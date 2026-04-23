Der VfB Stuttgart empfängt den SC Freiburg am heutigen Donnerstag (23. April) im DFB-Pokal. Anpfiff in der MHP Arena ist um 20.45 Uhr.

Der ungewöhnliche Spieltermin am Donnerstag statt des üblichen Dienstags für das Halbfinale wird hier erklärt.

GOAL zeigt euch hier, wie ihr das Spiel live im Free-TV und im Livestream verfolgen könnt.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg heute live bei ARD, ZDF oder Sky: Wer zeigt / überträgt das Halbfinale im DFB-Pokal live im TV und Live Stream?



Zwei Sender teilen sich die Übertragung, sodass das Spiel auch im Free-TV zu sehen ist.

Die ARD übernimmt die Übertragung im Free-TV. Der öffentlich-rechtliche Sender startet nach der "Tagesschau" um 20.15 Uhr mit den Vorberichten aus dem ehemaligen Neckarstadion. Durch den Abend führen Moderatorin Esther Sedlaczek, Experte Bastian Schweinsteiger und Tom Bartels. Zusätzlich steht ein kostenloser Livestream auf sportschau.de bereit.

Sky zeigt das zweite Halbfinale ebenfalls live: Die Vorberichte zum Duell VfB Stuttgart gegen SC Freiburg laufen dort bereits ab 20.00 Uhr auf Sky Sport Mix, Sky Sport Top Event und Sky Sport 2. Für den Livestream können Abonnenten auf SkyGo oder WOW zurückgreifen.

Kommentator auf Sky ist Kai Dittmann.

News zum VfB Stuttgart

Am Wochenende unterlag der VfB beim FC Bayern München 2:4, wodurch die Bayern vorzeitig Meister wurden. Verzichtet werden musste auf Deniz Undav, der im Halbfinale gegen Freiburg jedoch wieder dabei ist.

News zum SC Freiburg

Am Sonntag setzte sich Freiburg knapp mit 2:1 gegen Tabellenschlusslicht Heidenheim durch. In der Bundesliga festigte der SCF damit Rang sieben vor Eintracht Frankfurt. Zudem hatte die Elf von Julian Schuster bereits in der Vorwoche das Europa-League-Halbfinale erreicht – ein Titel würde die direkte Champions-League-Qualifikation bedeuten.

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Anstoßzeit

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Aufstellungen

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Form

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Bilanz direkte Duelle

VfB Stuttgart vs. SC Freiburg: Die Tabellen

Mit einem VPN-Dienst können Fans das Spiel weltweit streamen.

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