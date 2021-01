VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung, LIVE-TICKER - so wird das Topspiel der Bundesliga übertragen

Das Top-Spiel der Bundesliga live im TV und LIVE-STREAM sehen? Wir zeigen Euch hier im Artikel, wie Ihr Stuttgart gegen Gladbach empfangen könnt.

Nachdem am vergangenen Spieltag einen 0:2-Rückstand gegen Bayern München noch in einen Sieg verwandeln konnte, steht nun die schwere Aufgabe auswärts beim an. Die Gladbacher stehen im Moment auf dem siebten Tabellenplatz und müssen bei den Schwaben gewinnen, um den Anschluss an die internationalen Plätze nicht zu verlieren.

Der VfB Stuttgart steht nach seinem souveränen Auswärtsieg beim auf dem zehnten Tabellenplatz. Mit dem bisherigen Saisonverlauf kann der Aufsteiger zufrieden sein. Mit 21 Punkten hat man mit dem Abstieg derzeit nichts zu tun, allerdings sind die Ansprüche im Ländle deutlich höher. Mit einem Heimsieg würden die Schwaben sogar an den Gladbachern in der Tabelle vorbeiziehen. Anstoß ist am Samstag, 16.01.2021, um 18.30 Uhr.

VfB Stuttgart gegen Gladbach live im TV und LIVE-STREAM: Goal erklärt Euch hier im Artikel, wie Ihr das Top-Spiel vom 16. Spieltag sehen könnt.

VfB Stuttgart gegen Gladbach heute live: Das Top-Spiel der im Überblick

Wettbewerb 16. Spieltag, 1. Bundesliga Begegnung VfB Stuttgart (10. Platz) - VfL Borussia Mönchengladbach (7. Platz) Ort Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart Anpfiff Samstag, 16.01.2021, 18.30 Uhr

VfB Stuttgart vs. Gladbach heute live: Das Top-Spiel der Bundesliga im TV und LIVE-STREAM

Die Partie am Samstagabend kann man nicht live im Free-TV empfangen. Der Pay-TV-Kanal Sky hat die Rechte an fast allen Spielen der 1. Bundesliga, die am Samstag und Sonntag stattfinden. Ihr wollt das Spiel trotzdem sehen? Goal zeigt Euch, wie das geht.

VfB Stuttgart gegen Gladbach heute live: Das Top-Spiel der Bundesliga im TV bei Sky

Sky präsentiert die höchste deutsche Spielklasse in verschiedenen Formaten. Mit dem Bundesliga-Paket kann man alle Wochenend-Partien der 1. Bundesliga live als Einzelspiele oder in der Konferenz sehen. Zusätzlich enthält das Paket auch alle Spiele der - egal wann diese stattfinden. Die Bundesliga bei Sky kostet derzeit 25 Euro im Jahresabonnement. Alle Infos zu den Angeboten des Senders findet Ihr hier.

Mit dem Abschluss eines Sky-Abos bekommt man den Standard-Receiver kostenlos dazu, mit dem man die Bundesliga live empfangen kann. Wenn Ihr einen Smart-TV besitzt, könnt Ihr alternativ auch die App von Sky installieren und Euch den Receiver sparen.

VfB Stuttgart vs. Gladbach heute live: Das Top-Spiel der Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Go

Der Bezahlsender Sky streamt die Spiele Bundesliga auch live im Internet. Seid Ihr also unterwegs und verfügt über eine stabile Internet-Verbindung, könnt Ihr die Spiele trotzdem sehen. Mit dem Player Sky Go habt Ihr Zugang zum Angebot des Senders auf bis zu vier verschiedenen Geräten. Alle Infos zu Sky Go findet ihr hinter diesem Link.

VfB Stuttgart gegen Gladbach heute live: Das Top-Spiel der Bundesliga im LIVE-STREAM mit Sky Ticket

Falls Ihr Euch nicht ein ganzes Jahr an Sky binden wollt, gibt es mit Sky Ticket eine Alternative. Die Konferenzen der 1. und 2. Bundesliga gibt es bereits ab 9,99 Euro im Monat. Will man aber beispielsweise Stuttgart gegen Gladbach als Einzelspiel sehen, muss man 29,99 Euro hinlegen. Alle Infos zu den Gebühren von Sky Ticket gibt es hier.

VfB Stuttgart vs. Gladbach: Das Top-Spiel der Bundesliga bei Sky im Überblick

Beginn der Übertragung: 17.30 Uhr

Moderation: Sebastian Hellmann

Experte. Lothar Matthäus

Kommentar: Martin Groß

VfB Stuttgart gegen Gladbach: Die Highlights bei DAZN

Ihr wollt Euch kein Sky-Abo zulegen, aber trotzdem bewegte Bilder vom Spiel sehen? Schon circa 40 Minuten nach Abpfiff kann man alle Highlights der Partie bei DAZN sehen! Der Streaming-Dienst liefert seine Zusammenfassung schon deutlich früher als beispielsweise das Aktuelle Sportstudio des ZDF.

Um die Highlights aller Spiele der 1. Bundesliga sowie ausgewählte Partien der deutschen Beletage live sehen zu können, müsst Ihr ein Abo bei DAZN abschließen. Das kostet Euch im ersten Monat keinen Cent; danach 11,99 Euro pro Monat. Alles was Ihr dazu wissen müsst, haben wir hier für Euch zusammengefasst!

VfB Stuttgart vs. Gladbach: Das Top-Spiel der Bundesliga im LIVE-TICKER bei Goal

Solltet Ihr aus irgendeinem Grund das Spiel nicht live verfolgen können, hält Euch Goal mit dem LIVE-TICKER immer auf Ballhöhe. Klickt Euch mal rein!

VfB Stuttgart gegen Gladbach live: Die Aufstellungen

Etwa eine Stunde vor Anstoß der Partie veröffentlichen wir hier die Aufstellungen beider Mannschaften. Klickt Euch also am Spieltag nochmal hier herein!