Der englische Erstligist FC Fulham verhandelt angeblich mit Gonzalo Garcia und dessen Klub Real Madrid über einen Transfer. Das berichtet The Athletic. Demnach sind die Cottagers der Top-Favorit auf die Verpflichtung des 22-Jährigen, der vor einigen Wochen auch intensiv bei Borussia Dortmund gehandelt wurde.

In London würde Garcia erneut auf Alvaro Arbeloa treffen, den Fulham zu Beginn des Monats als neuen Trainer vorgestellt hatte. Der Ex-Real-Coach gilt als Mentor Garcias, den er bereits in der zweiten Mannschaft der Königlichen betreute.

Dem Bericht zufolge wollte Garcia zunächst Reals neuen Trainer Jose Mourinho kennenlernen, bevor er eine Entscheidung über seine Zukunft trifft. Der Portugiese war vom Angreifer durchaus angetan, konnte ihm aber angeblich keine Garantien bezüglich seiner Einsatzzeiten machen.

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Fulham hat in der Offensive Bedarf

Im Falle eines Wechsels sichert sich Real dem Bericht zufolge aber eine Rückholoption für den Stürmer, der aus der eigenen Jugend stammt. Für Fulham wäre es die erste Neuverpflichtung des Sommers, nachdem der Klub bislang nur den zuvor vom FC Bayern ausgeliehenen Jonah Kusi-Asare fest geholt hatte. Die Cottagers haben in der Offensive Bedarf, da Raul Jimenez den Klub nach Auslaufen seines Vertrags verlassen hat.

Garcia kam in der vergangenen Saison in 39 Pflichtspielen für Real auf acht Tore und drei Assists.