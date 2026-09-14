Europa League - Spielwoche 1 16. Sept. 2026 - 15:00 San Siro

AC Mailand gegen Benfica beginnt am 16. Sept. 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Europäische Giganten starten in die Europa-League-Gruppenphase

AC Mailand gegen Benfica ist normalerweise ein Duell, das in der Champions League ausgetragen wird, doch diese Giganten treffen am 1. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase dieser Saison aufeinander. Mailand beendete die vergangene Serie-A-Saison auf Platz fünf, während Benfica in der vergangenen Spielzeit in Portugals höchster Spielklasse Dritter wurde.

Mailand und Benfica sind beide in guter omestic-Form

Mailand ist solide in die neue Saison in Italien gestartet und in den ersten vier Partien ungeschlagen geblieben. Zwei davon endeten unentschieden, darunter auch die beiden jüngsten Ergebnisse, ein 2:2 gegen Lazio und ein 1:1 gegen Juventus. Diego Moreira kam gegen Lazio von der Bank und erzielte einen Doppelpack, was einen Platz in der Startelf hier wahrscheinlich macht.

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Benficas Start in die neue Saison war nahezu perfekt, mit vier Siegen und einem Unentschieden aus fünf Partien. Insgesamt hat das Team wettbewerbsübergreifend sieben Spiele in Serie gewonnen. In den vergangenen drei Ligaspielen erzielte Benfica zehn Tore, wobei Spielmacher Gianluca Prestianni in allen drei Partien traf.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Mailand (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Teamnews & Kader

Ruben Amorim betreut AC Mailand in diesem Europa-League-Spiel, allerdings hat der Klub noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, und Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen derzeit nicht vor.

Marco Silva führt Benfica in diese Partie, wobei auch Details zum Kader noch bestätigt werden müssen. Aktualisierungen zu den Teamnews beider Seiten werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Form

AC Mailand hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Die jüngste Partie endete in der Serie A mit einem 1:1 bei Juventus, wobei der Ausgleich in der Nachspielzeit kassiert wurde. Zuvor gewann Mailand zwei Ligaspiele in Folge gegen Venezia (2:0) und Torino (2:1 auswärts). In diesen fünf Spielen erzielte Mailand zehn Tore und kassierte fünf, wobei die einzige Niederlage im Pflichtspielbetrieb in einer Testspielniederlage gegen Chelsea kam.

Benfica hat alle fünf vergangenen Spiele gewonnen, ohne einen Punkt abzugeben. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Auswärtssieg bei Maritimo in der Liga Portugal am 5. September. Diese Serie umfasst auch einen 7:0-Sieg über Casa Pia sowie zwei Siege in der Europa-League-Qualifikation gegen AGF, mit einem 3:1 zu Hause und einem 1:3 auswärts. Benfica erzielte in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte nur zwei.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete 1:1, in einem Freundschaftsspiel im August 2009 auf Benficas Platz. Davor trafen die Teams in der Champions-League-Gruppenphase 2007/08 zweimal aufeinander: AC Mailand gewann im September 2007 im San Siro mit 2:1, und auch das Rückspiel in Lissabon im November 2007 endete 1:1. Über die drei erfassten Duelle hinweg hat keine Seite einen klaren Vorteil, mit je einem Sieg und einem Unentschieden.

Tabelle

In der Europa League stehen sowohl AC Mailand als auch Benfica derzeit auf dem ersten Platz der Wettbewerbstabelle.