In der Nations League stehen für die deutsche Nationalmannschaft zwei richtungsweisende Begegnungen an: Am heutigen Freitag (13. November) gastiert das DFB-Team in Serbien, ehe am kommenden Montag (16. November) das Duell mit den Niederlanden folgt. Um den Einzug ins Viertelfinale noch zu schaffen, sind voraussichtlich zwei Siege nötig. Deniz Undav wird dabei allerdings nicht mitwirken können, da Bundestrainer Jürgen Klopp auf eine Nominierung des Stürmers verzichtet hat.

Warum der Stürmer des VfB Stuttgart nicht im Kader steht, ob eine Verletzung, Sperre oder etwas anderes der Grund für sein Fehlen ist, erfahrt Ihr hier.

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader

Bei Deniz Undav liegt weder eine Verletzung noch eine Erkrankung oder Sperre vor. Bundestrainer Jürgen Klopp hat sich vielmehr bewusst gegen eine Nominierung des Stürmers entschieden. Bereits bei seiner ersten Kaderbekanntgabe war der Angreifer des VfB Stuttgart nicht berücksichtigt worden – damals hatte Klopp sogar 44 Spieler und damit 20 mehr als bei der aktuellen Auswahl nominiert.

Die damalige Entscheidung sorgte durchaus für Verwunderung, schließlich gehörte der 30-Jährige bei der enttäuschenden WM 2026 zu den wenigen positiven Erscheinungen im deutschen Team. In vier Einsätzen erzielte Undav drei Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Damit war er mit Abstand der erfolgreichste Torschütze der DFB-Auswahl bei diesem Turnier. Auch seine Gesamtbilanz im Nationaltrikot kann sich sehen lassen: In bislang 13 Länderspielen gelangen ihm neun Treffer.

Auf Vereinsebene läuft es für Undav in dieser Saison hingegen noch nicht nach Wunsch. Wie große Teile der Mannschaft des VfB Stuttgart blieb auch der Angreifer bislang hinter den Erwartungen zurück und wartet in der Bundesliga weiterhin auf seinen ersten Saisontreffer. Allerdings gehört zur Gesamtbetrachtung auch, dass er nach 15 Pflichtspielen bereits sieben Torbeteiligungen vorweisen kann. Neben zwei eigenen Treffern im DFB-Pokal und in der Champions League stehen fünf Vorlagen zu Buche, die er wettbewerbsübergreifend gesammelt hat.

Dass seine Chancen auf eine Rückkehr in die Nationalmannschaft eher gering waren, hatte Undav bereits vor der Bekanntgabe des Kaders selbst vermutet. Nach der 0:2-Niederlage (0:2) in der Champions League bei Galatasaray Istanbul erklärte er: "Was soll ich sagen? Ohne Tore ist es schwer, dabei zu sein." Auf die anschließende Frage, ob er sich dennoch Hoffnungen auf eine Nominierung mache, antwortete der Kapitän der Schwaben kurz und knapp: "Gar nicht."

Mit seiner Einschätzung sollte Undav recht behalten. Statt auf den Stuttgarter setzte Klopp bei der aktuellen Kaderzusammenstellung auf drei andere Angreifer, die in dieser Saison bislang mehr überzeugt haben.

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Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader - diese Stürmer wurden stattdessen nominiert

Neben dem gesetzten Kai Havertz (FC Arsenal) vertraut Klopp erneut auf Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt), den er bereits bei seiner ersten Kadernominierung berücksichtigt hatte. Außerdem darf sich Niclas Füllkrug nach mehr als einem Jahr Abwesenheit über seine Rückkehr ins DFB-Team freuen. Seit seinem Wechsel zum SV Werder Bremen präsentiert sich der erfahrene Angreifer in starker Verfassung und führt aktuell sogar die Torschützenliste der Bundesliga an.

Deniz Undav, Kai Havertz, Younes Ebnoutalib und Niclas Füllkrug im Statistik-Vergleich:

Statistik (alle Wettbewerbe) Deniz Undav Kai Havertz Younes Ebnoutalib Niclas Füllkrug Spiele (Minuten) 15 (1.142) 15 (1.011) 11 (701) 11 (838) Tore 2 4 8 12 Assists 5 1 2 -

Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader - der komplette Kader im Überblick

Position Spieler Tor Marc-Andre ter Stegen (Ajax Amsterdam) Tor Alexander Nübel (Besiktas Istanbul) Tor Jonas Urbig (FC Bayern München) Abwehr Ridle Baku (RB Leipzig) Abwehr Finn Jeltsch (VfB Stuttgart) Abwehr Jonathan Tah (FC Bayern München) Abwehr Maximilian Mittelstädt (VfB Stuttgart) Abwehr Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) Abwehr Philipp Treu (SC Freiburg) Abwehr Nathaniel Brown (FC Bayern München) Abwehr Malick Thiaw (Newcastle United) Mittelfeld Brajan Gruda (RB Leipzig) Mittelfeld Lennart Karl (FC Bayern München) Mittelfeld Joshua Kimmich (FC Bayern München) Mittelfeld Felix Nmecha (Borussia Dortmund) Mittelfeld Tom Bischof (FC Bayern München) Mittelfeld Aleksandar Pavlovic (FC Bayern München) Mittelfeld Said El Mala (1. FC Köln) Mittelfeld Derry Scherhant (SC Freiburg) Mittelfeld Florian Wirtz (FC Liverpool) Mittelfeld Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach) Angriff Kai Havertz (FC Arsenal) Angriff Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt) Angriff Niclas Füllkrug (SV Werder Bremen)

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Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader - Übertragung im Free-TV und Livestream

Beide Begegnungen werden live im Free-TV übertragen. Die Übertragungsrechte für die Duelle der deutschen Nationalmannschaft mit Serbien und den Niederlanden sind dabei wie folgt aufgeteilt:

Freitag: RTL überträgt das Auswärtsspiel in Belgrad. Die Vorberichterstattung beginnt um 20.15 Uhr. Wer die Partie im Livestream verfolgen möchte, benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei RTL+.

Montag: Für das Heimspiel gegen die Niederlande ist die ARD zuständig. Auch hier starten die Vorberichte um 20.15 Uhr. Der Livestream steht kostenlos auf sportschau.de sowie in der ARD-Mediathek zur Verfügung.

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Verletzt, gesperrt oder anderer Grund? Darum ist Deniz Undav bei Deutschland (DFB) nicht im Kader - die wichtigsten Infos

Alle Informationen zum Spiel von Deutschland gegen Serbien auf einen Blick:

Begegnung Serbien vs. Deutschland Datum und Uhrzeit 13. November, 20.45 Uhr Wettbewerb Nations League Spieltag 5 (Gruppenphase) Ort Stadion Rajko Mitic, Belgrad Übertragung Free-TV RTL Übertragung Livestream RTL+

Alle Informationen zum Spiel von Deutschland gegen die Niederlande auf einen Blick: