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WoltemadeGetty Images
Falko Blöding

Vor einigen Wochen gab es schon Kontakt: Nick Woltemade soll wieder ein Thema beim BVB sein

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N. Woltemade

Gerüchte um ein Interesse von Borussia Dortmund sind nicht neu. Sie kochen nach der Konstantelias-Verletzung wieder hoch.

Die Verantwortlichen von Bundesliga-Vizemeister BVB beschäftigen sich laut Bild als Reaktion auf den langen Ausfall von Giannis Konstantelias mit einer Verpflichtung von Nationalspieler Nick Woltemade vom englischen Erstligisten Newcastle United.

Woltemade tauche bei Borussia Dortmunds Verantwortlichen "in den Gedankenspielen auf", heißt es unter anderem. Bereits vor einigen Wochen habe es eine Anfrage der Schwarz-Gelben bei Newcastle gegeben, diese sei jedoch von den Magpies "abgeschmettert" worden.

Mittlerweile aber hat sich die Situation geändert: Zum einen ist Woltemade in Newcastle zu Saisonbeginn unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle nur Teilzeitkraft. Zum anderen müssen die Dortmunder wegen des gegen den HSV (2:0) erlittenen Kreuzbandrisses monatelang ohne Konstantelias auskommen.

Sportdirektor Ole Book deutete noch am Samstagabend bei Sky an, dass man bei einem längeren Ausfall des griechischen Offensivspielers womöglich umplanen müsse. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet und Klubchef Carsten Kramer bestätigte am Sonntagabend bei Sky90: "Ole Book und Lars Ricken (BVB-Geschäftsführer, d. Red.) machen sich gerade Gedanken, völlig unabhängig von der Verletzung." Namen wollte Cramer indes nicht kommentieren.

Book und Woltemade kennen sich derweil aus gemeinsamen Elversberger Zeiten. Book holte den damaligen Bremer auf Leihbasis zur Sportvereinigung, wo dieser in der 2. Bundesliga seinen Profi-Durchbruch schaffte. Der WM-Teilnehmer ist allerdings ein anderer Spielertyp als Konstantelias, wenngleich Book in ihm gemäß Bild ebenfalls eine Option für die Position hinter den Spitzen sieht.

Wie lange steht Nick Woltemade bei Newcastle United unter Vertrag?

Eine Verpflichtung Woltemades ist und bleibt allerdings ein schwieriges Unterfangen. Newcastle überwies vor einem Jahr 75 Millionen Euro Ablöse an den VfB Stuttgart. Woltemade steht auf der Insel noch bis 2031 unter Vertrag und streicht dort ein hohes Gehalt ein. Am wahrscheinlichsten wäre im Falle eines Transfers daher ein Leihgeschäft. Damit es zu einem Deal kommen könnte, wäre ein Entgegenkommen des PL-Klubs nötig.

Woltemade hat in Newcastle ein durchwachsenes erstes Jahr hinter sich. Auch deshalb gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Wechselspekulationen um ihn. Zuletzt hieß es, der italienische Ex-Meister SSC Neapel wolle ihn zur neuen Saison verpflichten. Woltemades Coach Jaissle wurde nach dem 2:0-Erfolg gegen Tottenham am Samstagabend zu Woltemade befragt, wollte sich aber nicht konkret äußern. Er meinte lediglich: "Ich beteilige mich nicht an diesen Gerüchten."

Für Newcastle absolvierte Woltemade im Duell mit den Spurs seinen ersten PL-Einsatz in dieser Saison und lieferte als Einwechselspieler einen Assist. Insgesamt bringt er es auf elf Treffer und sechs Vorlagen für den Traditionsverein.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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