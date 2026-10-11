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Vini Jr.Getty Images

Vinicius Junior sorgt für nächste Eskalationsstufe: Nicht der Rot-Eklat ist "eine Schande"

La Liga
Real Madrid - FC Villarreal
Real Madrid
FC Villarreal
Vinicius Junior
José Mourinho

Stürmerstar Vinicius Jr. trifft und fliegt vom Platz, Real Madrid fühlt sich mal wieder verfolgt.

Vinicius Jr. war außer sich nach dieser überaus haarigen Angelegenheit. Doch all das Zetern des Superstars von Real Madrid über seine Rote Karte lief ins Leere - auch jenes im Netz. Dort stellte der Brasilianer neben eine halbherzige Entschuldigung eine Fotomontage mit gleich acht Szenen aus verschiedenen Spielen, in denen seine Gegenspieler hätten verwarnt oder vom Platz fliegen müssen. "Und derjenige, der Gelb und Rot sieht, ist immer Vinicius – eine Schande", schimpfte er trotzig.

Was war geschehen? Nach dem Premierentreffer des Ex-Leipzigers Yan Diomande (62.) für Real traf Joker Vinicius (71.) gegen den FC Villarreal zur vermeintlichen Vorentscheidung. "Vini" jubelte ausgelassen, legte seine Hand aufs Ohr und küsste das Wappen auf seinem weißen Trikot. Trainer Jose Mourinho kam aus 50 Metern angesprintet und fiel ihm um den Hals - doch dann meldete sich der VAR und kassierte den Treffer ein.

In der Entstehung hatte Vinicius seinem Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen - Rot war regeltechnisch unausweichlich. Allerdings nicht aus Sicht des Täters, der dem Unparteiischen ins Gesicht brüllte und von "Bodyguard" Antonio Rüdiger von Schlimmerem abgehalten werden musste. Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera Escuderos schrieb laut Medien in seinem Bericht von einer "aggressiven Haltung" des Spielers und davon, dass der protestierende Vinicius "von Mannschaftskollegen zurückgehalten werden musste". Konkrete Beleidigungen sollen nicht überliefert worden sein.

Warum schwänzte Jose Mourinho die PK?

Dennoch drohen Vinicius für sein Vergehen mindestens zwei Ligaspiele Sperre. Neben dem Duell mit dem FC Sevilla am kommenden Sonntag fiele er damit auch für den Clásico beim FC Barcelona eine Woche später aus. "Es tut mir leid für mein Team und die Fans", schrieb er im Netz, die "Freude" über sein vermeintliches 79. Tor im 250. Ligaspiel für Real aber bestehe ungebrochen fort.

Bei den meisten anderen Madrilenen war der Ärger groß. "Ich weiß nicht, was mit den Schiedsrichtern los ist, diese Rote Karte verstehe ich nicht", sagte Aurelien Tchouaméni. Real fühlte sich trotz des Sieges (1:0), mit dem der Rückstand auf Erzrivale Barcelona bei sechs Punkten gehalten wurde, mal wieder betrogen. Trainer José Mourinho schwänzte aus Protest die Pressekonferenz. "Ich möchte", ließ er laut der Zeitung Mundo Deportivo ausrichten, "gegen Sevilla und Barça dabei sein." Wenn schon Vinicius fehlt.

Vinicius Junior Real Madrid VillarrealGetty Images


Häufig gestellte Fragen

Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.

Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.

Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.

Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.

Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.

Sein starker Fuß ist klar der rechte. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen.

Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.

Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.

Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.

Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.

Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.

Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.

Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 60 Millionen US-Dollar.

Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.

Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.

Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.

Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.

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