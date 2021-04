VfB Stuttgart vs BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - die Übertragung der Bundesliga

Am 28. Spieltag der Bundesliga empfängt heute der VfB Stuttgart den BVB. Goal zeigt Euch, wie Ihr das Spiel im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt.

In der Bundesliga steht am Wochenende der 28. Spieltag auf dem Programm. Zum Samstagabendspiel empfängt der VfB Stuttgart den BVB. Angepfiffen wird das Spiel um 18.30 Uhr in der Mercedes-Benz Arena.

Wie hat der BVB das späte Gegentor im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Manchester City verdaut? Antworten darauf gibt es nur vier Tage später beim Aufritt des BVB in der Bundesliga beim VfB Stuttgart. Trotz einer größtenteils guten Leistung musste sich der BVB am vergangenen Dienstag in Manchester noch mit 1:2 geschlagen geben. Zeit, der Niederlage nachzutrauern hat der BVB aber nicht, zu wichtig ist für Dortmund das Tagesgeschäft Bundesliga, was ein Blick auf die Tabelle verdeutlicht.

Der Zug zur erneuten Champions-League-Qualifikation ist für den BVB aufgrund sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt wohl abgefahren. Jetzt gilt es, den Startplatz für die Europa League in der kommenden Saison abzusichern. Das wird nicht einfach, da die Verfolger auf der Lauer liegen.

Zu den Verfolgern gehört überraschenderweise auch Aufsteiger VfB Stuttgart. Die Schwaben liegen als Achter nur vier Punkte hinter dem BVB. Mit einem Sieg könnten sie den Rückstand bis auf einen Zähler verkürzen.

Dass man beim VfB weiß, wie man den BVB schlagen kann, zeigte sich eindrucksvoll im Hinspiel. Dieses gewann Stuttgart in Dortmund mit 5:1.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wie und wo VfB Stuttgart gegen BVB heute live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Zudem liefern wir die Aufstellungen beider Teams, sobald diese offiziell sind.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos

Wettbewerb Bundesliga, 28. Spieltag Begegnung VfB Stuttgart - Borussia Dortmund Ort Mercedes-Benz Arena, Stuttgart Anpfiff Samstag, 10. April, 18.30 Uhr

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga

In der Saison 2020/21 werden alle Bundesligaspiele live im TV und im LIVE-STREAM übertragen - die wenigsten davon allerdings im Free-TV. Das ZDF durfte gemäß der aktuellen Übertragungssituation nur drei Spiele im Free-TV übertragen.

Der Großteil der Rechte liegen beim Bezahlsender Sky und beim Streamingdienst DAZN.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV sehen: So geht's

Die Übertragungsrechte an allen Samstagspielen der Bundesliga liegen bei Sky. Deshalb ist die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB heute beim Pay-TV-Sender zu sehen.

Die Vorberichterstattung zum "Topspiel der Woche" beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport UHD bereits um 17.30 Uhr. Das Spiel wird dann von Kai Dittmann kommentiert.

Um Sky empfangen zu können müsst Ihr im Besitz eines gültigen Sky-Abos und eines Sky-Receivers sein. Infos zu Preisen und Angeboten findet Ihr auf der Webseite von Sky.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM sehen

Um sich das Spiel im Internet ansehen zu können, gibt es bei Sky zwei Alternativen: Sky Go und Sky Ticket.

Beide Apps können kostenlos heruntergeladen werden. Wenn Ihr kein Kunde von Sky seit, sind sie jedoch jeweils kostenpflichtig.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Go

In jedem Abo-Paket von Sky ist Sky Go enthalten. Nachdem Ihr die App heruntergeladen und Euch danach mit Eurem Zugangsdaten angemeldet habt, kann es schon los gehen mit Live-Fußball.

Hier findet Ihr alle Infos zu Sky Go!

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Ticket

Sky Ticket ist eine gute Alternative für alle, die keinen langfristigen Sky-Vertrag abschließen wollen. Wenn Ihr das Ticket bucht, könnt Ihr für mindestens einen Monat lang Sport verfolgen. Sky Ticket ist jederzeit kündbar.

Zu welchen Preisen Ihr Sky Ticket buchen könnt, erfahrt Ihr HIER.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Höhepunkte bei DAZN

Falls Ihr nicht im Besitz eines Sky-Abos seit, könnt Ihr Euch 40 Minuten nach Spielende die Höhepunkte des Spieles zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB bei DAZN in einem Highlightvideo ansehen. Der Streamingdienst zeigt die Höhepunkte aller Spiele der Bundesliga und der 2. Bundesliga auf seiner Plattform.

DAZN hat aber nicht nur Highlightvideos sondern auch jede Menge Live-Fußball in seinem Programm. Ausgewählte Spiele der Bundesliga, die Champions League, die komplette Europa League, Duelle aus den europäischen Topligen und jede Menge Länderspiele - all das gibt es bei DAZN zu sehen.

Für ein Abo müsst Ihr entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr bezahlen. Den ersten Monat schenkt DAZN allen Neukunden kostenlos.

Hier geht's zum Gratismonat von DAZN!

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute im LIVE-TICKER: Goal macht's möglich

Selbstverständlich könnt Ihr das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem BVB auch im LIVE-TICKER bei Goal verfolgen. Dieser bietet neben allen Infos zum Spiel auch noch Statistiken und die aktuelle Bundesligatabelle.

Hier geht's zum LIVE-TICKER VfB Stuttgart vs. BVB

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Aufstellungen

Die Aufstellung von VfB und BVB erfahrt Ihr hier rund eine Stunde vor Anpfiff des Bundesliga-Duells.

VfB Stuttgart vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV ind LIVE-STREAM sehen: Die Übertragungen im Überblick