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Oliver Maywurm

Vinicius Junior: Das Formtief, das sogar skurrile Verschwörungstheorien hervor ruft

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Hinter Vinicius Junior liegen turbulente Wochen voller Kritik, Schlagzeilen, vermeintlicher Erlösung, neuerlichem Drama und sogar skurriler Verschwörungstheorien. Eine Bestandsaufnahme.

Für ein paar Sekunden war plötzlich alles wieder gut. Die spanischen Zeitungen hätten Real Madrids Trainer Jose Mourinho am Sonntagmorgen wahrscheinlich dafür gefeiert, einen seiner Superstars erfolgreich gekitzelt zu haben. Schließlich hatte The Special One Vinicius Junior beim 1:0-Sieg im Ligaspiel gegen den FC Villarreal vergangenen Samstag nach mehreren enttäuschenden Leistungen erstmals in dieser Saison auf die Bank gesetzt.

Eine Maßnahme, die freilich auch mit den Reisestrapazen zu tun hatte, die Vinicius Junior mit der brasilianischen Nationalmannschaft in der zurückliegenden Länderspielpause hatte auf sich nehmen müssen. Eine schöne Schlagzeile hätte es freilich dennoch hergegeben, dass der Mann mit der Nummer 7 auf dem Rücken als Joker in der 71. Minute vermeintlich das vorentscheidende 2:0 erzielte.

Das ihm häufig so kritisch gegenüberstehende Bernabeu tobte, als Vinicius nach starker Vorarbeit von Jude Bellingham aus kurzer Distanz eiskalt einschob. Real-typisch kitschig küsste der Bejubelte das Vereinswappen auf seinem Trikot, Mourinho setzte zum Sprint von seiner Trainerbank aus an und war erstaunlich schnell da, um seinen Offensivzauberer inbrünstig zu herzen.

Wie viel verdient Vinicius Junior bei Real Madrid?

Es sollte die Erlösung sein nach einem schwachen Saisonstart von Vinicius. Nach schwierigen und turbulenten Wochen, die jener seit dem enttäuschend frühen WM-Aus mit Brasilien im Achtelfinale gegen Norwegen Anfang Juli durchlebt hatte. Die Gerüchte über einen Abschied aus Madrid in Richtung FC Arsenal hielten sich den Sommer über lange hartnäckig, erst Anfang August war offiziell klar: Vinicius bleibt bei Real, verlängerte seinen Vertrag bis 2032 und verdient nun wohl rund 25 Millionen Euro pro Jahr.

ViniciusGetty Images
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Die rund eineinhalb Jahre lang andauernde Posse um seine Vertragsverlängerung hat ihm so mancher Fan allerdings übel genommen - und dass der Brasilianer 2026/27 noch nicht in Schwung kam, ließ ihn auch im eigenen Lager nur noch mehr polarisieren als ohnehin schon. Und oben drauf kamen ja auch noch die belastenden Turbulenzen aus dem Privatleben, die öffentlich zur Schau getragenen Spekulationen über die mittlerweile bestätigte erneute Trennung von Ex-Freundin Virginia Fonseca.

Als wäre das noch nicht genug, musste Vinicius seinen Namen sogar in Verbindung mit skurrilen Verschwörungstheorien lesen. In brasilianischen Internetforen und auf TikTok war Ende September behauptet worden, dass der Real-Star nach der WM auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und durch einen Doppelgänger ersetzt worden sei. Anlass für die völlig haltlosen Behauptungen war unter anderem eine kosmetische Kinn-OP, die Vinicius im Juli hatte vornehmen lassen. Zudem wollten einige derjenigen, die die Verschwörungstheorien verbreiteten, im Testspiel mit der Selecao gegen Australien Ende September Unterschiede bei den Tattoos auf dem Oberschenkel des 26-Jährigen erkannt haben und spekulierten daher absurderweise, dass gar nicht Vinicius selbst, sondern ein Doppelgänger auf dem Platz stand.

Offizielle Reaktionen seitens des Spielers, von Real oder dem brasilianischen Verband gab es nicht. Dennoch dürften all die kritischen, belastenden und seltsamen Headlines der zurückliegenden Wochen keineswegs spurlos an Vinicius vorbei gegangen sein. Bei seinem vermeintlichen Treffer gegen Villarreal schien sich all das plötzlich in die Luft aufzulösen. Allenthalben war zu spüren, dass dieser kleine, aber bedeutsame Moment ein Wendepunkt in Vinicius' Saison sein könnte.

Vinicius Junior: Statt Erlösung das nächste dramatische Kapitel

Doch das Gefühl dauerte nicht lange an. Genau 114 Sekunden, nachdem das Leder im Netz gezappelt hatte, sah Vinicius mit fassungslosem Gesichtsausdruck und weit aufgerissenem Mund plötzlich die Rote Karte. Statt Schütze des wichtigen 2:0 zu sein, wurde der brasilianische Nationalspieler vom Platz gestellt, weil sich der VAR eingeschaltet hatte. Als Vinicius in der Entstehung des Treffers seinen Lauf in Richtung gegnerisches Tor startete, hatte er den sich in seinen Weg stellenden Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen, wie die Videobilder entlarvten. Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera Escuderos hatte daher keine andere Wahl, als das Tor zurückzunehmen und Vinicius Rot zu zeigen.

Zwei Spiele Sperre erhielt er für das Vergehen auf dem Platz. Und weil Vinicius den Unparteiischen wütend attackierte und auf dem Weg in die Kabine auch noch einen LaLiga-Mitarbeiter zur Seite schubste, kamen noch einmal zwei weitere Spiele obendrauf. Die kommenden vier Ligapartien verpasst Vinicius damit, unter anderem muss er Ende Oktober im Clasico gegen Erzrivale Barcelona zuschauen.

Aber nicht nur das Ausmaß der Sperre sorgte bei Real für Wut, sondern auch der Zeitpunkt der Verkündung am Mittwochabend, kurz vor dem wichtigen Champions-League-Spiel bei der AS Rom. "Die machen das jetzt ganz schamlos. Die Katze ist aus dem Sack. Zwei Stunden vor dem Spiel muss ein Spieler erfahren, dass er eine Sperre von vier Spielen hat. Halten Sie das für normal?", fragte ein erzürnter Mourinho nach dem spektakulären 4:3-Sieg seiner Mannschaft.

"Sie hatten den ganzen Tag Zeit, mir die Sperre mitzuteilen. Und ausgerechnet, als ich im Stadion ankomme, erfahre ich von der Nachricht, dass ich für vier Spiele in LaLiga gesperrt wurde", beklagte Vinicius selbst nach einer Partie, die für ihn persönlich irgendwie sinnbildlich für seine derzeitige Situation verlief. Ein eher biederer Auftritt des Brasilianers hatte einen deutlichen Ausschlag nach unten, als er ein Zuspiel von Torhüter Thibaut Courtois viel zu lässig und sorglos per Hacke weiterleiten wollte, damit jedoch direkt in den Füßen von Roma-Verteidiger Evan Ndicka landete und so das Gegentor zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Italiener einleitete.

Vinicius Juniors unglückliche Rolle bei Real Madrids Sieg in Rom

Knapp zehn Minuten später, als es mittlerweile 3:1 für Rom stand, nahm Mourinho den deshalb wohl ziemlich angefressenen Vinicius vom Feld, brachte dafür dessen Landsmann Endrick ins Spiel. Und der war dann mit Tor und Assist einer der entscheidenden Akteure dafür, dass Real die Partie in Vinicius' Abwesenheit noch in einen Auswärtssieg drehen konnte.

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

"Ich weiß, dass ich momentan nicht in Topform bin", gab sich Vinicius nach Spielschluss selbstkritisch. In wettbewerbsübergreifend bisher zehn Saisoneinsätzen steht gerade mal ein Tor zu Buche - und das liegt bald auch schon zwei Monate zurück, datiert vom 4:1 gegen Real Sociedad am 26. August. Ohnehin buchte Vinicius seit Ende August lediglich einen einzigen Scorerpunkt auf sein Konto, ein Assist beim 4:1 über Rayo Vallecano Mitte September.

"Ich hatte schon schlechtere Phasen. Und selbst wenn die Leute an mir gezweifelt haben, stand ich für diesen Verein immer gerade", diktierte der Angreifer am späten Mittwochabend in die Mikrofone. Aufgrund der langen Sperre in LaLiga bieten sich ihm die einzigen Möglichkeiten, das Form-Ruder noch vor der kommenden Länderspielpause im November herumzureißen in den beiden Champions-League-Partien gegen RB Leipzig kommende Woche und bei AEK Athen Anfang November. Den Optimismus verliert Vinicius jedenfalls auch bei noch so schlechter Form nie: "Am Ende kommt Vini immer zurück", betonte er. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich wieder zu meiner Bestform finden, wieder Tore schießen und die Mannschaft dorthin bringen werde, wo sie hingehört."

Häufig gestellte Fragen

Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.

Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.

Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.

Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.

Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.

Sein starker Fuß ist klar der rechte. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen.

Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.

Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.

Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.

Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.

Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.

Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.

Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 60 Millionen US-Dollar.

Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.

Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.

Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.

Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.

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