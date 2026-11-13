Für die deutsche Nationalmannschaft steht am Freitag in Belgrad einiges auf dem Spiel. Um sich doch noch für das Viertelfinale der Nations League zu qualifizieren, braucht das DFB-Team voraussichtlich zwei Siege aus den letzten beiden Partien. Beim schwierigen Auswärtsspiel in Serbien verzichtet Bundestrainer Jürgen Klopp allerdings zunächst auf Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger steht nicht in der Startelf, weil sich Klopp für eine andere Formation entschieden hat.
Doch warum fehlt der Abwehrchef des BVB? Hier erfahrt Ihr den Grund.
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Warum Nico Schlotterbeck nicht in der Startelf von Deutschland gegen Serbien steht
Nico Schlotterbeck fehlt der deutschen Nationalmannschaft weder verletzungsbedingt noch aufgrund einer Sperre. Der 26-Jährige gehört zum 23-köpfigen Aufgebot, hat es allerdings nicht in die Startelf von Jürgen Klopp geschafft.
Stattdessen bilden Jonathan Tah vom FC Bayern München und Malick Thiaw von Newcastle United die Innenverteidigung. Thiaw hatte bereits in den vergangenen Länderspielen gegen Serbien und Griechenland gemeinsam mit Waldemar Anton die Abwehrzentrale gebildet, da Schlotterbeck damals verletzungsbedingt passen musste. Der ehemalige Schalker überzeugte dabei mit seinen Leistungen und darf nun erneut von Beginn an ran. Anton, Schlotterbecks Mannschaftskollege bei Borussia Dortmund, musste seinerseits wegen muskulärer Probleme für die Länderspiele absagen.
Bundestrainer Klopp erklärte seine Entscheidung gegen Schlotterbeck bereits im Vorfeld der Partie bei RTL. Ausschlaggebend seien unter anderem die Vorteile von Thiaw und Tah bei der Geschwindigkeit und im Kopfballspiel. Serbiens Torhüter Vanja Milinkovic-Savic schlage häufig lange Bälle hinter die gegnerische Abwehrkette. Darauf wolle man mit den beiden Innenverteidigern vorbereitet sein. "Da haben Thiaw und Tah einen kleinen Vorteil mit ihrer Kopfballstärke. Zudem haben wir in 72 Stunden das nächste Spiel", erklärte Klopp. Gleichzeitig betonte er, dass es sich um eine "knappe Entscheidung" gehandelt habe.
Mit seiner Wahl weicht Klopp außerdem von der bisherigen Herangehensweise ab, in der Innenverteidigung bevorzugt einen Rechts- und einen Linksfuß miteinander zu kombinieren. Sowohl Tah als auch Thiaw sind Rechtsfüße. Schlotterbeck, der als Linksfuß insbesondere mit seinen Qualitäten im Spielaufbau punktet, kann nun dahingehend nicht weiterhelfen.
Eine kleine Überraschung gibt es auch auf der Linksverteidigerposition: Dort erhält Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart den Vorzug vor Nathaniel Brown. Letzterer hatte zuletzt auch beim FC Bayern München keinen Stammplatz mehr. Auf dem rechten Flügel setzte sich Brajan Gruda von RB Leipzig im engen Duell gegen Browns Teamkollegen Lennart Karl durch.
"Das sind Luxusprobleme", kommentierte Klopp die schwierigen Personalentscheidungen. Der Bundestrainer ergänzte: "Es haben sich mehr Leute aufgedrängt, als ich am Ende aufstellen konnte."
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Warum Nico Schlotterbeck nicht in der Startelf von Deutschland gegen Serbien steht - die Aufstellung vom DFB-Team
So spielt Deutschland gegen Serbien:
- DFB-Team: ter Stegen - Treu, Thiaw, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Pavlovic - Gruda, Wirtz, Scherhant - Havertz
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Warum Nico Schlotterbeck nicht in der Startelf von Deutschland gegen Serbien steht - die wichtigsten Infos zur Übertragung
Die Partie zwischen Serbien und Deutschland wird weder von der ARD noch vom ZDF übertragen. Stattdessen kümmert sich RTL um die Live-Berichterstattung aus Belgrad. Fans werden hingegen kaum zugegen sein, da es sich aufgrund einer UEFA-Strafe um ein Geisterspiel handelt. Die genauen Hintergründe findet Ihr hier.
- Alle Infos zu Serbien vs. Deutschland auf einen Blick:
Begegnung
Serbien vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit
13. November, 20.45 Uhr
Wettbewerb
Nations League
Spieltag
5 (Gruppenphase)
Ort
Stadion Rajko Mitic, Belgrad
Übertragung Free-TV
RTL
Übertragung Livestream
RTL+
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Warum Nico Schlotterbeck nicht in der Startelf von Deutschland gegen Serbien steht - der komplette DFB-Kader im Überblick
Position
Spieler
Tor
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Tor
Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)
Tor
Jonas Urbig (FC Bayern München)
Abwehr
Ridle Baku (RB Leipzig)
Abwehr
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Abwehr
Jonathan Tah (FC Bayern München)
Abwehr
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Abwehr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Abwehr
Philipp Treu (SC Freiburg)
Abwehr
Nathaniel Brown (FC Bayern München)
Abwehr
Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Mittelfeld
Lennart Karl (FC Bayern München)
Mittelfeld
Joshua Kimmich (FC Bayern München)
Mittelfeld
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Mittelfeld
Tom Bischof (FC Bayern München)
Mittelfeld
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)
Mittelfeld
Said El Mala (1. FC Köln)
Mittelfeld
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Mittelfeld
Florian Wirtz (FC Liverpool)
Mittelfeld
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Angriff
Kai Havertz (FC Arsenal)
Angriff
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)