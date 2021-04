Manchester City siegt über den BVB (Borussia Dortmund): Die Champions League im TICKER zum Nachlesen

Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League kam es zum Duell zwischen Manchester City und dem BVB. Hier gibt's das Spiel im TICKER zum Nachlesen.

Borussia Dortmund träumt dank Marco Reus vom Königsklassen-Coup. Der Kapitän erzielte bei der unglücklichen 1:2 (0:1)-Niederlage des in der Liga schwächelnden Vizemeisters im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League beim Favoriten Manchester City das wichtige Auswärtstor (84.).

Es war der erste Treffer des zuletzt in der Kritik stehenden Offensivspielers in diesem Jahr. Der BVB hat damit im Rückspiel am kommenden Mittwoch alle Chancen auf den ersten Halbfinaleinzug seit acht Jahren.

Manchester City - Borussia Dortmund 2:1 (1:0) Tore 1:0 de Bruyne (19.), 1:1 Reus (84.), 2:1 Foden (90.) Aufstellung MCI Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodri, De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Foden, Bernardo Silva Aufstellung BVB Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Dahoud, Bellingham - Reus, Knauff - Haaland Gelbe Karten Can (32.), Bellingham (37.)

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ABPFIFF

90' + 3' Eine Dortmunder Antwort bleibt aus, das Spiel ist beendet.

90' + 2' Die dreiminütige Nachspielzeit läuft. Betretene Mienen in Schwarzgelb. Geht das Spiel doch verloren. Und Foden hat sich sein Tor mit einer bärenstarken zweiten Halbzeit verdient.

TOOOR! Manchester City - Borussia Dortmund 2:1 | Torschütze: Foden

90' Oder auch nicht. De Bruyne mit der überragenden Halbfeldflanke auf den langen Pfosten zu Gündogan. Das haben wir eigentlich den ganzen Abend noch nicht gesehen, jetzt sitzt sie gleich. Meunier springt unter dem Ball her, Gündogan kontrolliert ihn dahinter perfekt. Legt zwei Meter zurück zu Foden, der schiebt mit dem ersten Kontakt ein.

88' Aber noch muss der BVB gut fünf Minuten überstehen. Und City kommt nochmal mit Wut im Bauch, gibt sich mit dem 1:1 natürlich nicht zufrieden. Hummels, Akanji und Can räumen im Zentrum aber regelmäßig auf. Und halten City vom eigenen Tor fern.

87' Angesichts der einseitigen Schlussviertelstunde bis hierhin ist der Ausgleich schmeichelhaft. Angesichts des starken Dortmunder Auftritts über den ganzen Abend gesehen ist er hochverdient. Ein 1:1 wäre das gerechte Ergebnis einer sehr interessanten und spannenden Partie.

TOOOR! Manchester City - Borussia Dortmund 1:1 | Torschütze: Reus

84' Ein 1:1 gilt ganz sicher als gutes Ergebnis. Dortmund erzielt das wichtige Auswärtstor! Und das auf wunderbare Art und Weise: Can löst hinten auf, spielt auf Bellingham, der verschafft sich gegen Rodri mit einem Wackler Platz und findet dann Haaland, der entgegenkommt und mit dem ersten Kontakt steil legt auf den einstartenden Reus. Walker pennt total, kommt dann nicht mehr hinterher. Und Reus schiebt sicher ins lange Eck ein.

83' Gilt ein 0:1 für den BVB eigentlich als gutes Ergebnis im Etihad? Angesichts des Dauerdrucks, den City gerade auflegt, muss man fast schon davon sprechen. Sechs Abschlüsse in den letzten 15 Minuten, kein einziger in dieser Phase von Schwarzgelb.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

81' Auch Morey sah zuletzt gegen den aufdrehenden Foden kein Land mehr. Meunier nimmt sich dessen nun an.

81' Neue Kräfte für den BVB. Dahoud verlässt das Feld für Delaney.

80' Man City ist jetzt nochmal wesentlich stärker geworden. Und beim BVB lassen die Kräfte nach. Foden bricht mit einem energischen Antritt erneut auf der linken Seite durch und schafft es in den Strafraum, schießt aus spitzem Winkel, trifft die Kugel aber schlecht und verfehlt das Gehäuse deutlich. Am langen Pfosten kann auch keiner mehr reinrutschen.

77' Und kurz darauf hat Foden die gute Chance. Wieder geht es über den wie immer prägenden de Bruyne. Aus dem Mittelfeld treibt er den Ball auf der halbrechten Seite nach vorne und spielt dann zum richtigen Zeitpunkt in die Mitte zu Foden. Der zieht aus 16 Metern wuchtig ab. Hitz kann hat Probleme, lässt nach vorne prallen, Hummels hilft aus und klärt.

76' Sag ich doch. De Bruyne mit dem gefährlichen Distanzschuss. Reus und Bellingham können ihn da in der Zentrale auch mit viel Körpereinsatz nicht stoppen. Der Schuss aus 25 Metern geht flach nur knapp am Tor vorbei.

74' Jesus zieht sich die Handschuhe aus und pfeffert sie ins Aus. Jetzt gehts los. Viertelstunde noch.

73' Foden wird aktiver. Der junge Engländer dringt links mit einem starken Dribbling gegen Morey und Bellingham in den Strafraum ein, Morey kassiert per Tunnel sogar die Höchststrafe. Foden könnte an den Elfmeterpunkt zurücklegen, bleibt aber an Hummels' Bein hängen.

72' Somit haben wir gerade etwas Stillstand. Viel passiert zwischen den Torräumen, beide Teams kriegen wenig Tiefe ins Spiel. Ein weites Ausholen für die Schlussphase?

69' Lange Ballbesitzphase der Dortmunder gerade. Immer wieder geht der Ball hinten durch die Reihe, mit der Hoffnung, City rücke mal raus und biete etwas Platz hinter den Ketten. Den Gefallen tun die Gastgeber den Westfalen aber nicht. Auch ein Zeichen des Respekts: City hält sich mit dem Anlaufverhalten enorm zurück.

66' Haareraufen auf der anderen Seite beim BVB, weil Reus einen ziemlich schlampigen Rückpass von Stones über kurze Distanz Richtung Ederson beinahe erläuft. Da fehlt nur eine halbe Fußlänge.

65' DICKE Chance für Foden. Der muss doch rein. Hummels rennt bei einem Flugball de Bruyne in die Hacken und kommt so zum Sturz, de Bruyne hat dadurch freie Bahn zur Grundlinie. Man Citys Kapitän legt perfekt zurück, sechs Meter vor dem Tor kommt Foden frei zum Schuss - und schießt Hitz genau in die Füße.

63' Knauff beendet sein ordentliches Startelfdebüt. Der elf Monate jüngere Reyna kommt.

62' Reus versucht es - und schießt in die Mauer. Das ist zu wenig. Beim Nachschuss trifft er die Kugel nicht richtig und schiebt den Ball aus 16 Metern deutlich am Tor vorbei.

61' Ausgezeichnete Freistoßposition für Dortmund. Haaland verspringt zwar die Ballannahme, beim Nachstochern ist er aber vor Stones am Ball und wird von dem dann getreten. Der Ball liegt gut 18 Meter zentral vor dem Tor. Zentraler geht kaum.

60' Und beinahe zahlt sich das gleich mal aus. Cancelo mit einem Flugball aus dem linken Halbraum, wo viel zu viel Platz ist. Jesus lässt mit der Brust und dem Rücken zum Tor klatschen zu Foden, der nur mit Mühe verteidigt werden kann. Dann ertönt aber auch der Abseitspiff.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: WECHSEL

59' Auswechslung Bernardo Mota Veiga de Carvalho e Silva Gabriel Fernando de Jesus

56' Nächster guter Ball von Dahoud, der gerade mit Spielgerät am Fuß eine starke Partie macht. Die Kugel segelt über den ganzen Platz zu Morey, der halbrechts durchgestartet ist. In der Zange zwischen zwei Gegenspielern fehlt Morey aber die Robustheit, um sich durchzusetzen und zwingend zum Abschluss zu kommen.

54' Dortmund sammelt sogar fleißig Spielanteile. Die Partie ist komplett ausgeglichen. Schwer vorherzusagen, wer hier als nächstes trifft.

52' Aber jetzt doch bitte keinen Gegenangriff fangen, oder? Guerreiros Ecke kommt scharf an die Fünferkante, wird aber geklärt. Beim Konter spielt de Bruyne einen sagenhaften Ball von der linken Seite aus vollem Lauf auf die freie rechte, wo sich Foden umhertreibt. Dahoud verteidigt das aber gut. Foden muss nochmal neu aufziehen, kommt wenig später wieder an den Ball. Und setzt seinen Schuss von der echten Seite deutlich am Tor vorbei.

50' Dortmund kommt mit viel Dampf aus der Kabine. Man City dürfte überrascht sein ob so viel Gegenwehr. Das war das Guardiola-Team in dieser Saison kaum gewohnt. Toller Flugball von Dahoud auf die rechte Seite zu Morey, der nimmt Knauff mit, dessen Flanke wird von Dias zum Eckball geblockt.

48' Aber dieser andere Jungspund, dieser Haaland, der braucht ja nie viel. Und jetzt bekommt er sogar ganz viel. Dahoud dreht sich am eigenen Strafraum ganz fein um de Bruyne, löst sich so vom gegnerischen Pressing, macht ein paar Meter und spielt einen wunderschönen Steilpass in den Lauf von Haaland. Der setzt sich im Laufduell robust gegen Dias durch, kommt aber ins Straucheln. Trotzdem kommt er gegen Ederson zum Abschluss - und scheitert an dessen Fußparade.

47' Startelf-Debütant Knauff war im ersten Durchgang eifrigster und erfolgreichster Zweikämpfer (7 von 11 gewonnen). Haaland, dieser andere Jungspund, hatte mit 15 die wenigsten Ballaktionen aller Spieler auf dem Feld und blieb ohne Torabschluss. Wachablösung?

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF ZUR 2. HALBZEIT

46' Das Spiel geht weiter. Schafft es Dortmund noch, sich eine bessere Ausgangsposition für das Rückspiel zu verschaffen?

HALBZEIT-FAZIT:

ManCity und Dortmund liefern sich ein gutklassiges und intensives Viertelfinale ohne die ganz großen Torszenen, dafür aber mit viel Brisanz und Spannung.

Den ersten großen Fehler nutzte City erbarmungslos zur Führung, den zweiten machte dann Schiri Hategan, als er Bellinghams vermeintlichen Ausgleich zu früh und wie sich herausstellte unberechtigt wegpiff.

Dazwischen wurde noch ein Elfmeter gegen Dortmund zurückgenommen. Auch ohne viele Torabschlüsse ist also einiges geboten.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: HALBZEIT

45' +1' Dann ist Halbzeit in Manchester.

45' + 1' Eine Minute Nachspielzeit. Das ist in Anbetracht der zweieinhalb Minuten, die sich Hategan alleine die Elfer-Szene am Monitor angeschaut hat, natürlich hochgradig albern. Seis drum, lassen wir uns nicht die Laune von verderben.

44' Das liegt auch an den Vorstößen wie diesen. Reus schiebt im halbrechten Raum an, findet Haaland. Der muss im Strafraum nochmal abbrechen, kann aber für Knauff zurücklegen. Der traut sich den Schlenzer nicht zu, schiebt lieber ins Zentrum zu Guerreiro. Dessen Schuss wird abgeblockt.

43' Man City wirkt nicht so selbstsicher und bosshaft, wie man es eigentlich in dieser Saison kennt. Was zu einem großen Teil auch am BVB liegt, der nach wie vor eine starke erste Halbzeit hinlegt. Ein gutes Ergebnis wirkt in dieser Phase absolut realistisch.

40' Da haben wir den Schiedsrichter eben noch gelobt, jetzt patzt er. Dadurch dass er die Szene abpfeifft, bevor Bellingham das Tor erzielt, hat es sich Hategan selbst unnötig schwer gemacht. Zu seiner Verteidigung: Beim Einsatz von Bellingham gegen Ederson hat es ordentlich geknallt im leeren Etihad. Auch deswegen war sich Hategan wahrscheinlich so sicher.

38' Nächste haarige Szene. Langer Ball in die Spitze, eigentlich zu lang, Bellingham eilt aber hinterher. Ederson nimmt den Ball an, will ihn wegprügeln, wird aber von Bellingham angegangen, der gewinnt den Ball. Bevor Bellingham ins leere Tor einschieben kann, ertönt der Foulpfiff. Dabei zeigt die TV-Wiederholung: Bellingham war vor Ederson am Ball, den Zweikampf musst du nicht abpfeiffen. Weil der Pfiff aber kam, bevor Bellingham einschob, darf der VAR nicht zu Rate gezogen werden. Pech für den BVB.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

37' Jude Bellingham sieht den gelben Karton.

36' Und jetzt zurück ins Spiel: Knauff grätscht Gündogan um und hat etwas Glück, dass es dafür kein Gelb gibt. Den nächsten Freistoß gibt es aber sehr wohl, diesmal auf der linken Seite, wieder im Halbraum. Der Ball kommt von de Bruyne, in der Zentrale schießt Foden in die Arme von Hitz.

33' Das war alles sehr kniffelig. Und spannend. Aber Hategans Entscheidung geht in Ordnung. Alles in allem hat der rumänische Schiedsrichter das gut gelöst.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: GELBE KARTE

32' Die Gelbe Karte gegen Can bleibt aber bestehen. Hategan erklärt ihm, warum. Und ohne das Studium im Lippenlesen beendet zu haben, gab es die wohl fürs Meckern, nicht für das Foul.

32' Lange, lange schaut Hategan auf den Monitor. Und entscheidet sich dann dafür, den Elfmeter zurückzunehmen. Can hat Rodri höchstens leicht am Knie getroffen. Keinesfalls im Gesicht, das sich Rodri danach hielt.

29' Schmeichelhafter Pfiff, den Mahrez da bekommt. Guerrieros Einsatz von hinten Guerreiros war etwas ungeschickt, mehr aber auch nicht. So gibt es Freistoß im linken Halbfeld. Den bringt de Bruyne scharf in die Mitte. Der Ball rutscht durch, titscht auf, Rodri geht mit dem Kopf hin, Can mit der Hacke. Und es gibt Elfmeter für City. Das wird ein Fall für den VAR.

27' Aber auch jedes Mal, wenn City in Strafraumnähe gelangt, knistert es. Auch wenn jetzt nur ein abgeblockter Fernschuss von Gündogan bei rumspringt. Das Niveau ist sehr, sehr gut und bislang eines CL-Achtelfinals würdig. Und das obwohl die prägenden Szenen, das Tor ausgeklammert, noch fehlen.

24' Nächster ordentlicher Ansatz der Gäste. Guerriero mit dem Auslöser auf der linken Seite und einem feinen Pass hinter die Spitze zu Reus. Dessen Pass in die Spitze kann Haaland nicht verarbeiten. Im Gegenpressing gewinnt Dortmund gegen Rodri aber den Ball zurück. Haaland lässt auf Guerreiro klatschen, der lupft von der Strafraumkante in den Lauf von Reus. Und einen Tick zu weit. Ederson ist zur Stelle, Reus rutscht nur noch in den Keeper und begeht das Stürmerfoul.

21' Ein bitteres Gegentor für Dortmund, das gut im Spiel war und die Anfangsphase etwas konterkariert. Doch gleich mit der ersten nennenswerte Szene spielt City seine ganze Klasse aus.

TOOOR! Manchester City - Borussia Dortmund 1:0 | Torschütze: Kevin De Bruyne

19' Hat hier jemand von Fehlern gesprochen? Can begeht den ersten richtig schweren. Und schon klingelt es. Can mit dem Fehlpass im Mittelfeld in die Beine von Mahrez. De Bruyne kommt an den Ball, Dahoud nicht in den Zweikampf, das Foul zieht er auch nicht. So kann de Bruyne Foden links in den Strafraum schicken. Der Querpass zu Mahrez ist eigentlich zu weit, doch Mahrez kontrolliert die Kugel perfekt, legt von der Grundlinie zurück und aus acht Metern zentraler Position schiebt de Bruyne ein.

16' Guter Ballgewinn auf der rechten Seite von Morey, der daraufhin direkt die Gegenattacke auslösen will. Das gelingt nicht ganz, Haaland verspringt kurz darauf in der Spitze der Ball, er wäre aber auch allein auf weiter Flur gewesen. Es ist noch ein intensives Beschnuppern. Mit ganz wenigen Fehlern, die Möglichkeiten eröffnen könnten.

13' City hat nach 13 Minuten Spielzeit doppelt so viele Pässe gespielt wie Dortmund. In die gefährlichen Räume kommen die Cityzens aber noch nicht. Dortmund steht tief und gut. Und wirkt im Defensivverhalten sattelfest.

11' Man City kommt zum ersten Eckball, weil Bellingham Mahrez den Ball vom Fuß spitzelt. Die erste Ausführung kann Dortmund zum nächsten Eckball klären, bei dem begeht Dias dann das Stürmerfoul. Das ist jetzt alles noch nichts Furioses. Aber es liegt auf jeden Fall Spannung in der Luft.

8' Der BVB kommt gut ins Spiel. Und gibt den ersten Torschuss ab. Der öffnene Pass aus der Viererkette auf Dahoud ins Mittelfeld ist klasse, das ist der Auslöser fürs Tempospiel. Dahoud spielt Reus eine Station tiefer an, über die kurze Station Haaland kommt der Ball links zu Bellingham. Der geht in den Zweikampf mit Walker, der sich gut stellt, den Abschluss aber nicht verhindern kann. Ederson pariert sicher.

7' Dann aber die erste gute und gezielte Kombination. Mahrez und de Bruyne spielen auf der rechten Bahn einen Doppelpass, der den halbrechten Raum für de Bruyne öffnet. Der Belgier hat Platz, spielt seinen Querpass Richtung Strafraumkante aber genau in die Beine von Can, der auch das unmittelbar folgelnde Pressing routiniert ausspielt.

4' Man City hat seine einzigen zwei Stürmer, Jesus und Aguero, auf der Bank sitzen. Und auf dem Platz dafür jede Menge Rotation und Passmaschine. Wie Walker an der rechten Außenbahn aber ein einfacher Ball verspringt und ins Seitenaus hüpft, an dieses Bild sollten wir uns heute nicht gewöhnen.

2' Dortmund spielt mit einer Viererkette und mit Can davor als zentralen Part der defensiven Dreierreihe. Ist dieses Rätsel also auch gelöst. Debütant Knauff teilt sich mit Reus den Raum hinter Haaland. Alles dahinter wird eher defensiv gepolt sein.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: ANPFIFF

1' Los geht's in Manchester, der Ball rollt.

Vor Beginn | BVB-Trainer Terzic spricht bei Man City gar von der aktuell stärksten Mannschaft der Welt. Nur wenige würden da widersprechen. Ein großer Unterschied zu sonst ist auch die Gesundheit und Fitness der Spieler. Das Verletzungspech blieb aus, gerade die Defensive steht seit Monaten und ist eingespielt, egal in welcher Formation, und nicht nur Gündogan befindet sich in Welt-Form. Das ist beim BVB anders. Aber: Dortmund hat Haaland. Jenen Stürmer, der in 20 CL-Spielen 24 Tore geschossen hat. Und bisher gegen jeden Gegner in der Königsklasse mindestens ein Mal getroffen hat.

Vor Beginn | Man City hat von den letzten 27 Pflichtspielen 26 gewonnen und in diesem Zeitraum nur gegen Man United verloren. Und Remis sind mal gar nichts für die. Das CL-Achtelfinale zuletzt gegen Gladbach hatte etwas vom Kaninchen und der Schlange. Was macht Mut aus BVB-Sicht? Der City-in-der-CL-Fluch vielleicht: Erst ein Halbfinale in diesem großen Wettbewerb ist natürlich viel zu wenig für so ein jederzeit hochkarätiges Team. Und zuletzt gab es drei Mal in Folge das Aus im Viertelfinale.

Vor Beginn | Es ist schon etwas verhext, was in Dortmund in dieser Spielzeit so abläuft. Jedes Mal, wenn man den BVB auf dem Weg wähnt, rammt ihnen jemand das Messer in den Rücken. Ob das Abstiegskandidaten sind wie Köln (2:2) oder direkte CL-Konkurrenten wie Frankfurt (1:2). Dortmunds Saisonziele in der Bundesliga sind akut gefährdet. Und auf der anderen Seite hat man im Europa- und DFB-Pokal zwei Finals vor Augen. Eine finale Einordnung macht vermutlich erst dann Sinn, wenn alles gelaufen ist.

Vor Beginn | Königsklasse, Viertelfinale, nur noch acht Teams, diesmal wieder der zweifache Genuss mit Hin- und Rückspiel. Salopp gesagt: Nur noch geile Spiele. Obwohl die Rollenverteilung vermutlich in keinem anderen Duell so klar ist wie bei Man City gegen den BVB. City spielt eine überragende, glamouröse, bewunderswerte Saison. Dortmund nicht. So einfach ist das manchmal.

Vor Beginn | Bei Borussia Dortmund ist Augenreiben angesagt: Knauff gibt mit 19 Jahren und 86 Tagen sein Startelfdebüt in einem Pflichtspiel. Und dann gleich mal im CL-Viertelfinale. Die Nominierung überrascht doch ziemlich. Im Vergleich zur 1:2-Schlappe gegen Frankfurt am Samstag sind zudem Dahoud und Morey neu dabei. Coach Terzic setzt Schulz, Delaney und Hazard dafür auf die Bank. Jugend forscht?

Vor Beginn | Manchester City ist in Siebenmeilenstiefeln unterwegs Richtung Premier-League-Titel, gewann am Wochenende auch gegen Verfolger Leicester mit 2:0. Coach Guardiola rotiert im Vergleich dazu auf fünf Positionen: Stones, Gündogan, Silva, Cancelo und Foden rücken in die Startformation. Laporte, Mendy, Fernandinho, Jesus und Aguero weichen. Das ist beängstigend.

Vor Beginn | Herzlich willkommen zum Viertelfinale der Champions League. In Manchester kommt es zum Schlagabtausch zwischen City und dem BVB.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund): Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung von Manchester City:

Ederson - Walker, Dias, Stones, Cancelo - Rodri, De Bruyne, Gündogan - Mahrez, Foden, Bernardo Silva

Bank: Steffen, Trafford - Ake, Sterling, Jesus, Agüero, Zinchenko, Laporte, Ferran Torres, Mendy, Fernandinho, Garcia

Bei den Gastgebern gibt es im Vergleich zum 2:0 in Leicester fünf Wechsel in der Startelf: John Stones, Ilkay Gündogan, Bernardo Silva, Joao Cancelo und Phil Foden kommen für Aymeric Laporte, Benjamin Mendy, Fernandinho, Gabriel Jesus und Sergio Agüero ins Team.

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Hitz - Morey, Akanji, Hummels, Guerreiro - Can, Dahoud, Bellingham - Reus, Knauff - Haaland

Bank: Bürki, Drljaca - Delaney, Hazard, Schulz, Brandt, Reinier, Meunier, Piszczek, Tigges, Passlack, Reyna

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Opta-Fakten vor der Partie heute

Manchester City und Borussia Dortmund trafen 2012-13 in der Gruppenphase der UEFA Champions League aufeinander. Dies waren die bisher einzigen Duelle zwischen diesen beiden Teams: im Etihad gab es ein 1-1, in Dortmund siegte der BVB mit 1-0.

Manchester City hat 10 seiner letzten 11 Champions League-Duelle gegen deutsche Teams gewonnen (U1). Insgesamt feierte City in der Königsklasse schon 12 Siege gegen Mannschaften aus der Bundesliga – nur Real Madrid (26), Barcelona (20) und Man Utd (13) kommen auf mehr Siege gegen Teams aus Deutschland.

Seit einer 1-3-Niederlage bei Lazio im 1. Gruppenspiel dieser Saison hat Dortmund keines der folgenden 7 Spiele in der Champions League mehr verloren (S5 U2) – einen längeren Lauf ohne Niederlage in der Königsklasse hatte der BVB zuletzt zwischen 2012 und 2013, als man unter Jürgen Klopp 11 Spiele ungeschlagen blieb.

Manchester City hat unter Pep Guardiola 4 seiner bisherigen 5 Viertelfinalspiele in der Champions League verloren. Zuletzt schied City 3-mal in Folge in der Runde der letzten 8 aus.

Für den BVB ist es das 1. Champions-League-Viertelfinale seit 2016-17, als man dort mit insgesamt 3-6 an Monaco scheiterte. Dortmund hat bei 6 Anläufen nur 1-mal ein Viertelfinal-Hinspiel gewonnen (U2 N3): 1996-97 gab es einen 3-1-Heimsieg gegen Auxerre.

Für Pep Guardiola ist es das 60. Spiel (inklusive Endspielen) in der K.o.-Runde der Champions League – nur Carlo Ancelotti bringt es auf mehr solcher Partien (62). Allerdings hat der aktuelle Coach von Manchester City schon jetzt mehr Siege in der K.o.-Phase (31) als jeder andere Trainer.

Manchester City hat seit 7 Champions-League-Spielen kein Tor mehr kassiert– nur Arsenal ist in diesem Wettbewerb länger ohne Gegentor geblieben: 2005-06 überstanden die Gunners 10 Partien in Folge ohne Gegentor.

Dortmunds Stürmer Erling Haaland hat in seinen letzten 6 Champions-League-Spielen getroffen – sollte er gegen City erneut erfolgreich sein, wäre er der 5. Spieler in der Geschichte der Königsklasse, der in 7 Partien hintereinander ein Tor geschossen hat (nach Cristiano Ronaldo 2x, Robert Lewandowski, Edinson Cavani und Ruud van Nistelrooy).

Manchester Citys Kevin De Bruyne war in seinen letzten 11 Champions-League-Spielen an 12 Treffern beteiligt (3 Tore, 9 Assists). In 6 Viertelfinal-Spielen hat er 3 Tore geschossen und 3 weitere vorbereitet.

Für Erling Haaland wird es das 5. Spiel in der K.o.-Phase der Champions League im Trikot von Borussia Dortmund. In seinen bisherigen 4 Auftritten dort gelangen ihm 6 Treffer. Die Bestmarke eines Spielers in seinen ersten 5 Auftritten in der K.o.-Phase liegt bei 6 Treffern (von Robert Lewandowski) - Haaland könnte den Polen also mit einem Tor überflügeln.

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) heute ... im TV DAZN 1 im LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal

In der Champions League wird heute das Viertelfinal-Hinspiel gespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen ManCity und dem BVB heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Der Vorbericht zur Partie - Explosive Stimmung vor Monsteraufgabe: Anpfiff für BVB-Profis von Watzke

Vor der Monsteraufgabe bei Manchester City ist die Stimmung bei Borussia Dortmund gereizt. Es droht die letzte Dienstreise in der Königsklasse für längere Zeit zu werden.

Als Kapitän Marco Reus und Co. die edlen Auswärts-Anzüge in der Champions League zum wohl letzten Mal für längere Zeit aus dem Schrank holten, hallte der Anpfiff vom Boss noch in ihren Ohren. "Ich habe die Mannschaft immer in Schutz genommen. Aber für das Auftreten im Spiel gegen Eintracht Frankfurt kann ich das nicht mehr machen. Das ist eine Willensfrage, und da hat mich die Mannschaft maßlos enttäuscht", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den Ruhr Nachrichten vor der schier unlösbaren Monsteraufgabe bei Manchester City.

Die Stimmung vor dem Viertelfinal-Hinspiel beim Starensemble von Pep Guardiola am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) ist explosiv, nicht nur Watzke riss nach der Niederlage im Big-Point-Spiel gegen Frankfurt (1:2) der Geduldsfaden. "Auf die Europa League habe ich keinen Bock", schimpfte Nationalspieler Emre Can.

Doch an die erste Saison ohne Königsklasse seit sechs Jahren wird sich der BVB bei sieben Punkten Rückstand und noch sieben ausstehenden Spielen gewöhnen müssen - mit allen Folgen. "Logischerweise hat das finanzielle Konsequenzen, und es kann sein, dass man einen nicht kaufen kann, den man haben will, und einen verkaufen muss, den man halten will", sagte Mats Hummels bei Sky.

Der Abwehrchef dürfte dabei in erster Linie an die Jungstars Erling Haaland (20) und Jadon Sancho (21), der weiterhin verletzt ausfällt, gedacht haben. Zuletzt hatten Besuche von Berater Mino Raiola und Haalands Vater Alf-Inge bei mehreren europäischen Spitzenklubs für Aufsehen gesorgt. Doch eine Ausstiegsklausel von 75 Millionen Euro gilt erst im Sommer 2022. "Es gibt keinen Alternativplan", sagte Watzke daher im DAZN-Interview .

Doch die norwegische Urgewalt will sich mit den Besten messen. Eine Spielzeit ohne Königsklasse? Eigentlich undenkbar. Ein Hintertürchen bietet der laufende Wettbewerb. Mit einem Triumph in der Champions League hätte die Borussia das Ticket für die neue Saison gelöst.

Das Duell im ersten Viertelfinale seit vier Jahren mit der Siegmaschine Manchester City dämpft allerdings die Hoffnungen. Watzke sieht die Schwarz-Gelben in der "klaren Außenseiterposition". Die Bayern und City habe keiner haben wollen, so Watzke: "Die Lose waren ja total kontaminiert."

Mit dem derzeit überragenden Ex-Dortmunder Ilkay Gündogan hat City 26 der vergangenen 27 Pflichtspiele gewonnen. Watzke wies die Spieler daher auf die Chance der klaren Rollenverteilung hin. "Ich hatte nie das Gefühl, dass unsere Mannschaft besonders demütig ist. Es ist eine ganz interessante Konstellation, denn du kannst eigentlich nur gewinnen", sagte der 61-Jährige und fügte an: "Wenn du ausscheidest, sagt jeder, dass es klar war. Wenn du sie aber rausschmeißt, ist es natürlich eine Weltsensation. Demzufolge hast du als Spieler an sowas Spaß."

Die möglichen Konsequenzen eines Ausscheidens begleiteten die BVB-Spieler aber beim Abflug am Ostermontag. "Nicht die Champions League zu erreichen, wäre sportlich und finanziell eine Katastrophe. Da sind wir nah dran", sagte Hummels. Edin Terzic hofft auf eine Trotzreaktion. "Wir sind selbst enttäuscht von der Leistung. Die Kritik, die wir gerade einstecken müssen, ist völlig berechtigt. Dem müssen wir uns stellen und eine Reaktion zeigen", forderte der Trainer vor dem Abschlusstraining.

Ganz anders ist die Stimmung beim souveränen Tabellenführer der Premier League. Gündogan freut sich auf ein "ganz besonderes Spiel" beim Rendezvous mit der alten Liebe. Mit dem Duell gegen Dortmund beginnt die "wichtigste Zeit der Saison". An deren Ende soll der Triumph in der Champions League stehen.

Die voraussichtlichen Aufstellungen von Manchester City und Borussia Dortmund in der Champions League:

MCI: Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodri - Silva, Gündogan - Torres, De Bruyne, Sterling

Ederson - Walker, Dias, Laporte, Cancelo - Rodri - Silva, Gündogan - Torres, De Bruyne, Sterling BVB: Hitz - Morey, Can, Hummels, Guerreiro - Delaney - Bellingham, Dahoud - Reyna, Reus - Haaland

Quelle: SID

Manchester City vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Champions-League-Duell im Überblick