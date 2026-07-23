Goal.com
Live
Ole BookGetty Images
Daniel Buse

Verhandlungen laufen: Fulham sticht BVB wohl im Poker um Real-Madrid-Stürmer aus

Bundesliga
Borussia Dortmund
G. Garcia
Fulham
Real Madrid
Premier League

Der BVB interessierte sich wohl für den spanischen Angreifer, doch den zieht es aller Voraussicht nach auf die Insel.

Der englische Erstligist FC Fulham verhandelt angeblich mit Gonzalo Garcia und dessen Klub Real Madrid über einen Transfer. Das berichtet The Athletic. Demnach sind die Cottagers der Top-Favorit auf die Verpflichtung des 22-Jährigen, der vor einigen Wochen auch intensiv bei Borussia Dortmund gehandelt wurde.

In London würde Garcia erneut auf Alvaro Arbeloa treffen, den Fulham zu Beginn des Monats als neuen Trainer vorgestellt hatte. Der Ex-Real-Coach gilt als Mentor Garcias, den er bereits in der zweiten Mannschaft der Königlichen betreute.

Dem Bericht zufolge wollte Garcia zunächst Reals neuen Trainer Jose Mourinho kennenlernen, bevor er eine Entscheidung über seine Zukunft trifft. Der Portugiese war vom Angreifer durchaus angetan, konnte ihm aber angeblich keine Garantien bezüglich seiner Einsatzzeiten machen.

Gonzalo GarciaGetty

Fulham hat in der Offensive Bedarf

Im Falle eines Wechsels sichert sich Real dem Bericht zufolge aber eine Rückholoption für den Stürmer, der aus der eigenen Jugend stammt. Für Fulham wäre es die erste Neuverpflichtung des Sommers, nachdem der Klub bislang nur den zuvor vom FC Bayern ausgeliehenen Jonah Kusi-Asare fest geholt hatte. Die Cottagers haben in der Offensive Bedarf, da Raul Jimenez den Klub nach Auslaufen seines Vertrags verlassen hat.

Garcia kam in der vergangenen Saison in 39 Pflichtspielen für Real auf acht Tore und drei Assists.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen