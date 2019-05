VIDEO: Jaap Stam räumt Bayern-Legenden in Benefizspiel ab

Auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Albtraum von Barcelona haben die FC Bayern Legends auch beim Wiedersehen mit den Kürzeren gezogen. In Old Trafford unterlag die Mannschaft der Münchner um Lothar Matthäus, Stefan Effenberg, Sammy Kuffour und Carsten Jancker, die 1999 bei der bitteren Niederlage im Champions-League-Finale zur Startelf gehört hatten, mit 0:5 (0:2).

Jaap Stam wurde seinem Ruf als harter Verteidiger dabei immer noch gerecht.

