Am heutigen Freitag, 18. März, wird der 27. Spieltag der Bundesliga mit dem West-Duell zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach eröffnet. Spielbeginn im Vonovia Ruhrstadion in Bochum ist um 20.30 Uhr.

Während sich Aufsteiger Bochum im Tabellenmittelfeld befindet, steckt Borussia Mönchengladbach nach einer bisher überraschend schwachen Saison im Abstiegskampf. Durch den Sieg am vergangenen Samstag gegen Hertha BSC hat sich die Lage zwar etwas entschärft, der Vorsprung auf den Relegationsplatz beträgt aber nur sieben Punkte.

Coronabedingt müssen beide Teams heute auf einige Spieler und ihre Trainer verzichten. Bei Bochum fehlen Cristian Gamboa, Milos Pantovic, Robert Tesche und Trainer Thomas Reis nach positiven Testergebnissen, bei Mönchengladbach Nico Elvedi. Auch Trainer Adi Hütter, der sich ebenfalls mit dem Virus infiziert hat, kann sein Team bei der Partie noch nicht wieder betreuen. Die Aufgabe des Chefcoaches übernimmt wieder Co-Trainer Christian Peintinger, der schon beim 2:0 gegen die Berliner das Team betreute.

In der Hinrunde setzte sich Mönchengladbach im heimischen Borussia-Park mit 2:1 gegen Bochum durch. Positiv aus Gladbacher Sicht ist auch die Bundesliga-Bilanz gegen den VfL. In den bisherigen 65 Spielen gab es 25 Siege für die Borussia bei 21 Unentschieden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell vorliegen.

Begegnung VfL Bochum - Borussia Mönchengladbach Wettbewerb Bundesliga, 27. Spieltag Datum Freitag, 18. März Anstoss 20.30 Uhr (im LIVE-TICKER von GOAL) Ort Vonovia Ruhrstadion, Bochum

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: So wird die Bundesliga übertragen

In der Bundesliga liegen die Übertragungsrechte in dieser Saison mit Sky, DAZN und Sat.1 bei drei Anbietern.

Sat.1. zeigte bereits drei Spiele im Free-TV, ein weiteres wird bis zum Saisonende nicht mehr dazukommen. Damit ist schon einmal klar, dass VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach heute nicht live im frei empfangbaren Fernsehen verfolgt werden kann, sondern nur kostenpflichtig. DAZN und Sky sind an jedem Spieltag in die Live-Übertragungen der Bundesligaspiele involviert. Die Mehrheit der Spiele zeigt Sky. Und wie sieht es heute aus? Das verraten wir Euch in den kommenden Abschnitten.

PK-Zeit anne Castroper. Allerdings ohne Thomas #Reis. Unser Cheftrainer wurde ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet. Gute Genesung, Coach!🙏 Unser Co-Trainer Markus #Gellhaus übernimmt, auch morgen bei #BOCBMG! pic.twitter.com/TpodZUgQoK — VfL Bochum 1848 (@VfLBochum1848eV) March 17, 2022

Bochum vs. Mönchengladbach wird heute exklusiv von DAZN übertragen. Der Streamingdienst hält nämlich die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga.

Die Live-Übertragung der Bundesliga von Sky beschränkt sich 2021/22 auf die Samstagsspiele und die Spiele in englischen Wochen.

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM: DAZN

Wer nichts vom Spiel zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach verpassen will, der sollte den LIVE-STREAM von DAZN ab dem Sendebeginn um 19.30 Uhr verfolgen, um in der Vorberichterstattung gut auf die Partie eingestimmt zu werden.

Folgendes DAZN-Team ist für Euch im Einsatz:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Michael Born

Michael Born Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Reporter vor Ort: Mario Rieker

Abrufen könnt Ihr den LIVE-STREAM auf dazn.com über den Browser auf Eurem PC oder über die kostenlose DAZN-App auf allen erdenklichen Endgeräten (Tablet, Smartphone etc.).

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach heute im TV: DAZN

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach könnt Ihr heute auch auf Eurem großen TV-Gerät im heimischen Wohnzimmer live verfolgen.

Wer einen Smart-TV mit Internetanschluss besitzt, kann sich einfach die DAZN-App herunterladen und schon ist das Spiel auf dem TV-Bildschirm zu sehen. Wer noch ein älteres TV-Gerät besitzt, muss beispielsweise seinen Laptop mit einem HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbinden.

Zudem hat DAZN zwei lineare TV Sender, DAZN 1 und DAZN 2. Diese sind nach einer Zuzahlung über Vodafone und Sky zu empfangen. Bochum vs. Mönchzengladbach läuft ab 19.30 Uhr auf DAZN 1.

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Das bietet und kostet DAZN

Grundvoraussetzung, um sich das heutige Bundesligaspiel live ansehen zu können, ist neben einer stabilen Internetverbindung der vorherige Abschluss eines DAZN-Abos.

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Aufstellungen

Ihr wollt am Spieltag wissen, mit welchen Anfangsformationen der VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach in das Spiel gehen? Das zeigen wir Euch an dieser Stelle gegen 19.30 Uhr. Dann liegen nämlich die Aufstellungen der beiden Teams offiziell vor.

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER

Für alle, die das Spiel heute nicht live im TV oder im LIVE-STREAM verfolgen können, hat GOAL die perfekte Alternative: einen ausführlichen und zudem kostenlosen LIVE-TICKER. Dank fast minütlicher Aktualisierungen seid Ihr immer auf dem aktuellsten Stand und erhaltet zudem noch interessante Statistiken zum Spiel.

Hier findet Ihr den LIVE-TICKER zu VfL Bochum gegen Borussia Mönchengladbach!

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Übertragungen im Überblick