Vinicius Junior: Das Formtief, das sogar skurrile Verschwörungstheorien hervor ruft

Für ein paar Sekunden war plötzlich alles wieder gut. Die spanischen Zeitungen hätten Real Madrids Trainer Jose Mourinho am Sonntagmorgen wahrscheinlich dafür gefeiert, einen seiner Superstars erfolgreich gekitzelt zu haben. Schließlich hatte The Special One Vinicius Junior beim 1:0-Sieg im Ligaspiel gegen den FC Villarreal vergangenen Samstag nach mehreren enttäuschenden Leistungen erstmals in dieser Saison auf die Bank gesetzt.

Eine Maßnahme, die freilich auch mit den Reisestrapazen zu tun hatte, die Vinicius Junior mit der brasilianischen Nationalmannschaft in der zurückliegenden Länderspielpause hatte auf sich nehmen müssen. Eine schöne Schlagzeile hätte es freilich dennoch hergegeben, dass der Mann mit der Nummer 7 auf dem Rücken als Joker in der 71. Minute vermeintlich das vorentscheidende 2:0 erzielte.

Das ihm häufig so kritisch gegenüberstehende Bernabeu tobte, als Vinicius nach starker Vorarbeit von Jude Bellingham aus kurzer Distanz eiskalt einschob. Real-typisch kitschig küsste der Bejubelte das Vereinswappen auf seinem Trikot, Mourinho setzte zum Sprint von seiner Trainerbank aus an und war erstaunlich schnell da, um seinen Offensivzauberer inbrünstig zu herzen.

Wie viel verdient Vinicius Junior bei Real Madrid?

Es sollte die Erlösung sein nach einem schwachen Saisonstart von Vinicius. Nach schwierigen und turbulenten Wochen, die jener seit dem enttäuschend frühen WM-Aus mit Brasilien im Achtelfinale gegen Norwegen Anfang Juli durchlebt hatte. Die Gerüchte über einen Abschied aus Madrid in Richtung FC Arsenal hielten sich den Sommer über lange hartnäckig, erst Anfang August war offiziell klar: Vinicius bleibt bei Real, verlängerte seinen Vertrag bis 2032 und verdient nun wohl rund 25 Millionen Euro pro Jahr.

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Die rund eineinhalb Jahre lang andauernde Posse um seine Vertragsverlängerung hat ihm so mancher Fan allerdings übel genommen - und dass der Brasilianer 2026/27 noch nicht in Schwung kam, ließ ihn auch im eigenen Lager nur noch mehr polarisieren als ohnehin schon. Und oben drauf kamen ja auch noch die belastenden Turbulenzen aus dem Privatleben, die öffentlich zur Schau getragenen Spekulationen über die mittlerweile bestätigte erneute Trennung von Ex-Freundin Virginia Fonseca.

Als wäre das noch nicht genug, musste Vinicius seinen Namen sogar in Verbindung mit skurrilen Verschwörungstheorien lesen. In brasilianischen Internetforen und auf TikTok war Ende September behauptet worden, dass der Real-Star nach der WM auf mysteriöse Art und Weise verschwunden und durch einen Doppelgänger ersetzt worden sei. Anlass für die völlig haltlosen Behauptungen war unter anderem eine kosmetische Kinn-OP, die Vinicius im Juli hatte vornehmen lassen. Zudem wollten einige derjenigen, die die Verschwörungstheorien verbreiteten, im Testspiel mit der Selecao gegen Australien Ende September Unterschiede bei den Tattoos auf dem Oberschenkel des 26-Jährigen erkannt haben und spekulierten daher absurderweise, dass gar nicht Vinicius selbst, sondern ein Doppelgänger auf dem Platz stand.

Offizielle Reaktionen seitens des Spielers, von Real oder dem brasilianischen Verband gab es nicht. Dennoch dürften all die kritischen, belastenden und seltsamen Headlines der zurückliegenden Wochen keineswegs spurlos an Vinicius vorbei gegangen sein. Bei seinem vermeintlichen Treffer gegen Villarreal schien sich all das plötzlich in die Luft aufzulösen. Allenthalben war zu spüren, dass dieser kleine, aber bedeutsame Moment ein Wendepunkt in Vinicius' Saison sein könnte.

Vinicius Junior: Statt Erlösung das nächste dramatische Kapitel

Doch das Gefühl dauerte nicht lange an. Genau 114 Sekunden, nachdem das Leder im Netz gezappelt hatte, sah Vinicius mit fassungslosem Gesichtsausdruck und weit aufgerissenem Mund plötzlich die Rote Karte. Statt Schütze des wichtigen 2:0 zu sein, wurde der brasilianische Nationalspieler vom Platz gestellt, weil sich der VAR eingeschaltet hatte. Als Vinicius in der Entstehung des Treffers seinen Lauf in Richtung gegnerisches Tor startete, hatte er den sich in seinen Weg stellenden Gegenspieler Nathan Saliba an den Haaren gezogen, wie die Videobilder entlarvten. Schiedsrichter Isidro Diaz de Mera Escuderos hatte daher keine andere Wahl, als das Tor zurückzunehmen und Vinicius Rot zu zeigen.

Zwei Spiele Sperre erhielt er für das Vergehen auf dem Platz. Und weil Vinicius den Unparteiischen wütend attackierte und auf dem Weg in die Kabine auch noch einen LaLiga-Mitarbeiter zur Seite schubste, kamen noch einmal zwei weitere Spiele obendrauf. Die kommenden vier Ligapartien verpasst Vinicius damit, unter anderem muss er Ende Oktober im Clasico gegen Erzrivale Barcelona zuschauen.

Aber nicht nur das Ausmaß der Sperre sorgte bei Real für Wut, sondern auch der Zeitpunkt der Verkündung am Mittwochabend, kurz vor dem wichtigen Champions-League-Spiel bei der AS Rom. "Die machen das jetzt ganz schamlos. Die Katze ist aus dem Sack. Zwei Stunden vor dem Spiel muss ein Spieler erfahren, dass er eine Sperre von vier Spielen hat. Halten Sie das für normal?", fragte ein erzürnter Mourinho nach dem spektakulären 4:3-Sieg seiner Mannschaft.

"Sie hatten den ganzen Tag Zeit, mir die Sperre mitzuteilen. Und ausgerechnet, als ich im Stadion ankomme, erfahre ich von der Nachricht, dass ich für vier Spiele in LaLiga gesperrt wurde", beklagte Vinicius selbst nach einer Partie, die für ihn persönlich irgendwie sinnbildlich für seine derzeitige Situation verlief. Ein eher biederer Auftritt des Brasilianers hatte einen deutlichen Ausschlag nach unten, als er ein Zuspiel von Torhüter Thibaut Courtois viel zu lässig und sorglos per Hacke weiterleiten wollte, damit jedoch direkt in den Füßen von Roma-Verteidiger Evan Ndicka landete und so das Gegentor zum zwischenzeitlichen 2:1 für die Italiener einleitete.

Vinicius Juniors unglückliche Rolle bei Real Madrids Sieg in Rom

Knapp zehn Minuten später, als es mittlerweile 3:1 für Rom stand, nahm Mourinho den deshalb wohl ziemlich angefressenen Vinicius vom Feld, brachte dafür dessen Landsmann Endrick ins Spiel. Und der war dann mit Tor und Assist einer der entscheidenden Akteure dafür, dass Real die Partie in Vinicius' Abwesenheit noch in einen Auswärtssieg drehen konnte.

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"Ich weiß, dass ich momentan nicht in Topform bin", gab sich Vinicius nach Spielschluss selbstkritisch. In wettbewerbsübergreifend bisher zehn Saisoneinsätzen steht gerade mal ein Tor zu Buche - und das liegt bald auch schon zwei Monate zurück, datiert vom 4:1 gegen Real Sociedad am 26. August. Ohnehin buchte Vinicius seit Ende August lediglich einen einzigen Scorerpunkt auf sein Konto, ein Assist beim 4:1 über Rayo Vallecano Mitte September.

"Ich hatte schon schlechtere Phasen. Und selbst wenn die Leute an mir gezweifelt haben, stand ich für diesen Verein immer gerade", diktierte der Angreifer am späten Mittwochabend in die Mikrofone. Aufgrund der langen Sperre in LaLiga bieten sich ihm die einzigen Möglichkeiten, das Form-Ruder noch vor der kommenden Länderspielpause im November herumzureißen in den beiden Champions-League-Partien gegen RB Leipzig kommende Woche und bei AEK Athen Anfang November. Den Optimismus verliert Vinicius jedenfalls auch bei noch so schlechter Form nie: "Am Ende kommt Vini immer zurück", betonte er. "Ich habe keinen Zweifel daran, dass ich wieder zu meiner Bestform finden, wieder Tore schießen und die Mannschaft dorthin bringen werde, wo sie hingehört."