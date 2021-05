LaLiga live auf DAZN: Weitere fünf Jahre spanischer Spitzenfußball beim Streamingsender

Es ist fix: Die spanische Eliteliga bleibt ein fester Bestandteil des DAZN-Programms. Der Streamingsender verlängerte die Zusammenarbeit mit LaLiga.

Berlin/München | 17. Mai 2021 – Bereits seit dem Start von DAZN, vor mittlerweile knapp fünf Jahren, können Fans auf DAZN die höchste spanische Spielklasse live und exklusiv verfolgen. Während LaLiga am kommenden Sonntag, 23. Mai, ihren letzten Spieltag in der Saison 2020/2021 ausspielt, stellt DAZN bereits jetzt die Weichen für die Zukunft für alle Fans in Deutschland und Österreich. Auch in den kommenden fünf Jahren können Fans auf DAZN alle Spiele aus der spanischen Topliga, LaLiga Santander, live und exklusiv verfolgen.

Fans kommen so auf DAZN auch weiterhin in den Genuss von Ausnahmekönnern wie Lionel Messi, Toni Kroos, João Félix und Ivan Rakitić mit ihren LaLiga-Kraftpaketen FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid und FC Sevilla. Natürlich überträgt DAZN damit auch El Clásico sowie die Madrid- und Sevilla-Derbies. Aber auch Fans von anderen Vereinen wie dem FC Cádiz, CA Osasuna und vielen anderen Teams können auf DAZN alle Spiele ihres Lieblingsteams live verfolgen.

"Vor fast genau fünf Jahren ist DAZN mit dem Ziel angetreten, die Art und Weise wie Fans ihren Lieblingssport erleben können, zu revolutionieren. All die Jahre war LaLiga dabei an unserer Seite und ist demnach elementarer Bestandteil unseres breiten Portfolios an Spitzenfußball. Umso schöner, dass Fans in Deutschland und Österreich auch in den kommenden fünf Jahren alle Spiele aus der spanischen Topliga live und exklusiv auf DAZN verfolgen können“, so Thomas de Buhr, Executive Vice President DAZN DACH.

Melcior Soler, Direktor für audiovisuelle Rechte bei LaLiga, fügt hinzu: "DAZN hat sich in kurzer Zeit zu einem wichtigen Bestandteil der Sportlandschaft entwickelt und wir sind stolz darauf, unsere erfolgreiche Partnerschaft mit ihnen fortzusetzen. Diese langfristige Verlängerung bietet den Fans die beste Möglichkeit, die ganze Vielfalt unseres Wettbewerbs in einem der führenden Fußballmärkte Europas zu entdecken."

Am kommenden Sonntag, 23. Mai, geht es dann darum wer die begehrte Trophäe mit nach Hause nehmen kann und wer den schmerzhaften Gang in die Segunda Division antreten muss. DAZN überträgt ab 18:00 Uhr alle Spiele live. Die spannenden Partien um die Meisterschaft zwischen Real Madrid und dem FC Villarreal sowie Real Valladolid und Atlético Madrid zeigt DAZN extra in einer eigenständigen Meister-Konferenz, so dass die Fans auf dem Weg zum Titel nichts verpassen.

LaLiga live auf DAZN: Der Spielplan für die kommenden Tage und Wochen

DATUM UND UHRZEIT WETTBEWERB TITEL 21.05.2021 | 21 Uhr LaLiga Levante - Cadiz 22.05.2021 | 18 Uhr LaLiga Eibar - FC Barcelona 22.05.2021 | 18 Uhr LaLiga Valladolid - Atletico Madrid 22.05.2021 | 18 Uhr LaLiga Real Madrid - Villarreal 22.05.2021 | 18 Uhr LaLiga Elche - Bilbao 22.05.2021 | 18 Uhr LaLiga Huesca - Valencia 22.05.2021 | 18 Uhr LaLiga Celta Vigo - Real Betis 22.05.2021 | 18 Uhr LaLiga Osasuna - Real Sociedad 23.05.2021 | 18.30 Uhr LaLiga Granada - Getafe 23.05.2021 | 21 Uhr LaLiga FC Sevilla - Alaves

