Vertragspoker soll bald starten: Fordert Michael Olise eine Ausstiegsklausel vom FC Bayern?

Während Harry Kane unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung stehen soll, erwartet den FC Bayern München offenbar ein komplizierter Vertragspoker mit Michael Olise. Grund dafür ist angeblich auch eine brisante Forderung.

Nach Informationen der Sport Bild befinden sich die Gespräche mit Kane über eine Ausdehnung seines 2027 auslaufenden Vertrags auf der Zielgeraden, wie beide Parteien zuletzt auch öffentlich erklärten. Von dem Engländer werde nach der aktuellen Länderspielpause eine Entscheidung erwartet. Im Anschluss soll sich der Fokus auf Olise richten.

Die Verhandlungen mit dem Franzosen dürften sich jedoch deutlich schwieriger gestalten als mit Kane. Bislang habe die Spielerseite um Berater Glen Tweneboah noch keine Anstalten gemacht, das noch bis 2029 datierte Arbeitspapier verlängern zu wollen. Die Bayern sollen ihn derweil mit einem neuen Vertrag bis 2032 locken, der Olise bei einer Unterschrift im kommenden Sommer in die Riege der Topverdiener aufsteigen lassen würde.

Demnach winke Olise bei einem langfristigen Verbleib - wie auch Kane und Jamal Musiala - ein Jahresgehalt von bis zu 25 Millionen Euro. Sein aktuelles Jahressalär beläuft sich dem Vernehmen nach auf 14 Millionen Euro. Damit erhoffen sich die Bayern dem Bericht zufolge eine rasche Entscheidung von Olise, der andernfalls eine weitere Saison kein Topverdiener wäre.

Was fordert Michael Olise vom FC Bayern München?

Allerdings sei aus dem Umfeld des 24-Jährigen zu hören, dass eine Vertragsunterschrift nur bei der Zusicherung einer Ausstiegsklausel erfolgen würde. Eine solche Klausel hatte sich Olise bereits bei Ex-Klub Crystal Palace gesichert, die letztlich der FC Bayern im Sommer 2024 für 53 Millionen Euro zog. In seinem aktuellen Arbeitspapier gibt es entgegen internationaler Gerüchte in der jüngeren Vergangenheit eine solche Klausel jedoch nicht, wie unter anderem Sportdirektor Max Eberl bestätigte.

Die Zeiten, dass die Bayern Ausstiegsklausel grundsätzlich ablehnen, sind jedoch längst vorbei. Auch Kane verfügte über eine derartige Exit-Strategie und soll angeblich auch in seinem neuen Arbeitspapier (bis 2029) auf etwaige Bedingungen pochen. Die Rede ist von einem Hintertürchen von einem Wechsel in die Premier League und einem sogenannten Matching Right für Ex-Verein Tottenham Hotspur.

Wie hoch die Summe für die festgeschriebene Ablöse, die sich die Olise-Seite wünschen soll, ausfallen würde, kann derzeit nur spekuliert werden. Ein Betrag jenseits der 200-Millionen-Grenze scheint aber alles andere als unrealistisch. Schließlich gehört Olise längst zu den besten Offensivspielern der Welt, wie er auch in der noch jungen Saison eindrucksvoll unter Beweis stellt.

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Bis wann muss sich Michael Olise entscheiden?

Interessenten dürften also Schlange stehen, sollte Olise eine Vertragsverlängerung ausschließen oder sich eine Ausstiegsklausel sichern. Rund um die WM war bereits Real Madrid großes Interesse nachgesagt worden, das sich jedoch nicht als konkret herauskristallisierte. Auch der FC Liverpool soll scharf auf den Ausnahmekönner sein, während Manchester City im Zuge des Finanzskandals wohl vorerst aus dem Rennen um Starspieler sein dürfte.

Bis zu einer endgültigen Entscheidung dürfte jedoch noch eine Menge Zeit vergehen. Im September gab Eberl aber schon eine Stoßrichtung vor. "Wir sollten bis zum nächsten Sommer wissen, ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht", sagte er gegenüber der Sport Bild.