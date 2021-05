VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - Die Übertragung der Bundesliga

Am 34. Bundesliga-Spieltag erwartet der VfB Stuttgart heute Arminia Bielefeld. Goal zeigt, wo Ihr das Spiel live im TV und im LIVE-STREAM sehen könnt.

Saisonfinale in der Bundesliga! Beim Showdown kommt es am heutigen Samstag, 22. Mai, zum Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Armina Bielefeld. Das Spiel wird um 15.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena angepfiffen.

Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg - für Arminia Bielefeld sind noch alle drei Möglichkeiten drin. Vor dem letzten Spieltag belegt der Aufsteiger mit 32 Punkten den 15. Tabellenplatz ganz knapp vor den beiden Konkurrenten im Abstiegskampf, Werder Bremen (31 Punkte) und 1. FC Köln (30).

Die Arminia befindet sich in der besten Ausgangsposition, kann den Klassenerhalt mit einem Sieg in Stuttgart aus eigener Kraft erreichen. Auch wenn das Team von Trainer Frank Kramer heute nicht gewinnt, müssen Bremen und der 1. FC Köln erst einmal punkten.

Der VfB Stuttgart kann nach dem Sieg am vergangenen Samstag bei Borussia Mönchengladbach noch die neugeschaffene Conference League erreichen. Voraussetzung dafür ist Platz sieben. Hinter diesem liegt der VfB als Neunter (45 Punkte) derzeit zwei Punkte hinter Union Berlin. Auch Mönchengladbach (46) als Achter und der SC Freiburg (45) als Zehnter haben noch Chance auf die Teilnahme an der Conference League. Für Spannung ist also reichlich gesorgt!

Hier erfahrt Ihr, wie und wo das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Details

Begegnung VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld Wettbewerb Bundesliga, 34. Spieltag Datum Samstag, 22. Mai 2021 Anstoß 15.30 Uhr Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Die Bundesliga heute live im TV verfolgen

Mit dem heutigen 34. Spieltag endet auch eine Phase der TV-Rechteverteilung für die Bundesliga. Zur kommenden Saison wird es einige Änderungen geben, beim alten bleibt jedoch, dass Sky wie bisher die Samstagsspiele live und exklusiv übertragen wird.

Damit ist auch schon raus, wo Ihr VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld heute sehen könnt. Die Partie in der Mercedes-Benz Arena ist eines von neun parallel stattfindenden Spielen.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im TV: Sky

Wenn Ihr Stuttgart gegen Bielefeld als Einzelspiel sehen wollt, ist Sky Sport Bundesliga 5 (HD) der richtige Sender für Euch. Kommentieren wird das Spiel Marcus Lindemann. Auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) läuft wie jeden Samstag die Konferenz.

Voraussetzung, um sich das Einzelspiel oder die Konferenz ansehen zu können, ist ein Abo . Wie man sich ein solches zulegen kann und welche unterschiedlichen Pakete es gibt, erfahrt Ihr auf der Homepage von Sky. So viel sei schon einmal verraten - mit dem Bundesliga Paket für 25 Euro monatlich im ersten Vertragsjahr macht Ihr nichts falsch!

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld: Die Bundesliga heute im LIVE-STREAM verfolgen

Im TV wird Stuttgart gegen Bielefeld schon einmal live gezeigt. Und wie sieht es mit einer Übertragung im LIVE-STREAM aus? Die Antwort: sehr gut!

Mit Sky Go und Sky Ticket bietet der Pay-TV-Sender zwei sehr unterschiedliche Alternativen an. Für beide gibt es für die jeweilige App einen kostenlosen Download in den gängigen Stores.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im LIVE-STREAM: Sky Go

Sky Go ist für Sky-Abonnenten in ihrem Vertrag bereits im Preis mit inbegriffen. Um Sky Go nutzen zu können, müsst Ihr einfach die App downloaden und Euch dann mit Euren Zugangsdaten und der Login-PIN anmelden. Dann steht Euch Sky Go zur Verfügung.

Hier könnt Ihr die App downloaden:

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im LIVE-STREAM: Sky Ticket

Ihr wollt keinen langfristigen Vertrag bei Sky abschließen aber dennoch heute Stuttgart gegen Bielefeld live verfolgen? Für genau solche Fälle gibt es das Sky Ticket. Mit einem solchen bucht ihr quasi Eure Eintrittskarte zum Spiel - und zum weiteren Programm von Sky. Dieses ist abhängig von der Art Eures Tickets.

Unter anderem wird ein Tagesticket zum Preis von 14,99 Euro angeboten. HIER findet Ihr alle Tickets in der Übersicht!

Und hier könnt Ihr die Sky-Ticket-App downloaden:

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Highlights bei DAZN

Die Höhepunkte der Partie des Spieles gibt es bereits 40 Minuten nach Spielende auf DAZN zu sehen.

DAZN zeigt auch in der kommenden Saison wieder ausgewählte Partien der Bundesliga. Dazu kommen viele Partien aus der Champions League sowie aus den europäischen Top-Ligen wie beispielsweise aus LaLiga. Für die Übertragungsrechte an der spanischen Eliteliga mit dem FC Barcelona und Real Madrid hat DAZN den Vertrag erst in der vergangenen Woche um fünf Jahre verlängert.

M A T C H D A Y! 🔥 Noch ein letztes Mal alles geben, Jungs! Eure Tipps für #VfBDSC 👇⚪🔴 #VfB pic.twitter.com/zsanVlmE5n — VfB Stuttgart (@VfB) May 22, 2021

Um auf das vielseitige Sportangebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Das gibt es im ersten Monat kostenlos. Anschließend zahlt Ihr entweder monatlich 11,99 Euro oder im Jahresabo einmalig 119,99 Euro.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Aufstellung

In der Bundesliga müssen beide Mannschaften bis eine Stunde vor Spielbeginn ihre Aufstellung bekanntgeben. Wenn diese dann veröffentlicht sind, zeigen wir sie Euch an dieser Stelle.

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute im LIVE-TICKER: Goal bietet die Lösung

Goal ist mit einem umfangreichen und zudem kostenlosen LIVE-TICKER ganz nah dran am Geschehen in Stuttgart. In unserem LIVE-TICKER werdet Ihr auch mit interessanten Statistiken und der stets aktuellen Bundesligatabelle versorgt.

Hier geht's zum LIVE-TICKER VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld!

VfB Stuttgart vs. Arminia Bielefeld heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblickt