La Liga - Spielwoche 6 15. Sept. 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche strebt im Estadio Martínez Valero gegen die torhungrigen Gäste von Real Madrid den ersten LaLiga-Sieg der Saison an.

Vorschau auf Elche gegen Real Madrid

Elche rang Athletic Club am Samstag ein 1:1 ab und verdoppelte damit seine Punkteausbeute in dieser LaLiga-Saison. Dennoch kassierte das Team von Martín Anselmi in dieser Spielzeit im Schnitt 2,6 Gegentore pro Partie und wartet weiter auf den ersten Sieg. Gegen Ende der vergangenen Saison blieb Elche in der Liga zu Hause sieben Spiele in Folge ungeschlagen (4S, 3U), und genau an solche Resultate müssen sie nun wieder anknüpfen.

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Madrid bezwang Rayo Vallecano am Samstag souverän mit 4:1 und steht nach fünf LaLiga-Spielen bei 12 Punkten, wobei die Auswärtsniederlage gegen Real Betis bislang der einzige Makel ist. José Mourinho wird hier nach dem jüngsten 2:1-Sieg gegen Inter in der Champions League und mit einem Madrider Derby in der Liga in Sichtweite voraussichtlich rotieren.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Kylian Mbappe ist der erste Spieler seit Karim Benzema 2021/22, der in Madrids ersten fünf Ligaspielen einer Saison sechs Treffer erzielt hat.

In Madrids vergangenen 14 Auswärts-Ligaspielen fielen weniger als 3,5 Tore.

In vier von Madrids vergangenen fünf Auswärts-Ligaspielen gab es 6+ Gelbe Karten.

Yago Santiago fällt bei Elche aus, während Madrid weiter auf Ferland Mendy, Éder Militão und Rodrygo verzichten muss.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Elche (4411): Dituro; Sangare, Redondo, Chust, Revivo; Morente, Morcillo, Villar, Valera; Buananotte; Nino.

Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Camavinga; Guler, Bellingham, Vinicius

Team-News & Kader

Elche-Cheftrainer Martin Anselmi hat laut den aktuellen Kaderdaten keine Verletzten oder Gesperrten zu beklagen, auch wenn kurz vor dem Anpfiff noch weitere Updates hinzukommen könnten.

Real Madrid bleibt in der Defensive und in der Offensive personell angespannt. Eder Militao, Rodrygo und Ferland Mendy fehlen allesamt verletzungsbedingt definitiv. Sperren sind keine verzeichnet, doch Mourinhos Optionen bleiben begrenzt, und die Kadertiefe wird in einer eng getakteten Phase des Spielplans erneut auf die Probe gestellt.

Form

Elche hat keines seiner vergangenen fünf Pflichtspiele gewonnen und dabei ein Unentschieden sowie vier Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Racing Santander, und das 0:5 gegen Barcelona Anfang August unterstreicht das Ausmaß der Aufgabe, vor der Anselmis Team steht. In diesen fünf Spielen erzielte Elche sechs Tore und kassierte 12, eine Bilanz, die auf Probleme an beiden Enden des Platzes hindeutet.

Die vergangenen fünf Spiele von Real Madrid zeichnen ein wechselhafteres Bild. Zunächst gewann die Mannschaft drei Partien in Serie und besiegte Espanyol, Real Sociedad und Malaga, ehe die 0:1-Niederlage gegen Real Betis am 4. September diese Serie beendete. Das 4:0 gegen Malaga und der 4:1-Sieg gegen Real Sociedad zeigten ihre offensive Qualität, wenn sie ins Rollen kommen, doch das Ergebnis gegen Betis machte deutlich, dass auch sie nicht gegen einen schwachen Tag gefeit sind.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 14. März 2026 in LaLiga mit einem 4:1-Heimsieg für Real Madrid. Davor trennten sich beide Mannschaften im November 2025 im Estadio Martinez Valero 2:2. In den vergangenen fünf direkten Duellen gewann Real Madrid dreimal, dazu kommen zwei Unentschieden und kein Sieg für Elche.

Tabelle

In der aktuellen LaLiga-Tabelle steht Elche auf Platz 19, während Real Madrid Dritter ist.