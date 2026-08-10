Verlängert er beim FC Bayern München oder nicht? Harry Kane soll sich endgültig entschieden haben

Der FC Bayern München steht laut eines Berichts der englischen TageszeitungThe Times vor einer vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Harry Kane. Der englische Stürmer soll sein aktuell bis 2027 laufendes Arbeitspapier um zwei weitere Jahre ausweiten.

Nach der Rückkehr des 32-Jährigen aus dem Urlaub sollen demnach in der kommenden Woche die finalen Gespräche geführt werden. Beide Verhandlungsparteien sind sich über die zentralen Inhalte bereits weitgehend einig.

Wird Harry Kane beim FC Bayern künftig mehr Geld verdienen?

Eine wesentliche Gehaltserhöhung ist demnach nicht vorgesehen: Kane, der auf ein Brutto-Jahresgehalt von rund 25 Millionen Euro geschätzt wird, bleibt auch so der Topverdiener im Münchner Kader. Laut den aktuellen Berichten liegt der inhaltliche Fokus der anstehenden Gespräche primär auf der Ausgestaltung möglicher Bonuszahlungen.

Kane und seine Familie fühlen sich in München sehr wohl. Spekulationen über eine mögliche Rückkehr in die englische Premier League - etwa um den Torrekord von Alan Shearer zu brechen - sind somit hinfällig. Auch eine lose Anfrage des FC Barcelona führte zu keinen konkreten Verhandlungen, da der FC Bayern für Kane stets der erste Ansprechpartner blieb.

Seit seinem Wechsel von Tottenham Hotspur im Jahr 2023 hat Kane für den FC Bayern München wettbewerbsübergreifend 146 Tore erzielt. Allein in der abgelaufenen Spielzeit gelangen ihm in 51 Einsätzen 61 Treffer. Sein sportliches Hauptziel ist es den Berichten zufolge, mit dem FC Bayern München in den kommenden Jahren weitere Titel zu gewinnen, insbesondere die Champions League.

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