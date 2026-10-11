Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Uli HoeneßGetty Images
Jonas Rütten

Uli Hoeneß gehen zwei Debatten beim FC Bayern auf die Nerven

Bundesliga
UEFA Nations League A
Augsburg - Bayern München
Augsburg
Bayern München
J. Kimmich
Jürgen Klopp
M. Neuer
J. Urbig
T. Bischof

Manuel Neuer patzt folgenschwer gegen Augsburg, um Joshua Kimmich wird eine Verzichtbarkeits-Debatte im DFB-Team geführt. Alles Quatsch, meint Uli Hoeneß.

Danach gefragt, ob Neuers Zeit angesichts seines Patzers vor Augsburgs Rekordtor und des bereitstehenden Nachfolgers Jonas Urbig ablaufe, sagte Hoeneß: "Nein, ganz und gar nicht. Jeder darf hin und wieder mal einen Fehler machen." Und ergänzte: "Ich finde auch die ganze Diskussion um Joshua Kimmich völlig lächerlich. Die Spieler, die derzeit so hochgejubelt werden, müssen sich erst einmal einen Stammplatz in ihren Vereinen sichern."

Gewissermaßen indirekte Seitenhiebe gegen zwei aufstrebende Münchner: Neuer-Erbe Urbig und auch Kimmich-Ersatz Tom Bischof hatten nach ihren Einsätzen im DFB-Team zuletzt viel Lob erhalten. Stammspieler sind beide bei den Bayern aber längst nicht. Obgleich zumindest Urbig zuletzt immer öfter Neuer vertreten durfte und angesichts dessen Verletzungsanfälligkeit in der vergangenen Saison auch musste. Bischof sammelt bei den Bayern aktuell hauptsächlich Kurzeinsätze, in der laufenden Saison stand er erst zweimal in der Startelf.

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Kapitän Kimmich planmäßig, aber gegen dessen Willen, nach den ersten beiden Nations-League-Spielen gegen die Niederlande und Griechenland mitsamt großer Teile des ersten Kaders nach Hause geschickt. Im dritten Spiel gegen Serbien überzeugte die Mittelfeldbesetzung um Aleksandar Pavlovic, Bischof und Florian Wirtz. Auch im Rückspiel gegen Griechenland überzeugte die deutsche Mannschaft, kam aber dennoch nicht über ein 0:0 hinaus.

In der Folge hatte es mediale Debatten über die Verzichtbarkeit von Kimmich gegeben - auch, weil Kimmich bei der 0:1-Niederlage in Augsburg gegen Griechenland keine gute Figur abgegeben hatte. Der 31-Jährige selbst gab sich am Samstag nach dem 2:2 am gleichen Ort gegen die Fuggerstädter mit Blick auf die DFB-Debatte um ihn betont gelassen.

"Ich bin jetzt elf Jahre dabei. Ich weiß, wie das Geschäft funktioniert. Das Einzige, worauf ich mich konzentrieren kann und muss, ist meine Leistung. Das mache ich. Das habe ich die letzten elf Jahre gemacht. Das werde ich weiterhin so machen. Am Ende spielen immer die Besten. Die letzten zehn Jahre ist es mir ganz gut gelungen, zu den Besten zu gehören", sagte er.

Ist Joshua Kimmich im DFB-Team verzichtbar geworden? Eberl: "Absolut absurd"

Bayern-Sportvorstand Max Eberl sprang Kimmich derweil energisch zur Seite. "Ich habe verfolgt, dass die Qualitäten von Joshua Kimmich in Frage gestellt wurden. Das finde ich absolut absurd", sagte Eberl. "Er ist ein Leader, der vorne weggeht. Ja, er ist irgendwie auch das Gesicht einer Mannschaft, die in den letzten Jahren bei den Turnieren nicht so erfolgreich war. Aber Joshua Kimmich ist für mich ein herausragender deutscher Spieler. Wir sollten froh sein, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben."

Hoeneß fand derweil nicht nur deutliche Worte an die Neuer- und Kimmich-Zweifler, sondern ärgerte sich zudem noch nach dem Ausrutscher der Bayern in Augsburg und den verpassten Sprung an die Tabellenspitze über den "Witz des Jahres". Das ist für ihn die Tatsache, dass schon kurz nach Start der Saison eine XXL-Länderspielpause im Rahmen eines "lächerlichen Wettbewerbs wie der Nations League" abgehalten werde.

Das sei aus Sicht von Hoeneß "eine Katastrophe" für die Mannschaften, die viele Nationalspieler stellen: "Wir haben 18 Spieler auf Reisen gehabt. Dass da der Rhythmus verloren geht, ist doch ganz normal."

Manuel Neuer Jonas UrbigGetty Images


Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen