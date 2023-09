Underdog dreht Spiel! Dick Advocaat erntet Spott für arrogante Halbzeit-Aussage

Dick Advocaat fiel in der Pause des Spiels von AZ Alkmaar gegen Zrinjski Mostar durch Arroganz auf – und wurde kurz darauf eines Besseren belehrt.

WAS IST PASSIERT? Dick Advocat erntete im Internet viel Spott für eine arrogante Aussage. Im niederländischen Fernsehen begleitete der ehemalige Nationaltrainer die Partie von AZ Alkmaar bei Zrinjski Mostar in der Conference League als Experte. In der Halbzeit sprach er Letzterem die Qualität ab.

WAS WURDE GESAGT? "Es ist unglaublich, dass solche Mannschaften im Europapokal spielen dürfen", erklärte der 75-Jährige mit Blick auf die Leistung des Klubs aus Bosnien und Herzegowina in der ersten Halbzeit.

WAS IST DER HINTERGRUND? Alkmaar führte zu diesem Zeitpunkt mit 3:0 und schien alles im Griff zu haben. Doch in der zweiten Halbzeit drehte Zrinjski Mostar auf, drehte die Partie noch und siegte mit 4:3.

Das Wunder aller Wunder - ein Sieg, über den man Jahrzehnte sprechen wird", schrieb die bosnische Zeitung Sportsport.

Auch Advocaat, der anschließend Gelächter aus aller Welt erntete, dürfte überrascht gewesen sein.

