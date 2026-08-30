Die Verantwortlichen von Bundesliga-Vizemeister BVB beschäftigen sich laut Bild als Reaktion auf den langen Ausfall von Giannis Konstantelias mit einer Verpflichtung von Nationalspieler Nick Woltemade vom englischen Erstligisten Newcastle United.

Woltemade tauche bei Borussia Dortmunds Verantwortlichen "in den Gedankenspielen auf", heißt es unter anderem. Bereits vor einigen Wochen habe es eine Anfrage der Schwarz-Gelben bei Newcastle gegeben, diese sei jedoch von den Magpies "abgeschmettert" worden.

Mittlerweile aber hat sich die Situation geändert: Zum einen ist Woltemade in Newcastle zu Saisonbeginn unter dem neuen Trainer Matthias Jaissle nur Teilzeitkraft. Zum anderen müssen die Dortmunder wegen des gegen den HSV (2:0) erlittenen Kreuzbandrisses monatelang ohne Konstantelias auskommen.

Sportdirektor Ole Book deutete noch am Samstagabend bei Sky an, dass man bei einem längeren Ausfall des griechischen Offensivspielers womöglich umplanen müsse. Die schlimmsten Befürchtungen haben sich bewahrheitet und Klubchef Carsten Kramer bestätigte am Sonntagabend bei Sky90: "Ole Book und Lars Ricken (BVB-Geschäftsführer, d. Red.) machen sich gerade Gedanken, völlig unabhängig von der Verletzung." Namen wollte Cramer indes nicht kommentieren.

Book und Woltemade kennen sich derweil aus gemeinsamen Elversberger Zeiten. Book holte den damaligen Bremer auf Leihbasis zur Sportvereinigung, wo dieser in der 2. Bundesliga seinen Profi-Durchbruch schaffte. Der WM-Teilnehmer ist allerdings ein anderer Spielertyp als Konstantelias, wenngleich Book in ihm gemäß Bild ebenfalls eine Option für die Position hinter den Spitzen sieht.

Wie lange steht Nick Woltemade bei Newcastle United unter Vertrag?

Eine Verpflichtung Woltemades ist und bleibt allerdings ein schwieriges Unterfangen. Newcastle überwies vor einem Jahr 75 Millionen Euro Ablöse an den VfB Stuttgart. Woltemade steht auf der Insel noch bis 2031 unter Vertrag und streicht dort ein hohes Gehalt ein. Am wahrscheinlichsten wäre im Falle eines Transfers daher ein Leihgeschäft. Damit es zu einem Deal kommen könnte, wäre ein Entgegenkommen des PL-Klubs nötig.

Woltemade hat in Newcastle ein durchwachsenes erstes Jahr hinter sich. Auch deshalb gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Wechselspekulationen um ihn. Zuletzt hieß es, der italienische Ex-Meister SSC Neapel wolle ihn zur neuen Saison verpflichten. Woltemades Coach Jaissle wurde nach dem 2:0-Erfolg gegen Tottenham am Samstagabend zu Woltemade befragt, wollte sich aber nicht konkret äußern. Er meinte lediglich: "Ich beteilige mich nicht an diesen Gerüchten."

Für Newcastle absolvierte Woltemade im Duell mit den Spurs seinen ersten PL-Einsatz in dieser Saison und lieferte als Einwechselspieler einen Assist. Insgesamt bringt er es auf elf Treffer und sechs Vorlagen für den Traditionsverein.