelfeldspieler Aiden O’Neill will diesen flüssigen Rhythmus stoppen. Am 2. Spieltag bildete er das Herzstück des Mittelfelds und versuchte in einem schwierigen Spiel gegen die Vereinigten Staaten, taktischen Schutz zu bieten. Seine defensive Arbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin stehen im San Francisco Bay Area Stadium auf der Probe. Er muss sich neben seinem zentralen Mittelfeldpartner Paul Okon-Engstler aktiv positionieren, den Raum in der Mitte verengen, Galarzas Spielaufbau stören und seine Dreierkette schützen, damit die Südamerikaner das mittlere Drittel nicht vollständig dominieren und Australien nicht in eine unhaltbare Defensive drängen können.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe D?

Nach dem zweiten Spieltag hat sich in Gruppe D eine umkämpfte Lage entwickelt. Die USA führen mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von +5. Nach einem 2:0-Erfolg gegen Australien steht ihr Platz in der K.o.-Runde fest.

Australien steht mit drei Punkten und einer Tordifferenz von 0 auf Platz zwei, punktgleich mit Paraguay (drei Punkte, Tordifferenz −2), nachdem "La Albirroja" ein 1:0 gegen die Türkei holte. Die Türkei bleibt ohne Punkt am Tabellenende. Das bevorstehende Spiel des 3. Spieltags im San Francisco Bay Area Stadium ist für beide Teams ein Wendepunkt im Kampf um die direkte Qualifikation oder um die Rettung durch ein Wildcard-Szenario vor der letzten Runde.

Gewinnt Australien

Ein Erfolg für Popovics Team würde die Socceroos auf sechs Punkte heben und ihnen sofort Platz zwei sowie das direkte Ticket für die Runde der letzten 32 sichern. Sollten die USA parallel gegen die Türkei verlieren und Australien deutlich gewinnen, könnte Popovics Team sogar noch den ersten Platz erreichen, doch die Tordifferenz spricht klar für die Amerikaner. Für Paraguay würde ein solcher Ausgang das Punktekonto bei drei belassen und das Weiterkommen ausschließlich vom Wildcard-Ranking abhängig machen. Drei Zähler und eine negative Tordifferenz machen diese Option jedoch sehr unsicher.

Gewinnt Paraguay

Gewinnen Alfaro und sein Team, krönt das ihre Aufholjagd in der Gruppenphase. Mit sechs Punkten überholt Paraguay Australien und zieht als Gruppenzweiter mit Rückenwind in die Runde der letzten 32 ein. Gleichzeitig bliebe Australien bei drei Punkten, müsste auf klare Ergebnisse in anderen Gruppen hoffen und könnte nur noch über die Wildcard-Rangliste weiterkommen.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Remis in Kalifornien gäbe Australien vier Punkte und eine gute Ausgangslage für Platz zwei, weil die Tordifferenz aus Auswärtsspielen gegenüber Paraguay besser ist. Paraguay stünde nach einem Punktgewinn bei vier Zählern und bliebe Dritter. Auch wenn ein Remis das vorzeitige Ausscheiden verhindert, bleibt Paraguay mit vier Punkten und einer Tordifferenz von −2 auf Platz drei. Das Team muss deshalb den Ausgang der anderen Gruppen abwarten, wobei vier Punkte in der Regel eine gute Basis für einen Wildcard-Platz für die Runde der letzten 32 sind.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Der paraguayische Nationaltrainer Gustavo Alfaro hat noch keine voraussichtliche Startelf genannt. In den Kaderdaten sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren vermerkt. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden wir sie kurz vor Anpfiff veröffentlichen.

Auch Australiens Trainer Tony Popovic hat seine Startelf noch nicht verraten. Bei den Socceroos gibt es keine bestätigten Verletzungen oder Sperren, und eine vorläufige Aufstellung liegt ebenfalls nicht vor. Weitere Mannschaftsnachrichten folgen, sobald das Spiel näher rückt.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Paraguay holte in den vergangenen fünf Partien zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Die WM-Kampagne startete am 13. Juni mit einer 1:4-Niederlage gegen die USA, nachdem das Team am 5. Juni im Testspiel 4:0 gegen Nicaragua gewonnen hatte. Zuvor verlor die Auswahl 1:2 im Freundschaftsspiel gegen Marokko, besiegte Griechenland 1:0 und schlug Mexiko im November 2025 2:1. In diesen fünf Spielen erzielte Paraguay neun Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Australien gewann drei der letzten fünf Spiele, spielte einmal remis und verlor einmal. Zuletzt siegte das Team beim WM-Auftakt am 14. Juni 2:0 gegen die Türkei. Zuvor hatte es am 6. Juni im Testspiel 1:1 gegen die Schweiz geheißen, nach einem 1:0 gegen Mexiko am 31. Mai. Zuvor gab es ein 5:1 gegen Curaçao und ein 1:0 gegen Kamerun, beide Spiele fanden im März statt. In diesen fünf Partien erzielte Australien neun Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

PAR Letzte 2 Spiele AUS 0 Siege 1 Unentschieden 1 Sieg Australien 1 - 0 Paraguay

Australien 1 - 1 Paraguay 1 Erzielte Tore 2 Spiele über 2,5 Tore 0/2 Beide Teams haben getroffen 1/2

Die Teams trafen laut Datenbank zweimal aufeinander. Das letzte Duell datiert vom 9. Oktober 2010, als Australien das Freundschaftsspiel 1:0 gewann. Zuvor hatten sich beide Teams am 7. Oktober 2006 1:1 getrennt. Australien führt damit 1-0-1.

Tabelle



