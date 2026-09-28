Vater enthüllt Interessenten! Zwei Klubs hatten es auf Top-Talent des BVB abgesehen

Samuele Inacio hat im Jahr 2026 einen steilen Aufstieg hinter sich. Bei Borussia Dortmund debütierte er bei den Profis, schoss seine ersten Tore, sah erstmals Rot und debütierte für Italiens Nationalelf.

Kein Wunder also, dass diese Entwicklung auch anderen Vereinen nicht verborgen blieb. Das bestätigte nun auch Vater Pia Inacio in einem Interview gegenüber Tutto Atalanta.

"Wir wurden nicht kontaktiert, aber Inter und Juventus haben sich direkt bei Borussia Dortmund erkundigt, ebenso wie andere europäische Vereine", sagte Inacio senior und führte aus. "Derzeit haben jedoch weder der Verein noch Samuele die Absicht, irgendeine Art von Wechsel in Betracht zu ziehen. Borussia setzt in den kommenden Jahren sehr stark auf ihn und Samuele fühlt sich dort sehr wohl. Er hat ein fantastisches Umfeld, einen großartigen Verein und eine magische Fangemeinde gefunden."

Dass sein Sohn diesen Aufstieg hinlegte und den Sprung in den Profibereich schaffte, verwundert Pia Inacio derweil nicht. "Schon als Kind war er immer anders. Als Fußballer war er schon immer etwas Besonderes, er hatte und hat etwas Besonderes an sich. Im Laufe der Jahre ist es ihm am Ende jeder Saison immer wieder gelungen, noch einen draufzusetzen", sagte er.

Allerdings schränkte er ein, nicht erwartet zu haben, "dass all das in so kurzer Zeit passieren würde". Dennoch sein der Vater "immer der Meinung" gewesen, "dass er alles mitbringt, um so lange wie möglich auf diesem Niveau zu bleiben".