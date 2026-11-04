Verhandlungen sollen stocken: Muss der BVB um Waldemar Anton bangen?

Den BVB erwarten in Zukunft offenbar schwere Vertragsverhandlungen mit Innenverteidiger Waldemar Anton. Nach Informationen der Sport Bild laufen in diesen Tagen Gespräche zwischen den Verantwortlichen von Borussia Dortmund und der Spielerseite. Die bisherigen Verhandlungsrunden verliefen demnach jedoch stockend, weshalb eine schnelle Einigung nicht in Sicht sei.

Demnach entspräche das erste offerierte Gehalt des BVB keineswegs den Vorstellungen von Anton, der sich eine größere Wertschätzung wünsche. Schließlich gehört der 30-Jährige seit geraumer Zeit zu den absoluten Leistungsträgern bei der Borussia.

Anton stellt die perfekte Ergänzung zu Nico Schlotterbeck da, brillierte in der Vergangenheit aber auch in dessen Abwesenheit als alleiniger Abwehrchef. Seit der Ankunft von Neuzugang Joane Gadou ist Anton zudem im Zentrum in der von Trainer Niko Kovac präferierten Dreierkette gesetzt und hat damit nochmal an Einfluss gewonnen, nachdem er zuvor häufig noch den rechten Part gegeben hatte.

Waldemar Anton war zuletzt auch unter Jürgen Klopp gesetzt

"Waldi ist ein Leader, aber was mir viel wichtiger ist: Er ist einer, der vorangeht, einer, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche den Fußball denkt, isst, schläft, trinkt und einer, der seine Mitspieler unterstützt", sagte Kovac unlängst über Anton und betonte: "Er gibt sich nie auf und gibt alles für die Mannschaft. Er ist ein Vorbild und das ist das, was man braucht."

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Auch Schlotterbeck erkannte Antons Stellenwert für die Mannschaft an. "Wenn Waldi in der Mitte spielt und ich links, dann ist er der Chef, weil er die Linie vorgibt. Er kommuniziert auch lauter", sagte er in einem Video auf den Social-Media-Kanälen des BVB und lobte: "Das, was er in den letzten anderthalb Jahren leistet, ist schon sehr großes Kino."

Auch in der Nationalmannschaft wird er geschätzt. Jürgen Klopp hatte Anton beim vergangenen Lehrgang in seinen zweiten Kader berufen und sowohl gegen Serbien (2:0) als auch Griechenland (0:0) 90 Minuten durchspielen lassen. Als "herausragend" hatte er die Leistung des Dortmunder Abwehrchefs im Kollektiv mit Malick Thiaw damals bezeichnet.

Im Zuge seiner WM-Nominierung hatte Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann den gebürtigen Usbeken außerdem als "Klebstoff" eines Teams bezeichnet um dessen Standing zu unterstreichen.

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BVB: Wann gehen die Verhandlungen mit Waldemar Anton weiter?

Dementsprechend bitter wäre es für den BVB, wenn keine Einigung mit Anton zustande käme. Gleichwohl scheint es unrealistisch, dass es kein Entgegenkommen vonseiten der Borussia geben wird. In den kommenden Wochen sollen die Verhandlungen laut der Sport Bild fortgesetzt werden.

Anton war im Sommer 2024 via Ausstiegsklausel für kolportierte 22,5 Millionen Euro vom VfB Stuttgart nach Dortmund gewechselt. Seitdem ist er nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Genau 100 Partien hat er seitdem im BVB-Trikot absolviert, in denen ihm sogar sechs Tore und vier Assists gelangen.