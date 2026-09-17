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Vorschau auf Atlético Madrid gegen Real Madrid in La Liga

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Kylian Mbappé

Umfassende Spielvorschau auf das LaLiga-Derby zwischen Atlético Madrid und Real Madrid. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Form und mehr.

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La Liga - Spielwoche 7
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Atletico Madrid gegen Real Madrid beginnt am 20. Sept. 2026 um 10:15 Uhr EST und 14:15 Uhr GMT.

Real reist nach spätem Last-Minute-Drama zu Atleti

Real Madrid brauchte zuletzt bei Elche einen Siegtreffer von Carlos Espi in der Nachspielzeit, um sich in einem packenden 3:2 drei Punkte zu sichern. Der 21-jährige Spanier hat damit in dieser Saison bereits zwei Siegtreffer in der 90. Minute oder später erzielt, nach seinem entscheidenden Treffer gegen Espanyol im August. Real Madrid war in dieser Saison nahezu perfekt und gewann sechs von sieben Spielen in allen Wettbewerben. Der einzige Makel war eine 0:1-Niederlage gegen ein starkes Real Betis.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Atleti scheint wieder in der Spur zu sein

Atletico Madrid von Diego Simeone beendete nach Niederlagen gegen Bilbao in der Liga und Liverpool in der Champions League mit Siegen in La Liga gegen Real Sociedad und Osasuna eine Serie von zwei Pleiten. Dabei fand das Team auch seine Treffsicherheit wieder und erzielte in diesen beiden Erfolgen sieben Tore. In diesen beiden Siegen trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein, darunter Leihspieler Jonathan David aus Kanada, der in beiden Partien traf. Die Gastgeber vom Sonntag liegen vor dem Anpfiff nur zwei Punkte hinter Real.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-OSASUNAGetty Images


Wichtige Statistiken & Verletzungs-News

  • In jedem der letzten drei Pflichtspiele zwischen beiden Teams haben beide Mannschaften getroffen.
  • Arda Guler führt La Liga in dieser Saison mit acht kreierten Großchancen an.
  • Atleti muss weiter auf Pablo Barrios und Julian Alvarez verzichten, aber Alexander Sorloth ist ins Training zurückgekehrt.
  • Eder Militao, Ferland Mendy und Rodrygo fehlen den Gästen allesamt langfristig.
  • Kylian Mbappe war in La Liga direkt an neun Toren beteiligt, nur Barcelonas Raphinha (12) kommt auf mehr.
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDGetty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Atleti (442): Oblak; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo; Lee, Koke, Cardoso, Baena; Lookman, David.

Real (4231): Courtois; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni; Diomande, Guler, Vinicius; Mbappe.

Team-News & Kader

Atletico Madrid vs Real Madrid Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • D. Simeone

Diego Simeones Vorbereitungen haben einen Dämpfer erhalten, da Julian Alvarez mit einer Muskelzerrung für das Derby ausfällt. Der Cheftrainer von Atletico hat derzeit keine weiteren bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren, weitere Kader-Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Jose Mourinho muss bei Real Madrid ohne drei Spieler aus der ersten Mannschaft planen, Eder Militao, Rodrygo und Ferland Mendy werden allesamt als verletzt geführt. Keine Sperren sind bei den Gästen verzeichnet, und zusätzliche Kader-Updates sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt.

Form

ATM

ATM - Form

SEV
S1-3
ATH
N3-0
LIV
N2-1
RSO
S0-3
OSA
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RMA

RMA - Form

MAL
S4-0
BET
N1-0
INT
S2-1
RAY
S4-1
ELC
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
13/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Atletico Madrid geht mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben in diese Partie. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 3:0-Auswärtssieg bei Real Sociedad in La Liga, nachdem es zuvor Niederlagen gegen Athletic Bilbao, das 3:0 gewann, und Liverpool in der Champions League gegeben hatte. In diesen fünf Spielen hat Atletico neun Tore erzielt und acht kassiert. Der Sieg bei Sociedad beendete die Serie aufeinanderfolgender Niederlagen und gab Simeones Mannschaft zum richtigen Zeitpunkt einen Schub an Selbstvertrauen.

Real Madrid reist mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Das jüngste Ergebnis war der 4:1-Sieg gegen Rayo Vallecano in La Liga, außerdem gab es in dieser Phase einen 2:1-Erfolg gegen Inter Mailand in der Champions League. Die einzige Niederlage setzte es bei Real Betis, ein 0:1 in La Liga. Madrid erzielte in diesen fünf Partien elf Tore und kassierte vier, wobei die Offensivleistung in den vergangenen Wochen besonders stark war.

Direkter Vergleich

Head to Head

Atletico MadridUnentschiedenReal Madrid
1
0
4
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
END
Spanien Super Cup
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
1
END
9Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im März 2026 in La Liga statt, als Real Madrid das Spiel im Bernabeu mit 3:2 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat Real Madrid dreimal gewonnen, Atletico kam auf einen Sieg, einen 5:2-Heimerfolg in La Liga im September 2025, und einen weiteren Sieg für Atletico in der Champions League. Real Madrid erzielte in diesen fünf Duellen zehn Tore, Atletico traf 11-mal.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
6600286+2218
S
S
S
S
S
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
S
S
N
S
S
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
6411146+813
S
S
N
S
U
4
FC SevillaFC SevillaSEV
641196+313
S
S
U
N
S
5
Real BetisReal BetisBET
540176+112
S
S
N
S
S
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
6312116+510
N
N
S
S
U
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
N
U
S
S
U
8
EspanyolEspanyolESP
621397+27
N
S
U
N
N
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
U
S
S
N
N
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
N
S
N
S
N
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
S
N
S
N
U
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
N
S
U
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
6213512-77
N
N
N
S
S
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
N
U
S
U
N
15
GetafeGetafeGET
512236-35
U
U
N
S
N
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
U
U
U
N
N
17
ValenciaValenciaVAL
6114210-84
S
N
N
N
N
18
MalagaMalagaMAL
503228-63
U
U
N
U
N
19
FC VillarrealFC VillarrealVIL
5023710-32
N
N
N
U
U
20
ElcheElcheELC
6024816-82
N
U
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In La Liga steht Atletico Madrid derzeit auf Platz vier, während Real Madrid vor diesem Spiel Zweiter ist.

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