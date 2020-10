KFC Uerdingen vs. FC Bayern München II: TV, LIVE-STREAM und Co. - Hier läuft die 3. Liga live

In der 3. Liga rollt trotz Länderspielpause der Ball und beschert uns das Duell zwischen KFC Uerdingen und Bayern II. Goal erklärt Euch, wo es läuft.

Der II reist zum Auswärtsspiel zu KFC Uerdingen 05 am 4. Spieltag der - und Ihr könnt live zusehen! Anstoß ist heute Nachmittag (Samstag) um 14 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Der amtierende Drittligameister aus München startete mit vier Punkten aus drei Spielen in die Saison 2020/2021. In Uerdingen verlief der Auftakt unglücklicher, der KFC hat bisher erst einen Punkt auf dem Konto.

Schaltet heute Nachmittag im TV oder LIVE-STREAM ein und verfolgt Uerdingen gegen Bayern II live! In diesem Artikel findet Ihr alle Infos dazu. Außerdem präsentiert Euch Goal kurz vor Anpfiff die Aufstellungen .

KFC Uerdingen 05 vs. FC Bayern München II: Das Duell der 3. Liga in der Übersicht

Duell KFC Uerdingen 05 - FC Bayern München II Datum Sonntag, 10. Oktober 2020 | 14 Uhr Stadion Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

KFC Uerdingen 05 vs. FC Bayern München II: Wo läuft das Duell der 3. Liga heute im TV?

Einige Uerdingen-Fans dürfen heute in Düsseldorf live im Stadion sein und Ihr Team anfeuern. Bayern-Anhänger sind in der Arena aufgrund der Schutzverordnungen nicht zugelassen. Wo kann man das Duell stattdessen also im Fernsehen schauen? Goal klärt auf.

KFC Uerdingen 05 vs. FC Bayern München II: Hier läuft das Spiel heute live im TV

Ausgewählte Spiele der 3. Liga werden in dieser Saison von Lokalsendern der ARD übertragen - Uerdingen gegen Bayern II allerdings nicht. Das Duell wird nicht im Free-TV gezeigt.

Der exklusive Anbieter ist stattdessen Pay-TV-Sender MagentaSport . Der hauseigene Kanal der Telekom überträgt die Partie live und in voller Länge im Einzelspiel und in der Konferenz .

Eine viertel Stunde vor Anpfiff geht MagentaSport live auf Sendung und berichtet aus der Merkur Spiel-Arena. Wer keinen Vorbericht und kein Interview verpassen möchte, sollte also schon ab 13.45 Uhr einschalten.

KFC Uerdingen 05 gegen FC Bayern München II live im TV - die Übertragung von MagentaSport:

Sender: MagentaSport

MagentaSport Beginn der Übertragung: 13.45 Uhr

13.45 Uhr Anpfiff: 14 Uhr

KFC Uerdingen 05 vs. FC Bayern München II live im TV: So empfangt Ihr MagentaSport

Wer MagentaSport schauen möchte, braucht ein Abonnement beim Pay-TV-Sender. Lediglich Kunden der Telekom haben im ersten Vertragsjahr einen kostenlosen Zugriff auf das Programm.

Nach zwölf Monaten zahlen Telekom-Kunden 4,83 Euro monatlich für das Angebot. Nicht-Kunden der Telekom müssen dagegen mehr bezahlen, hier kostet das monatliche Abo 16,53 Euro .

Wer etwas Geld sparen möchte, kann ein Jahresabo abschließen und kommt mit 9,70 Euro pro Monat etwas günstiger weg. Alle Details zu den Konditionen findet Ihr hier!

KFC Uerdingen 05 vs. FC Bayern München II: Wer überträgt das Duell heute im LIVE-STREAM?

Der exklusive Anbieter der Übertragung im Internet ist ebenfalls MagentaSport . Über www.MagentaSport.de seht Ihr Uerdingen gegen Bayern II im LIVE-STREAM.

Die Übertragung ist dabei identisch mit der im Fernsehen. Auch hier könnt Ihr Euch also ab 13.45 Uhr reinklicken und eine viertel Stunde vor Anpfiff die Vorberichte schauen.

Doch nicht nur Bild und Ton gleichen sich mit der TV-Übertragung, auch die Abo-Konditionen sind dieselben. Zu welchen Kosten Ihr das Abo abschließen könnt, um Zugriff auf den LIVE-STREAM zu bekommen, lest Ihr oben oder unter diesem Link .

KFC Uerdingen 05 vs. FC Bayern München II: Die Aufstellungen

Aufstellung KFC Uerdingen 05:

Königshofer - Schneider, Fechner, Velkov, Dorda - Albutat - Gnaase- Kinsombi, Wagner, Marcussen - Kiprit

Aufstellung FC Bayern München II:

Hoffmann - Waidner, Lawrence, Senkbeil, Lungwitz - Welzmüller, Stiller - Musiala - Dajaku, Arp, Kühn

KFC Uerdingen 05 vs. FC Bayern München II: Goal informiert Euch via LIVE-TICKER

Die größte Fußball-Webseite der Welt berichtet natürlich auch vom Geschehen aus Düsseldorf und schreibt Euch einen LIVE-TICKER zu Uerdingen gegen Bayern II. Hier werden Euch alle wichtigen Spielszenen im Detail geschildert.

Zudem bekommt Ihr dort interessante Statistiken und Analysen an die Hand. Somit eignet sich der TICKER auch als Ergänzung zum TV-Bild oder LIVE-STREAM. Klickt Euch hier direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

KFC Uerdingen 05 vs. FC Bayern München II: Die Übertragungen im Überblick