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Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Warum Nico Schlotterbeck nicht in der Startelf von Deutschland gegen Serbien steht

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Serbien - Deutschland
N. Schlotterbeck

Bundestrainer Jürgen Klopp hat bei der Aufstellung der deutschen Nationalmannschaft für das Nations-League-Spiel in Serbien überraschend auf Nico Schlotterbeck verzichtet. Doch warum steht der Innenverteidiger nicht in der Startelf? Ist eine Verletzung der Grund oder steckt etwas anderes dahinter? Hier erfahrt Ihr die Antwort.

Für die deutsche Nationalmannschaft steht am Freitag in Belgrad einiges auf dem Spiel. Um sich doch noch für das Viertelfinale der Nations League zu qualifizieren, braucht das DFB-Team voraussichtlich zwei Siege aus den letzten beiden Partien. Beim schwierigen Auswärtsspiel in Serbien verzichtet Bundestrainer Jürgen Klopp allerdings zunächst auf Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger steht nicht in der Startelf, weil sich Klopp für eine andere Formation entschieden hat.

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Doch warum fehlt der Abwehrchef des BVB? Hier erfahrt Ihr den Grund.

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Warum Nico Schlotterbeck nicht in der Startelf von Deutschland gegen Serbien steht

Nico Schlotterbeck fehlt der deutschen Nationalmannschaft weder verletzungsbedingt noch aufgrund einer Sperre. Der 26-Jährige gehört zum 23-köpfigen Aufgebot, hat es allerdings nicht in die Startelf von Jürgen Klopp geschafft.

Stattdessen bilden Jonathan Tah vom FC Bayern München und Malick Thiaw von Newcastle United die Innenverteidigung. Thiaw hatte bereits in den vergangenen Länderspielen gegen Serbien und Griechenland gemeinsam mit Waldemar Anton die Abwehrzentrale gebildet, da Schlotterbeck damals verletzungsbedingt passen musste. Der ehemalige Schalker überzeugte dabei mit seinen Leistungen und darf nun erneut von Beginn an ran. Anton, Schlotterbecks Mannschaftskollege bei Borussia Dortmund, musste seinerseits wegen muskulärer Probleme für die Länderspiele absagen.

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Bundestrainer Klopp erklärte seine Entscheidung gegen Schlotterbeck bereits im Vorfeld der Partie bei RTL. Ausschlaggebend seien unter anderem die Vorteile von Thiaw und Tah bei der Geschwindigkeit und im Kopfballspiel. Serbiens Torhüter Vanja Milinkovic-Savic schlage häufig lange Bälle hinter die gegnerische Abwehrkette. Darauf wolle man mit den beiden Innenverteidigern vorbereitet sein. "Da haben Thiaw und Tah einen kleinen Vorteil mit ihrer Kopfballstärke. Zudem haben wir in 72 Stunden das nächste Spiel", erklärte Klopp. Gleichzeitig betonte er, dass es sich um eine "knappe Entscheidung" gehandelt habe.

Mit seiner Wahl weicht Klopp außerdem von der bisherigen Herangehensweise ab, in der Innenverteidigung bevorzugt einen Rechts- und einen Linksfuß miteinander zu kombinieren. Sowohl Tah als auch Thiaw sind Rechtsfüße. Schlotterbeck, der als Linksfuß insbesondere mit seinen Qualitäten im Spielaufbau punktet, kann nun dahingehend nicht weiterhelfen.

Eine kleine Überraschung gibt es auch auf der Linksverteidigerposition: Dort erhält Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart den Vorzug vor Nathaniel Brown. Letzterer hatte zuletzt auch beim FC Bayern München keinen Stammplatz mehr. Auf dem rechten Flügel setzte sich Brajan Gruda von RB Leipzig im engen Duell gegen Browns Teamkollegen Lennart Karl durch.

"Das sind Luxusprobleme", kommentierte Klopp die schwierigen Personalentscheidungen. Der Bundestrainer ergänzte: "Es haben sich mehr Leute aufgedrängt, als ich am Ende aufstellen konnte."

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Warum Nico Schlotterbeck nicht in der Startelf von Deutschland gegen Serbien steht - die Aufstellung vom DFB-Team

So spielt Deutschland gegen Serbien:

  • DFB-Team: ter Stegen - Treu, Thiaw, Tah, Mittelstädt - Kimmich, Pavlovic - Gruda, Wirtz, Scherhant - Havertz
Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Warum Nico Schlotterbeck nicht in der Startelf von Deutschland gegen Serbien steht - die wichtigsten Infos zur Übertragung

Die Partie zwischen Serbien und Deutschland wird weder von der ARD noch vom ZDF übertragen. Stattdessen kümmert sich RTL um die Live-Berichterstattung aus Belgrad. Fans werden hingegen kaum zugegen sein, da es sich aufgrund einer UEFA-Strafe um ein Geisterspiel handelt. Die genauen Hintergründe findet Ihr hier.

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  • Alle Infos zu Serbien vs. Deutschland auf einen Blick:

Begegnung

Serbien vs. Deutschland

Datum und Uhrzeit

13. November, 20.45 Uhr

Wettbewerb

Nations League

Spieltag

5 (Gruppenphase)

Ort

Stadion Rajko Mitic, Belgrad

Übertragung Free-TV

RTL

Übertragung Livestream

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Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Warum Nico Schlotterbeck nicht in der Startelf von Deutschland gegen Serbien steht - der komplette DFB-Kader im Überblick

Position

Spieler

Tor

Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)

Tor

Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)

Tor

Jonas Urbig (FC Bayern München)

Abwehr

Ridle Baku (RB Leipzig)

Abwehr

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)

Abwehr

Jonathan Tah (FC Bayern München)

Abwehr

Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)

Abwehr

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Abwehr

Philipp Treu (SC Freiburg)

Abwehr

Nathaniel Brown (FC Bayern München)

Abwehr

Malick Thiaw (Newcastle United)

Mittelfeld

Brajan Gruda (RB Leipzig)

Mittelfeld

Lennart Karl (FC Bayern München)

Mittelfeld

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Mittelfeld

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Mittelfeld

Tom Bischof (FC Bayern München)

Mittelfeld

Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)

Mittelfeld

Said El Mala (1. FC Köln)

Mittelfeld

Derry Scherhant (SC Freiburg)

Mittelfeld

Florian Wirtz (FC Liverpool)

Mittelfeld

Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)

Angriff

Kai Havertz (FC Arsenal)

Angriff

Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)

Angriff

Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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