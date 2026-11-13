In der Nations League stehen für die deutsche Nationalmannschaft zwei richtungsweisende Begegnungen an: Am heutigen Freitag (13. November) gastiert das DFB-Team in Serbien, ehe am kommenden Montag (16. November) das Duell mit den Niederlanden folgt. Um den Einzug ins Viertelfinale noch zu schaffen, sind voraussichtlich zwei Siege nötig. Deniz Undav wird dabei allerdings nicht mitwirken können, da Bundestrainer Jürgen Klopp auf eine Nominierung des Stürmers verzichtet hat.
Warum der Stürmer des VfB Stuttgart nicht im Kader steht, ob eine Verletzung, Sperre oder etwas anderes der Grund für sein Fehlen ist, erfahrt Ihr hier.
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader
Bei Deniz Undav liegt weder eine Verletzung noch eine Erkrankung oder Sperre vor. Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich vielmehr bewusst gegen eine Nominierung des Stürmers entschieden. Bereits bei seiner ersten Kaderbekanntgabe war der Angreifer des VfB Stuttgart nicht berücksichtigt worden – damals hatte Klopp sogar 44 Spieler und damit 20 mehr als bei der aktuellen Auswahl nominiert.
Die damalige Entscheidung sorgte durchaus für Verwunderung, schließlich gehörte der 30-Jährige bei der enttäuschenden WM 2026 zu den wenigen positiven Erscheinungen im deutschen Team. In vier Einsätzen erzielte Undav drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Damit war er mit Abstand der erfolgreichste Torschütze der DFB-Auswahl bei diesem Turnier. Auch seine Gesamtbilanz im Nationaltrikot kann sich sehen lassen: In bislang 13 Länderspielen gelangen ihm neun Treffer.
Auf Vereinsebene läuft es für Undav in dieser Saison hingegen noch nicht nach Wunsch. Wie große Teile der Mannschaft des VfB Stuttgart blieb auch der Angreifer bislang hinter den Erwartungen zurück und wartet in der Bundesliga weiterhin auf seinen ersten Saisontreffer. Allerdings gehört zur Gesamtbetrachtung auch, dass er nach 15 Pflichtspielen bereits sieben Torbeteiligungen vorweisen kann. Neben zwei eigenen Treffern im DFB-Pokal und in der Champions League stehen fünf Vorlagen zu Buche, die er wettbewerbsübergreifend gesammelt hat.
Dass seine Chancen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft eher gering waren, hatte Undav bereits vor der Bekanntgabe des Kaders selbst vermutet. Nach der 0:2-Niederlage (0:2) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul erklärte er: "Was soll ich sagen? Ohne Tore ist es schwer, dabei zu sein." Auf die anschließende Frage, ob er sich dennoch Hoffnungen auf eine Nominierung mache, antwortete der Kapitän der Schwaben kurz und knapp: "Gar nicht."
Mit seiner Einschätzung sollte Undav recht behalten. Statt auf den Stuttgarter setzte Klopp bei der aktuellen Kaderzusammenstellung auf drei andere Angreifer, die in dieser Saison bislang mehr überzeugt haben.
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader - diese Stürmer wurden stattdessen nominiert
Neben dem gesetzten Kai Havertz (FC Arsenal) vertraut Klopp erneut auf Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), den er bereits bei seiner ersten Kadernominierung berücksichtigt hatte. Außerdem darf sich Niclas Füllkrug nach mehr als einem Jahr Abwesenheit über seine Rückkehr ins DFB-Team freuen. Seit seinem Wechsel zum SV Werder Bremen präsentiert sich der erfahrene Angreifer in starker Verfassung und führt aktuell sogar die Torschützenliste der Bundesliga an.
- Deniz Undav, Kai Havertz, Younes Ebnoutalib und Niclas Füllkrug im Statistik-Vergleich:
Statistik (alle Wettbewerbe)
Deniz Undav
Kai Havertz
Younes Ebnoutalib
Niclas Füllkrug
Spiele (Minuten)
15 (1.142)
15 (1.011)
11 (701)
11 (838)
Tore
2
4
8
12
Assists
5
1
2
-
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader - der komplette Kader im Überblick
Position
Spieler
Tor
Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam)
Tor
Alexander Nübel (Besiktas Istanbul)
Tor
Jonas Urbig (FC Bayern München)
Abwehr
Ridle Baku (RB Leipzig)
Abwehr
Finn Jeltsch (VfB Stuttgart)
Abwehr
Jonathan Tah (FC Bayern München)
Abwehr
Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart)
Abwehr
Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
Abwehr
Philipp Treu (SC Freiburg)
Abwehr
Nathaniel Brown (FC Bayern München)
Abwehr
Malick Thiaw (Newcastle United)
Mittelfeld
Brajan Gruda (RB Leipzig)
Mittelfeld
Lennart Karl (FC Bayern München)
Mittelfeld
Joshua Kimmich (FC Bayern München)
Mittelfeld
Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
Mittelfeld
Tom Bischof (FC Bayern München)
Mittelfeld
Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München)
Mittelfeld
Said El Mala (1. FC Köln)
Mittelfeld
Derry Scherhant (SC Freiburg)
Mittelfeld
Florian Wirtz (FC Liverpool)
Mittelfeld
Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach)
Angriff
Kai Havertz (FC Arsenal)
Angriff
Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt)
Angriff
Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)
Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader - Übertragung im Free-TV und Livestream
Beide Begegnungen werden live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte für die Duelle der deutschen Nationalmannschaft mit Serbien und den Niederlanden sind dabei wie folgt aufgeteilt:
- Freitag: RTL überträgt das Auswärtsspiel in Belgrad. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Wer die Partie im Livestream verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+.
- Montag: Für das Heimspiel gegen die Niederlande ist die ARD zuständig. Auch hier starten die Vorberichte um 20.15 Uhr. Der Livestream steht kostenlos auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek zur Verfügung.
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Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader - die wichtigsten Infos
- Alle Informationen zum Spiel von Deutschland gegen Serbien auf einen Blick:
Begegnung
Serbien vs. Deutschland
Datum und Uhrzeit
13. November, 20.45 Uhr
Wettbewerb
Nations League
Spieltag
5 (Gruppenphase)
Ort
Stadion Rajko Mitic, Belgrad
Übertragung Free-TV
RTL
Übertragung Livestream
RTL+
- Alle Informationen zum Spiel von Deutschland gegen die Niederlande auf einen Blick:
Begegnung
Deutschland vs. Niederlande
Datum und Uhrzeit
16. November, 20.45 Uhr
Wettbewerb
Nations League
Spieltag
6 (Gruppenphase)
Ort
Olympiastadion, Berlin
Übertragung Free-TV
ARD
Übertragung Livestream
sportschau.de, ARD-Mediathek