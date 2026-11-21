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Der FC Bayern München stört sich überhaupt nicht an den teils kontroversen Auftritten von Michael Olise.

Im Zuge der Jahreshauptversammlung des FC Bayern richtete Präsident Herbert Hainer in seiner Rede einen Appell an Michael Olise.

"Als Persönlichkeit, lieber Michael, möchte ich dir hier zurufen: Uns ist einer viel lieber, der mit dem Ball am Fuß, anstatt mit dem Mikrofon vor der Nase Ausrufezeichen setzt", sagte Hainer am Rednerpult, was die anwesenden Mitglieder im Saal mit tosendem Applaus quittierten. Der 72-Jährige betonte: "Denn die Fans wünschen sich echte Typen und besondere Charaktere. Auch dir gute Besserung, lass dich nicht verbiegen! Bleib so wie du bist!"

Olise hatte in der Vergangenheit mit wortkargen TV-Interviews immer wieder für Aufsehen gesorgt. Sein Image als "Mr. Nonchalant" gilt durchaus als umstritten. Unter anderem sein Auftritt beim Team-Day des deutschen Rekordmeisters im August hatte für fragende Gesichter gesorgt, als er seine Teamkollegen Jonas Urbig und Lennart Karl bei einer Challenge nach rund 30 Sekunden zurückließ.

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Hainer machte nun nochmals deutlich, dass Olises Auftritte intern aber kein Problem darstellen. Außerdem ging er auf die anhaltenden Spekulationen über einen potenziellen Abgang des Superstars ein. "Ich bin sicher, Michael wird der nächste Kandidat (für den Ballon d'Or; Anm. d. Red.) sein, bei dem uns die Superlative ausgehen. Bei allen Gerüchten um Michael sind wir sehr entspannt. Er hat einen Vertrag bis 2029."

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Bleibt beim FC Bayern München? Gerüchte um Real Madrid

Vor allem in der zurückliegenden Sommer-Transferperiode waren immer wieder Gerüchte aufgekommen, dass sich Real Madrid um eine Verpflichtung Olises bemühe. Nachdem Präsident Florentino Perez im Zuge des Präsidentschaftswahlkampfes den Fans einen Mega-Transfer im Stile von Cristiano Ronaldo versprochen hatte, berichteten diverse Medien, dass damit der 24-Jähige von den Bayern gemeint war.

Die L'Equipe berichtet außerdem erst kürzlich, dass Olises Nationalmannschaftskollegen Kylian Mbappe und Ibrahima Konate den Ausnahmespielers des Rekordmeisters regelrecht "bearbeiten" würden, um ihn von einem Wechsel zu Real Madrid zu überzeugen.

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Ein Verkauf kommt für die Bayern aber wohl nur in Frage, sollten die Gespräche über eine Verlängerung des noch bis Ende Juni 2029 laufenden Arbeitspapiers scheitern. Ein genaues Datum steht dahingehend noch nicht fest. Gegenüber t-online erklärte Hainer erst vor wenigen Tagen, dass ihn bis dahin aber auch die kolportierten Summen über 250 oder sogar 300 Millionen Euro nicht sonderlich interessieren würden: "Da zitiere ich gern Karl-Heinz Rummenigge, der als Vorstandsvorsitzender oft sagte: 'Wir sind kein Verkäuferklub, sondern ein Käuferklub.'"

An dieser Philosophie habe sich in all den Jahren beim FC Bayern nichts geändert, so Hainer weiter. "Man darf nicht immer nur das Finanzielle sehen. Man muss auch schauen, ob der Spieler zu uns passt – von der Spielweise, der Persönlichkeit, den Charaktereigenschaften und auch vom Menschlichen her." Abschließend betonte er noch einmal in aller Deutlichkeit: "Michael fühlt sich hier wohl und weiß, was er am FC Bayern hat."

Getty Images

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Verletzung? So ist der Stand bei Michael Olise

Nach seinen überragenden Leistungen in der vorherigen Spielzeit (22 Tore, 31 Assists) zeigte sich Olise auch im bisherigen Saisonverlauf in Topform. Nach wettbewerbsübergreifend 16 Spielen steht er bei zwölf Treffern und sieben Assists.

Beim 1:1 gegen Köln am Freitag blieb Olise hingegen ohne Scorerpunkte, musste aber bereits zur Pause angeschlagen herunter. Wie die Bayern anschließend erklärten, laboriert der 24-Jährige an einer Prellung im Vorderfuß. Wie Hainer auf der JHV verkündete, gäbe es aber Hoffnung auf eine baldige Rückkehr. Harry Kane, der sich beim Remis gegen die Geißböcke einen Syndesmosebandriss zuzog, wurde bereits operiert.