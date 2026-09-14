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Vorschau auf AC Milan gegen Benfica in der Europa League

Europa League
Benfica
AC Mailand
G. Prestianni

Umfassende Spielvorschau auf AC Milan gegen Benfica in der Europa League. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Transfers und mehr.

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Europa League - Spielwoche 1
San Siro

AC Mailand gegen Benfica beginnt am 16. Sept. 2026 um 15:00 Uhr EST und 19:00 Uhr GMT.

Europäische Giganten starten in die Europa-League-Gruppenphase

AC Mailand gegen Benfica ist normalerweise ein Duell, das in der Champions League ausgetragen wird, doch diese Giganten treffen am 1. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase dieser Saison aufeinander. Mailand beendete die vergangene Serie-A-Saison auf Platz fünf, während Benfica in der vergangenen Spielzeit in Portugals höchster Spielklasse Dritter wurde.

Mailand und Benfica sind beide in guter omestic-Form

Mailand ist solide in die neue Saison in Italien gestartet und in den ersten vier Partien ungeschlagen geblieben. Zwei davon endeten unentschieden, darunter auch die beiden jüngsten Ergebnisse, ein 2:2 gegen Lazio und ein 1:1 gegen Juventus. Diego Moreira kam gegen Lazio von der Bank und erzielte einen Doppelpack, was einen Platz in der Startelf hier wahrscheinlich macht.

SS Lazio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images

Benficas Start in die neue Saison war nahezu perfekt, mit vier Siegen und einem Unentschieden aus fünf Partien. Insgesamt hat das Team wettbewerbsübergreifend sieben Spiele in Serie gewonnen. In den vergangenen drei Ligaspielen erzielte Benfica zehn Tore, wobei Spielmacher Gianluca Prestianni in allen drei Partien traf.

FBL-POR-LIGA-BENFICA-GIL VICENTEGetty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Mailand (3421): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Musah, Rabiot, Moreira; Pulisic, Cisse; Ramos.

Benfica (4231): Soares; Banjaqui; Araujo, Lenglet, Dahl; Barreiro, Barrenechea; Silva, Prestianni, Schjelderup; Pavlidis.

Teamnews & Kader

AC Mailand vs Benfica Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Amorim

Ruben Amorim betreut AC Mailand in diesem Europa-League-Spiel, allerdings hat der Klub noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, und Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen derzeit nicht vor.

Marco Silva führt Benfica in diese Partie, wobei auch Details zum Kader noch bestätigt werden müssen. Aktualisierungen zu den Teamnews beider Seiten werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Form

MIL

MIL - Form

MUN
S2-4
TOR
S1-2
VEN
S2-0
JUV
U1-1
LAZ
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BEN

BEN - Form

AGF
S1-3
EST
S2-1
MAR
S0-3
MOR
S0-4
GV
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
15/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

AC Mailand hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Die jüngste Partie endete in der Serie A mit einem 1:1 bei Juventus, wobei der Ausgleich in der Nachspielzeit kassiert wurde. Zuvor gewann Mailand zwei Ligaspiele in Folge gegen Venezia (2:0) und Torino (2:1 auswärts). In diesen fünf Spielen erzielte Mailand zehn Tore und kassierte fünf, wobei die einzige Niederlage im Pflichtspielbetrieb in einer Testspielniederlage gegen Chelsea kam.

Benfica hat alle fünf vergangenen Spiele gewonnen, ohne einen Punkt abzugeben. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Auswärtssieg bei Maritimo in der Liga Portugal am 5. September. Diese Serie umfasst auch einen 7:0-Sieg über Casa Pia sowie zwei Siege in der Europa-League-Qualifikation gegen AGF, mit einem 3:1 zu Hause und einem 1:3 auswärts. Benfica erzielte in diesen fünf Spielen 16 Tore und kassierte nur zwei.

Direkter Vergleich

Head to Head

AC MailandUnentschiedenBenfica
1
2
0
Klub Freundschaftsspiele
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
Champions League
Benfica badge
Benfica
BEN
1
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
1
END
Champions League
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
2
Benfica badge
Benfica
BEN
1
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/3

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete 1:1, in einem Freundschaftsspiel im August 2009 auf Benficas Platz. Davor trafen die Teams in der Champions-League-Gruppenphase 2007/08 zweimal aufeinander: AC Mailand gewann im September 2007 im San Siro mit 2:1, und auch das Rückspiel in Lissabon im November 2007 endete 1:1. Über die drei erfassten Duelle hinweg hat keine Seite einen klaren Vorteil, mit je einem Sieg und einem Unentschieden.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
LyonLyonOL
00000000
1
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
1
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
00000000
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
1
SunderlandSunderlandSUN
00000000
1
MarseilleMarseilleOM
00000000
1
BeşiktaşBeşiktaşBJK
00000000
1
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
00000000
1
HoffenheimHoffenheimTSG
00000000
1
Sturm GrazSturm GrazSGR
00000000
1
Sp. PragSp. PragSPP
00000000
1
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
1
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
1
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
00000000
1
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
00000000
1
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
00000000
1
NijmegenNijmegenNEC
00000000
1
BialystokBialystokJAG
00000000
1
AC MailandAC MailandMIL
00000000
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
00000000
1
BenficaBenficaBEN
00000000
1
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
00000000
1
NK CeljeNK CeljeCEL
00000000
1
FerencvarosFerencvarosFTC
00000000
1
TorreenseTorreenseTOR
00000000
1
RB SalzburgRB SalzburgSAL
00000000
1
Juventus FCJuventus FCJUV
00000000
1
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
00000000
1
OFI KretaOFI KretaOFI
00000000
1
Lech PosenLech PosenLCH
00000000
1
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
00000000
1
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
00000000
1
LilleströmLilleströmLIL
00000000
1
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
00000000
1
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
00000000
1
RennesRennesREN
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Europa League stehen sowohl AC Mailand als auch Benfica derzeit auf dem ersten Platz der Wettbewerbstabelle.

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