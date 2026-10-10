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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Tim Ursinus

Vertragspoker mit Michael Olise: Max Eberl vom FC Bayern München wird erstmals deutlich

Bundesliga
Augsburg - Bayern München
Augsburg
Bayern München
M. Olise

Wie ist der Stand bei Michael Olise? Max Eberl spricht erstmals Klartext.

Die Gerüchteküche bezüglich Michael Olises Zukunft beim FC Bayern brodelt bereits seit Wochen. Sportvorstand Max Eberl gibt ein Update zum Vorhaben der Münchener.

Nachdem die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters in den vergangenen Wochen noch auf den langfristigen Vertrag des Ausnahmekönners (bis 2029) hingewiesen hatten, schlug Eberl vor dem Bundesligaspiel beim FC Augsburg andere Töne an. Es sei das klare Ziel, in naher Zukunft Nägel mit Köpfen zu machen.

"Unser Wunsch ist eindeutig hinterlegt", sagte der 53-Jährige bei DAZN und betonte: "Wir würden gerne mit Michael lange, über 2029 hinaus weiterarbeiten, am liebsten verlängern." Schließlich sei Olise ein "Weltklassespieler, der noch immer nicht am Ende ist". Derart deutlich hatte sich Eberl bis zuletzt nicht über Bayerns Vorhaben bezüglich einer Vertragsverlängerung des Franzosen geäußert. Im September hieß im Interview mit der Sport Bild nur, dass man "bis zum nächsten Sommer wissen" wolle, "ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht".

Gleichwohl stellte Eberl "ehrlicherweise" klar, dass es "noch gar keine Gespräche gegeben" habe. Zu den jüngsten Gerüchten erklärte er: "Das, was um uns herum passiert, ist noch gar nicht eingetreten". Dennoch sei "ganz klar", dass die Bayern Olise gerne über 2029 hinaus halten wollen. "Das ist unser Wunsch, aber es gibt ja noch eine dritte Partei."

FC Bayern München: Wird Michael Olise neuer Topverdiener?

Zuletzt waren nach und nach Details durchgesickert, wie der FCB dem 24-Jährigen angeblich einen langfristigen Verbleib schmackhaft machen will. Fabrizio Romano berichtete etwa von einer Ballon-d'Or-Klausel, wonach Olise eine Bonuszahlungen erhielte, sollte er die begehrte Auszeichnung tatsächlich gewinnen.

Sky wurde indes deutlich konkreter. Demnach sollen die Bayern den französischen Nationalspieler mit einem bis 2032 gültigen Vertrag locken. Als mögliches Jahresgehalt stehen 25 Millionen Euro im Raum. Damit würde Olise in die Gehaltsregionen der Bestverdiener Harry Kane und Jamal Musiala vorstoßen. Aktuell soll Olise rund 14 Millionen Euro pro Jahr kassieren. Selbst bei Real Madrid soll man inzwischen davon ausgehen, dass der Offensivspieler dem deutschen Rekordmeister erhalten bleibt. Die Königlichen wird bereits seit geraumer Zeit großes Interesse an einem Transfer nachgesagt.

FBL-GER-BUNDESLIGA-AUGSBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Hat Michael Olise bald eine Ausstiegsklausel?

Eine mögliche Vertragsverlängerung könnte allerdings an einer Bedingung hängen: Aus Olises Umfeld heißt es, dass er nur mit einer Ausstiegsklausel unterschreiben würde. Bereits bei seinem früheren Klub Crystal Palace hatte sich der Angreifer eine solche Option gesichert. Der FC Bayern machte davon 2024 Gebrauch und verpflichtete Olise für 53 Millionen Euro. In seinem aktuellen Arbeitspapier ist eine Ausstiegsklausel hingegen nicht enthalten.

Bevor der Vertragspoker mit Olise startet, haben die Verhandlungen mit Kane zunächst Vorrang. Der Vertrag des Engländers läuft am Saisonende aus. Die Gespräche mit dem Torjäger ziehen sich seit Wochen. Kane selbst hatte zuletzt aber Hoffnung auf ein baldiges Ende gemacht. "Wir sind ziemlich nah dran. Ich fühle mich wohl. Es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis es eine Verkündung geben wird", sagte der 33-Jährige und sprach von "offenen Diskussionen".

Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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