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La Liga
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Vorschau auf Elche gegen Real Madrid in LaLiga

La Liga
Real Madrid
Elche
Kylian Mbappé

Umfassende Spielvorschau auf Elche gegen Real Madrid in der LaLiga-Saison 2026/27. Wir sprechen über Taktik, Team-News und mehr.

crest
La Liga - Spielwoche 6
Estadio Martinez Valero

Elche strebt im Estadio Martínez Valero gegen die torhungrigen Gäste von Real Madrid den ersten LaLiga-Sieg der Saison an.

Vorschau auf Elche gegen Real Madrid

Elche rang Athletic Club am Samstag ein 1:1 ab und verdoppelte damit seine Punkteausbeute in dieser LaLiga-Saison. Dennoch kassierte das Team von Martín Anselmi in dieser Spielzeit im Schnitt 2,6 Gegentore pro Partie und wartet weiter auf den ersten Sieg. Gegen Ende der vergangenen Saison blieb Elche in der Liga zu Hause sieben Spiele in Folge ungeschlagen (4S, 3U), und genau an solche Resultate müssen sie nun wieder anknüpfen.

Athletic Club v Elche CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Madrid bezwang Rayo Vallecano am Samstag souverän mit 4:1 und steht nach fünf LaLiga-Spielen bei 12 Punkten, wobei die Auswärtsniederlage gegen Real Betis bislang der einzige Makel ist. José Mourinho wird hier nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen Inter in der Champions League und mit einem Madrider Derby in der Liga in Sichtweite voraussichtlich rotieren.

vinicius mourinhoGetty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

  • Kylian Mbappe ist der erste Spieler seit Karim Benzema 2021/22, der in Madrids ersten fünf Ligaspielen einer Saison sechs Treffer erzielt hat.
  • In Madrids vergangenen 14 Auswärts-Ligaspielen fielen weniger als 3,5 Tore.
  • In vier von Madrids vergangenen fünf Auswärts-Ligaspielen gab es 6+ Gelbe Karten.
  • Yago Santiago fällt bei Elche aus, während Madrid weiter auf Ferland Mendy, Éder Militão und Rodrygo verzichten muss.
Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Team-News & Kader

Elche vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-1-1
Elche crest
Elche
ELC
Aufstellung
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
M. DituroM. DituroF. RedondoF. RedondoV. ChustV. ChustBuba SangaréBuba Sangaréteam-logoR. RevivoF. BuonanotteF. BuonanotteT. MorenteT. MorenteJ. MorcilloJ. MorcilloG. VillarG. VillarGermán ValeraGermán ValeraF. NinoF. NinoT. CourtoisT. CourtoisD. HuijsenD. HuijsenIbrahima KonatéIbrahima KonatéM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesE. CamavingaE. CamavingaArda GülerArda GülerJ. BellinghamJ. BellinghamF. ValverdeF. ValverdeVinicius JuniorVinicius JuniorKylian MbappéKylian Mbappé
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-4-1-1
Elche

Startelf

Real Madrid

Trainer

  • M. Anselmi
  • José Mourinho

Elche-Cheftrainer Martin Anselmi hat laut den aktuellen Kaderdaten keine Verletzten oder Gesperrten zu beklagen, auch wenn kurz vor dem Anpfiff noch weitere Updates hinzukommen könnten.

Real Madrid bleibt in der Defensive und in der Offensive personell angespannt. Eder Militao, Rodrygo und Ferland Mendy fehlen allesamt verletzungsbedingt definitiv. Sperren sind keine verzeichnet, doch Mourinhos Optionen bleiben begrenzt, und die Kadertiefe wird in einer eng getakteten Phase des Spielplans erneut auf die Probe gestellt.

Form

ELC

ELC - Form

COR
U1-1
BAR
N0-5
SAN
N3-2
RSO
N2-3
ATH
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
RMA

RMA - Form

RSO
S4-1
MAL
S4-0
BET
N1-0
INT
S2-1
RAY
S4-1
Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Elche hat keines seiner vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Racing Santander, und das 0:5 gegen Barcelona Anfang August unterstreicht das Ausmaß der Aufgabe, vor der Anselmis Team steht. In diesen fünf Spielen erzielte Elche sechs Tore und kassierte 12, eine Bilanz, die auf Probleme an beiden Enden des Platzes hindeutet.

Die vergangenen fünf Spiele von Real Madrid zeichnen ein wechselhafteres Bild. Zunächst gewann die Mannschaft drei Partien in Serie und besiegte Espanyol, Real Sociedad und Malaga, ehe die 0:1-Niederlage gegen Real Betis am 4. September diese Serie beendete. Das 4:0 gegen Malaga und der 4:1-Sieg gegen Real Sociedad zeigten ihre offensive Qualität, wenn sie ins Rollen kommen, doch das Ergebnis gegen Betis machte deutlich, dass auch sie nicht gegen einen schwachen Tag gefeit sind.

Direkter Vergleich

Head to Head

ElcheUnentschiedenReal Madrid
0
2
3
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Elche badge
Elche
ELC
1
END
La Liga
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Elche
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2
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Real Madrid
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2
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La Liga
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RMA
4
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Elche
ELC
0
END
La Liga
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Elche
ELC
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Elche badge
Elche
ELC
2
END
5Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 14. März 2026 in LaLiga mit einem 4:1-Heimsieg für Real Madrid. Davor trennten sich beide Mannschaften im November 2025 im Estadio Martinez Valero 2:2. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Real Madrid dreimal, dazu kommen zwei Unentschieden und kein Sieg für Elche.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
5500214+1715
S
S
S
S
S
2
Real MadridReal MadridRMA
5401144+1012
S
N
S
S
S
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
5311115+610
N
S
S
U
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
5311106+410
S
N
S
U
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
531186+210
S
U
N
S
S
6
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
523096+39
U
S
S
U
U
7
Real BetisReal BetisBET
43015509
S
N
S
S
8
EspanyolEspanyolESP
521285+37
S
U
N
N
S
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
U
S
S
N
N
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
52129907
S
N
S
N
U
11
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
521258-37
N
N
S
S
U
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
N
S
U
S
N
13
LevanteLevanteLEV
512279-25
N
U
S
U
N
14
GetafeGetafeGET
512236-35
U
U
N
S
N
15
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
U
U
U
N
N
16
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
5113814-64
N
S
N
U
N
17
MalagaMalagaMAL
503228-63
U
U
N
U
N
18
FC VillarrealFC VillarrealVIL
402268-22
N
N
U
U
19
ElcheElcheELC
5023613-72
U
N
N
N
U
20
ValenciaValenciaVAL
5014110-91
N
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Elche auf Platz 19, während Real Madrid Dritter ist.

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