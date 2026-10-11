Uli Hoeneß gehen zwei Debatten beim FC Bayern auf die Nerven

Danach gefragt, ob Neuers Zeit angesichts seines Patzers vor Augsburgs Rekordtor und des bereitstehenden Nachfolgers Jonas Urbig ablaufe, sagte Hoeneß: "Nein, ganz und gar nicht. Jeder darf hin und wieder mal einen Fehler machen." Und ergänzte: "Ich finde auch die ganze Diskussion um Joshua Kimmich völlig lächerlich. Die Spieler, die derzeit so hochgejubelt werden, müssen sich erst einmal einen Stammplatz in ihren Vereinen sichern."

Gewissermaßen indirekte Seitenhiebe gegen zwei aufstrebende Münchner: Neuer-Erbe Urbig und auch Kimmich-Ersatz Tom Bischof hatten nach ihren Einsätzen im DFB-Team zuletzt viel Lob erhalten. Stammspieler sind beide bei den Bayern aber längst nicht. Obgleich zumindest Urbig zuletzt immer öfter Neuer vertreten durfte und angesichts dessen Verletzungsanfälligkeit in der vergangenen Saison auch musste. Bischof sammelt bei den Bayern aktuell hauptsächlich Kurzeinsätze, in der laufenden Saison stand er erst zweimal in der Startelf.

Bundestrainer Jürgen Klopp hatte Kapitän Kimmich planmäßig, aber gegen dessen Willen, nach den ersten beiden Nations-League-Spielen gegen die Niederlande und Griechenland mitsamt großer Teile des ersten Kaders nach Hause geschickt. Im dritten Spiel gegen Serbien überzeugte die Mittelfeldbesetzung um Aleksandar Pavlovic, Bischof und Florian Wirtz. Auch im Rückspiel gegen Griechenland überzeugte die deutsche Mannschaft, kam aber dennoch nicht über ein 0:0 hinaus.

In der Folge hatte es mediale Debatten über die Verzichtbarkeit von Kimmich gegeben - auch, weil Kimmich bei der 0:1-Niederlage in Augsburg gegen Griechenland keine gute Figur abgegeben hatte. Der 31-Jährige selbst gab sich am Samstag nach dem 2:2 am gleichen Ort gegen die Fuggerstädter mit Blick auf die DFB-Debatte um ihn betont gelassen.

"Ich bin jetzt elf Jahre dabei. Ich weiß, wie das Geschäft funktioniert. Das Einzige, worauf ich mich konzentrieren kann und muss, ist meine Leistung. Das mache ich. Das habe ich die letzten elf Jahre gemacht. Das werde ich weiterhin so machen. Am Ende spielen immer die Besten. Die letzten zehn Jahre ist es mir ganz gut gelungen, zu den Besten zu gehören", sagte er.

Ist Joshua Kimmich im DFB-Team verzichtbar geworden? Eberl: "Absolut absurd"

Bayern-Sportvorstand Max Eberl sprang Kimmich derweil energisch zur Seite. "Ich habe verfolgt, dass die Qualitäten von Joshua Kimmich in Frage gestellt wurden. Das finde ich absolut absurd", sagte Eberl. "Er ist ein Leader, der vorne weggeht. Ja, er ist irgendwie auch das Gesicht einer Mannschaft, die in den letzten Jahren bei den Turnieren nicht so erfolgreich war. Aber Joshua Kimmich ist für mich ein herausragender deutscher Spieler. Wir sollten froh sein, dass wir so einen Spieler in unseren Reihen haben."

Hoeneß fand derweil nicht nur deutliche Worte an die Neuer- und Kimmich-Zweifler, sondern ärgerte sich zudem noch nach dem Ausrutscher der Bayern in Augsburg und den verpassten Sprung an die Tabellenspitze über den "Witz des Jahres". Das ist für ihn die Tatsache, dass schon kurz nach Start der Saison eine XXL-Länderspielpause im Rahmen eines "lächerlichen Wettbewerbs wie der Nations League" abgehalten werde.

Das sei aus Sicht von Hoeneß "eine Katastrophe" für die Mannschaften, die viele Nationalspieler stellen: "Wir haben 18 Spieler auf Reisen gehabt. Dass da der Rhythmus verloren geht, ist doch ganz normal."

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