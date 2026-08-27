La Liga - Spielwoche 3 30. Aug. 2026 - 11:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid gegen Málaga beginnt am 30. Aug. 2026 um 11:00 Uhr EST und 16:00 Uhr GMT.

Spielkontext zu Real Madrid gegen Málaga

Madrid brauchte unter der Leitung von Jose Mourinho in seiner zweiten Amtszeit ein Tor des eingewechselten Carlos Espi in der 90. Minute, eines kürzlich für 25 Mio. € von Levante verpflichteten Neuzugangs, um zum Saisonauftakt auswärts bei Espanyol einen 2:1-Sieg einzufahren. Jude Bellingham erzielte den Führungstreffer, vorbereitet vom talentierten türkischen Spielmacher Arda Guler. Anschließend folgte ein souveräner 4:1-Erfolg über Real Sociedad dank eines Hattricks von Kylian Mbappe und eines Treffers von Vini Jr.

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Aufsteiger Málaga ist schwer in die Saison gestartet, verlor mit 0:2 gegen Atlético Madrid und spielte anschließend 1:1 gegen den ebenfalls aufgestiegenen Deportivo La Coruña. In vielerlei Hinsicht war das ein Spiel wie aus früheren Zeiten, denn beide Mannschaften stiegen 2018 aus LaLiga ab und sind nun endlich beide in die höchste Spielklasse des spanischen Fußballs zurückgekehrt.

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Wen haben Real Madrid und Málaga verpflichtet?

Real Madrid hat mehrere neue Defensivspieler verpflichtet, darunter vor allem Marc Cucurella vom Chelsea, Ibrahima Konate vom Liverpool und Denzel Dumfries von Inter. Der Schlagzeilentransfer ist jedoch der ivorische Flügelspieler Yan Diomande, der noch im Teenageralter ist und mit einer Ablösesumme von 125 Mio. € zu Madrids neuestem Galactico wird. Bernardo Silva ist eine weitere kluge Investition für das Mittelfeld von Manchester City, der portugiesische Spielmacher kommt ablösefrei.

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Die budgetären Zwänge von Málaga haben den Klub auf Leih- und ablösefreie Verpflichtungen beschränkt. Der Verein hat sich in den unteren Regionen von LaLiga umgesehen und Jose Salinas von Espanyol, Carlos Dotor von Celta Vigo und Juan Cruz von Leganés geholt.

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Voraussichtliche Aufstellungen

Real Madrid (4231): Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Carreras; Silva, Valverde; Guler, Bellingham, Vini Jr; Mbappe.

Málaga (4231): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Lorenzo, Merino; Cruz, Dotor, Muñoz; Chupe.

Teamnews & Kader

Jose Mourinho muss in diesem Spiel auf eine beträchtliche Zahl an Spielern aus dem Profikader verzichten. Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, Raul Asencio, Thiago Pitarch und Endrick sind allesamt als verletzt gelistet, wodurch Madrids Tiefe in Defensive und Offensive strapaziert wird. Eine wahrscheinliche Startaufstellung wurde bislang nicht bestätigt, und aktuell sind auch keine Sperren im Kader verzeichnet. Nähere Updates werden mit Blick auf den Anstoß ergänzt, sobald sich die Lage entwickelt.

Auch Malagas Cheftrainer Juan Funes muss Verletzungssorgen bewältigen. Moussa Diarra, Fernando Calero und Diego Murillo fallen für die Reise nach Madrid allesamt aus. Für die Gäste sind keine Sperren gelistet, und auch eine wahrscheinliche Startelf wurde in diesem Stadium noch nicht bestätigt.

Form

Real Madrid reist in starker Form an, mit vier Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Spielen. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Auswärtssieg bei Espanyol in LaLiga, nachdem es zuvor in einem Freundschaftsspiel einen 3:0-Erfolg über Schalke 04 gegeben hatte. Madrid besiegte in der Vorbereitung außerdem Deportivo de A Coruna mit 1:0 und Ferencvaros mit 2:1, während ein 2:2 gegen Fiorentina das einzige Spiel in diesen fünf Partien war, in dem Punkte abgegeben wurden.

Malagas jüngste Bilanz ist deutlich durchwachsener. Die Mannschaft von Juan Funes holte aus den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste LaLiga-Ergebnis war eine 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid, zudem gab es in einem Testspiel der Vorbereitung eine 1:2-Pleite gegen AD Ceuta FC. Ein 2:2 gegen Fulham und ein 2:2 gegen Al Ittihad zeigten, dass Málaga konkurrenzfähig sein kann, während ein 4:2 gegen Al-Arabi der einzige Sieg in diesen fünf Partien war.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im April 2018 statt, als Malaga Real Madrid in LaLiga empfing und mit 1:2 verlor. Über die letzten fünf erfassten Duelle, allesamt in LaLiga, hat Real Madrid mit drei Siegen gegenüber null von Malaga und zwei Unentschieden einen klaren Vorteil. Madrid erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore, Malaga im Vergleich dazu fünf, wobei das einzige geteilte Resultat ein 1:1 auf Malagas Platz im Februar 2016 war.

Tabelle

In der aktuellen LaLiga-Tabelle liegt Real Madrid nach der Auftaktrunde auf Platz sechs, während Malaga auf Rang 19 steht.