La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 10:15 Riyadh Air Metropolitano

Atletico Madrid gegen Real Madrid beginnt am 20. Sept. 2026 um 10:15 Uhr EST und 14:15 Uhr GMT.

Real reist nach spätem Last-Minute-Drama zu Atleti

Real Madrid brauchte zuletzt bei Elche einen Siegtreffer von Carlos Espi in der Nachspielzeit, um sich in einem packenden 3:2 drei Punkte zu sichern. Der 21-jährige Spanier hat damit in dieser Saison bereits zwei Siegtreffer in der 90. Minute oder später erzielt, nach seinem entscheidenden Treffer gegen Espanyol im August. Real Madrid war in dieser Saison nahezu perfekt und gewann sechs von sieben Spielen in allen Wettbewerben. Der einzige Makel war eine 0:1-Niederlage gegen ein starkes Real Betis.

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Atleti scheint wieder in der Spur zu sein

Atletico Madrid von Diego Simeone beendete nach Niederlagen gegen Bilbao in der Liga und Liverpool in der Champions League mit Siegen in La Liga gegen Real Sociedad und Osasuna eine Serie von zwei Pleiten. Dabei fand das Team auch seine Treffsicherheit wieder und erzielte in diesen beiden Erfolgen sieben Tore. In diesen beiden Siegen trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein, darunter Leihspieler Jonathan David aus Kanada, der in beiden Partien traf. Die Gastgeber vom Sonntag liegen vor dem Anpfiff nur zwei Punkte hinter Real.

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Wichtige Statistiken & Verletzungs-News

In jedem der letzten drei Pflichtspiele zwischen beiden Teams haben beide Mannschaften getroffen.

Arda Guler führt La Liga in dieser Saison mit acht kreierten Großchancen an.

Atleti muss weiter auf Pablo Barrios und Julian Alvarez verzichten, aber Alexander Sorloth ist ins Training zurückgekehrt.

Eder Militao, Ferland Mendy und Rodrygo fehlen den Gästen allesamt langfristig.

Kylian Mbappe war in La Liga direkt an neun Toren beteiligt, nur Barcelonas Raphinha (12) kommt auf mehr.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Team-News & Kader

Diego Simeones Vorbereitungen haben einen Dämpfer erhalten, da Julian Alvarez mit einer Muskelzerrung für das Derby ausfällt. Der Cheftrainer von Atletico hat derzeit keine weiteren bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren, weitere Kader-Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Jose Mourinho muss bei Real Madrid ohne drei Spieler aus der ersten Mannschaft planen, Eder Militao, Rodrygo und Ferland Mendy werden allesamt als verletzt geführt. Keine Sperren sind bei den Gästen verzeichnet, und zusätzliche Kader-Updates sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt.

Form

Atletico Madrid geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 3:0-Auswärtssieg bei Real Sociedad in La Liga, nachdem es zuvor Niederlagen gegen Athletic Bilbao, das 3:0 gewann, und Liverpool in der Champions League gegeben hatte. In diesen fünf Spielen hat Atletico neun Tore erzielt und acht kassiert. Der Sieg bei Sociedad beendete die Serie aufeinanderfolgender Niederlagen und gab Simeones Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt einen Schub an Selbstvertrauen.

Real Madrid reist mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Das jüngste Ergebnis war der 4:1-Sieg gegen Rayo Vallecano in La Liga, außerdem gab es in dieser Phase einen 2:1-Erfolg gegen Inter Mailand in der Champions League. Die einzige Niederlage setzte es bei Real Betis, ein 0:1 in La Liga. Madrid erzielte in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte vier, wobei die Offensivleistung in den vergangenen Wochen besonders stark war.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2026 in La Liga statt, als Real Madrid das Spiel im Bernabeu mit 3:2 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat Real Madrid dreimal gewonnen, Atletico kam auf einen Sieg, einen 5:2-Heimerfolg in La Liga im September 2025, und einen weiteren Sieg für Atletico in der Champions League. Real Madrid erzielte in diesen fünf Duellen zehn Tore, Atletico traf 11-mal.

Tabelle

In La Liga steht Atletico Madrid derzeit auf Platz vier, während Real Madrid vor diesem Spiel Zweiter ist.