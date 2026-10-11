Vinicius Junior sorgt für nächste Eskalationsstufe: Nicht der Rot-Eklat ist "eine Schande"

Vinicius Jr. war außer sich nach dieser überaus haarigen Angelegenheit. Doch all das Zetern des Superstars von Real Madrid über seine Rote Karte lief ins Leere - auch jenes im Netz. Dort stellte der Brasilianer neben eine halbherzige Entschuldigung eine Fotomontage mit gleich acht Szenen aus verschiedenen Spielen, in denen seine Gegenspieler hätten verwarnt oder vom Platz fliegen müssen. "Und derjenige, der Gelb und Rot sieht, ist immer Vinicius – eine Schande", schimpfte er trotzig.

Was war geschehen? Nach dem Premierentreffer des Ex-Leipzigers Yan Diomande (62.) für Real traf Joker Vinicius (71.) gegen den FC Villarreal zur vermeintlichen Vorentscheidung. "Vini" jubelte ausgelassen, legte seine Hand aufs Ohr und küsste das Wappen auf seinem weißen Trikot. Trainer Jose Mourinho kam aus 50 Metern angesprintet und fiel ihm um den Hals - doch dann meldete sich der VAR und kassierte den Treffer ein.

In der Entstehung hatte Vinicius seinem Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen - Rot war regeltechnisch unausweichlich. Allerdings nicht aus Sicht des Täters, der dem Unparteiischen ins Gesicht brüllte und von "Bodyguard" Antonio Rüdiger von Schlimmerem abgehalten werden musste. Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera Escuderos schrieb laut Medien in seinem Bericht von einer "aggressiven Haltung" des Spielers und davon, dass der protestierende Vinicius "von Mannschaftskollegen zurückgehalten werden musste". Konkrete Beleidigungen sollen nicht überliefert worden sein.

Warum schwänzte Jose Mourinho die PK?

Dennoch drohen Vinicius für sein Vergehen mindestens zwei Ligaspiele Sperre. Neben dem Duell mit dem FC Sevilla am kommenden Sonntag fiele er damit auch für den Clásico beim FC Barcelona eine Woche später aus. "Es tut mir leid für mein Team und die Fans", schrieb er im Netz, die "Freude" über sein vermeintliches 79. Tor im 250. Ligaspiel für Real aber bestehe ungebrochen fort.

Bei den meisten anderen Madrilenen war der Ärger groß. "Ich weiß nicht, was mit den Schiedsrichtern los ist, diese Rote Karte verstehe ich nicht", sagte Aurelien Tchouaméni. Real fühlte sich trotz des Sieges (1:0), mit dem der Rückstand auf Erzrivale Barcelona bei sechs Punkten gehalten wurde, mal wieder betrogen. Trainer José Mourinho schwänzte aus Protest die Pressekonferenz. "Ich möchte", ließ er laut der Zeitung Mundo Deportivo ausrichten, "gegen Sevilla und Barça dabei sein." Wenn schon Vinicius fehlt.

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